Sport

Final de drum pentru Marius Baciu! Antrenorul FCSB și-a anunțat intenția de a pleca, iar Gigi Becali a confirmat: „A fost ultimul meci”

Gigi Becali va schimba antrenorul la FCSB după înfrângerea rușinoasă contra Universității Craiova! Marius Baciu și-a dezvăluit intenția de a pleca la flash-interviu, iar Gigi Becali a confirmat
Ciprian Păvăleanu
19.09.2026 | 23:04
Final de drum pentru Marius Baciu Antrenorul FCSB sia anuntat intentia de a pleca iar Gigi Becali a confirmat A fost ultimul meci
breaking news
Gigi Becali a anunțat că meciul U Craiova - FCSB a fost ultimul pentru Marius Baciu. Foto: Colaj FANATIK
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Marius Baciu (52 de ani) nu va mai fi antrenorul FCSB după înfrângerea usturătoare de pe „Ion Oblemenco”, împotriva Universității Craiova. Antrenorul roș-albaștrilor a explicat după meci că ia în calcul plecarea de la echipă, doar că așteaptă să vorbească mai întâi cu patronul. Gigi Becali a confirmat câteva minute mai târziu.

Marius Baciu, OUT de la FCSB! Gigi Becali a confirmat plecarea

După cinci meciuri în SuperLiga României cu un singur punct adunat și la finalul unei înfrângeri umilitoare împotriva campioanei României, Marius Baciu a recunoscut la flash-interviu că se gândește serios să se retragă, însă nu va face anunțul oficial în timpul declarațiilor de după meci, ci va aștepta mai întâi să aibă o discuție cu patronul.

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La doar câteva minute după acest anunț, Gigi Becali a intrat în direct la TV și a răspuns fără să stea pe gânduri despre intenția lui Baciu: „(n.r. – putem spune că a fost ultimul meci pentru Marius Baciu?) Da, putem spune că a fost ultimul său meci”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.

Ce a spus, de fapt, Marius Baciu la flash-interviu

La finalul umilinței de pe „Ion Oblemenco”, Marius Baciu s-a arătat extrem de demoralizat și a explicat cu subiect și predicat că are în gând să-și prezinte demisia: „Mă gândesc la foarte multe lucruri. Nu este vorba despre demisie aici, ci despre onoarea fiecăruia dintre noi. Mă gândesc, într-adevăr, să plec. Dar vreau să am o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită.

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După un meci ca ăsta, toată lumea e cu capul plecat. Deocamdată nu am avut nicio discuție cu jucătorii, doar am dat mâna cu ei și le-am zis să ridice capul. Multe echipe cad, depinde cum te ridici. Este o pauză foarte binevenită, indiferent ce se va întâmpla cu Marius Baciu.

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Mă gândesc să mă retrag, într-adevăr, dar vreau să am o discuție corectă și normală. Nu mi se pare normal să zic la interviu ce simt. Sunt conducătorii mei și aș vrea să am o discuție foarte corectă și normală cu ei, cu patronul și cu președintele”, a declarat Marius Baciu pentru sursa citată anterior.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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