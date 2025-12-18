Final de drum pentru fotbalistul cu 43 de selecții la națională și 55 de goluri în România

ADVERTISEMENT

Final de drum pentru Adam Nemec, internaționalui slovac, care a jucat în România la Dinamo și FC Voluntari. Conducerea ilfovenilor a decis să renunțe la serviciile fotbalistului care a împlinit 40 de ani în luna septembrie.

FC Voluntari renunță la Adam Nemec

Nemec a juca în 14 meciuri ale celor de la Voluntari disputate în acest sezon, reușind să marcheze doar două goluri. El a stat în umbra celuilalt vârf al echipei, Matko Babic. Croatul adus în vară de la Șelimbăr a marcat cinci goluri.

ADVERTISEMENT

Despărțirea de Nemec părea iminentă. El nu a mai fost în loul echipei antrenate de Florin Pîrvu, în ultimele trei etape, în care FC Voluntari a obținut nouă puncte. Fost internațional slovac, Nemec a jucat de 43 de ori pentru naționala țării sale, în care a marcat 13 goluri.

Adam Nemec a venit în România în 2016, când a semnat cu Dinamo. Anterior jucase la Dubniza, Zilina, Erzebirge Aue (Germania), Genk (Belgia), Kaiserslautern (Germania), Ingolstadt (Germania), Union Berlin (Germania), New York City (SUA) și Willem (Olanda).

ADVERTISEMENT

Slovacul a jucat șapte ani în România

Nemec a jucat doi ani la Dinamo, după care, în 2018, a plecat în Cipru, la Pafos. A revenit în Ștefan cel Mare, în 2020, pentru un sezon, ulterior semnând pentru FC Voluntari, unde se afla din 2021. În total, pentru echipele din România, el a jucat 213 meciuri, marcât 55 de goluri.

ADVERTISEMENT

FC Voluntari a mai avut o tentativă de a se despărți de Nemec, în primăcara acestui an. Clubul a anunțat, în luna martie, despărțirea de el, în mandatul antrenorului Mihai Iosif, dar lucrurile s-au schimbat peste noapte.

Ilfovenii au vrut să renunțe la el, din cauza salariului mare, estimat la 9000 de euro pe lună, însă fotbalistul a amenințat cu denunțarea contractului la FIFA. În cele din urmă, el a revenit la antrenamente și a jucat în continuare.

ADVERTISEMENT

Și Igor Armaș a fost tras pe linie moartă

Ținând cont de vârsta pe care o are, cel mai probabil, Adam Nemec va pune ghetele în cui. Mai ales că acuzat și probleme la genunchi în ultima perioadă. Rămâne de văzut dacă el va rămâne în România sau se va întoarce în țara natală.

. Armaș (38 ani) a fost nevoit să renunțe la activitatae competițională și a devenit director sportiv la club, . Armaș (83 selecții la naționala Moldovei) era la Voluntari din 2018.

FC Voluntari a terminat anul pe locul 5 în Liga 2, la trei puncte de locul doi, care asigură promovarea directă în Superligă.