Final de coșmar pentru Matei Ilie în Turcia! Două goluri primite în prelungiri în duelul cu Galatasaray i-au cauzat românului primul eșec stagional. Video

Cu Matei Ilie (23 de ani) integralist, Kasimpasa a înregistrat primul eșec stagional în Turcia după 1-3 la Istanbul cu Galatasaray, un duel al rundei cu numărul #7 din SuperLig. Cele două goluri care au făcut diferența au fost marcate pe final de meci, mai exact în minutele 90 și 90+6, iar internaționalul român a fost depășit extrem de ușor la reușita care a închis tabela, semnată de gabonezul Mario Lemina (33).
Fostul stoper de la CFR Cluj a avut parte vineri seară de un duel de foc la Istanbul, dat fiind faptul că echipa sa, Kasimpasa, a evoluat pe terenul campioanei en-titre Galatasaray. Gazdele au deblocat tabela în finalul primei reprize, grație golului marcat de internaționalul turc Abdulkerim Bardakci. Meciul s-a echilibrat însă odată ce Galata a rămas în 10, în urma eliminării lui Lucas Torreira (65′), iar oaspeții au profitat rapid și au restabilit egalitatea trei minute mai târziu prin Rak-Saky.
Astfel, rezultatul final al meciului părea că se va îndrepta către o remiză, însă campioana a avut parte de un forcing uluitor în ultimele minute. Baris Yilmaz a făcut 2-1 (90′), iar Mario Lemina a închis tabela în 90+6′, asta după ce l-a driblat foarte ușor pe Matei Ilie într-un duel direct. Chiar și așa, stoperul în vârstă de 23 de ani a primit un calificativ de 6,8 din partea Sofascore, peste media echipei (6,73). Cei de la Flashscore i-au acordat 6,3. Statisticile lui Matei Ilie în meciul cu Galatasaray:
În urma rezultatului înregistrat vineri seară pe terenul lui Galatasaray, Matei Ilie și Kasimpasa au consemnat primul eșec din acest sezon în SuperLig. În momentul de față, echipa românului ocupă poziția a 9-a în clasamentul din Turcia, având 10 puncte după primele șapte etape. De cealaltă parte, campioana en-titre a revenit pe primul loc, fiind la borna cu numărul 16.
Matei Ilie a fost integralist în partida de la Istanbul după ce a evoluat în două dintre cele patru meciuri pe care echipa națională de fotbal a României le-a jucat în Liga Națiunilor, ambele la București: 0-1 cu Suedia, respectiv 2-4 cu Bosnia. El s-a transferat în această vară la Kasimpașa, turcii plătindu-le celor de la CFR Cluj 500.000 de euro în schimbul său, iar contractul lui este valabil până în 2030.