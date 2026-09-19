Marius Baciu (52 de ani) nu va mai fi antrenorul FCSB după înfrângerea usturătoare de pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Craiova. Antrenorul roș-albaștrilor a explicat după meci că ia în calcul plecarea de la echipă, doar că așteaptă să vorbească mai întâi cu patronul. Gigi Becali a confirmat câteva minute mai târziu.
După cinci meciuri în SuperLiga României cu un singur punct adunat și la finalul unei înfrângeri umilitoare împotriva campioanei României, Marius Baciu a recunoscut la flash-interviu că se gândește serios să se retragă, însă nu va face anunțul oficial în timpul declarațiilor de după meci, ci va aștepta mai întâi să aibă o discuție cu patronul.
La doar câteva minute după acest anunț, Gigi Becali a intrat în direct la TV și a răspuns fără să stea pe gânduri despre intenția lui Baciu: „(n.r. – putem spune că a fost ultimul meci pentru Marius Baciu?) Da, putem spune că a fost ultimul său meci”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.
La finalul umilinței de pe „Ion Oblemenco”, Marius Baciu s-a arătat extrem de demoralizat și a explicat cu subiect și predicat că are în gând să-și prezinte demisia: „Mă gândesc la foarte multe lucruri. Nu este vorba despre demisie aici, ci despre onoarea fiecăruia dintre noi. Mă gândesc, într-adevăr, să plec. Dar vreau să am o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită.
După un meci ca ăsta, toată lumea e cu capul plecat. Deocamdată nu am avut nicio discuție cu jucătorii, doar am dat mâna cu ei și le-am zis să ridice capul. Multe echipe cad, depinde cum te ridici. Este o pauză foarte binevenită, indiferent ce se va întâmpla cu Marius Baciu.
Mă gândesc să mă retrag, într-adevăr, dar vreau să am o discuție corectă și normală. Nu mi se pare normal să zic la interviu ce simt. Sunt conducătorii mei și aș vrea să am o discuție foarte corectă și normală cu ei, cu patronul și cu președintele”, a declarat Marius Baciu pentru sursa citată anterior.