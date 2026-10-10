Final de coșmar pentru Matei Ilie în Turcia! Două goluri primite în prelungiri în duelul cu Galatasaray i-au cauzat românului primul eșec stagional. Video

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Cu Matei Ilie (23 de ani) integralist, Kasimpasa a înregistrat primul eșec stagional în Turcia după 1-3 la Istanbul cu Galatasaray, un duel al rundei cu numărul #7 din SuperLig. Cele două goluri care au făcut diferența au fost marcate pe final de meci, mai exact în minutele 90 și 90+6, iar internaționalul român a fost depășit extrem de ușor la reușita care a închis tabela, semnată de gabonezul Mario Lemina (33).

Matei Ilie, depășit extrem de ușor în Galatasaray – Kasimpasa 3-1!

Fostul stoper de la a avut parte vineri seară de un duel de foc la Istanbul, dat fiind faptul că echipa sa, Kasimpasa, a evoluat pe terenul campioanei en-titre Galatasaray. Gazdele au deblocat tabela în finalul primei reprize, grație golului marcat de internaționalul turc Abdulkerim Bardakci. Meciul s-a echilibrat însă odată ce Galata a rămas în 10, în urma eliminării lui Lucas Torreira (65′), iar oaspeții au profitat rapid și au restabilit egalitatea trei minute mai târziu prin Rak-Saky.

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Astfel, rezultatul final al meciului părea că se va îndrepta către o remiză, însă campioana a avut parte de un forcing uluitor în ultimele minute. Baris Yilmaz a făcut 2-1 (90′), iar Mario Lemina a închis tabela în 90+6′, asta după ce l-a driblat foarte ușor pe Matei Ilie într-un duel direct. Chiar și așa, stoperul în vârstă de 23 de ani a primit un calificativ de 6,8 din partea Sofascore, peste media echipei (6,73). Cei de la Flashscore i-au acordat 6,3. Statisticile lui Matei Ilie în meciul cu Galatasaray:

19 pase reușite din 23 (83%);

35 de atingeri ale balonului;

3 din 4 dueluri directe câștigate (singurul pierdut a adus golul lui Lemina).

Matei Ilie și Kasimpasa au înregistrat primul eșec stagional în Turcia

În urma rezultatului înregistrat vineri seară pe terenul lui Galatasaray, Matei Ilie și Kasimpasa au consemnat primul eșec din acest sezon în SuperLig. În momentul de față, echipa românului ocupă poziția a 9-a în clasamentul din Turcia, având 10 puncte după primele șapte etape. De cealaltă parte, campioana en-titre a revenit pe primul loc, fiind la borna cu numărul 16.

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Matei Ilie a fost integralist în partida de la Istanbul după ce a evoluat în două dintre cele patru meciuri pe care echipa națională de fotbal a României le-a jucat în , ambele la București: 0-1 cu Suedia, respectiv 2-4 cu Bosnia. El s-a transferat în această vară la Kasimpașa, turcii plătindu-le celor de la CFR Cluj 500.000 de euro în schimbul său, iar contractul lui este valabil până în 2030.