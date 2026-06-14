Sport

Final de drum pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev! Anunțul făcut de clubul ucrainean

Vladislav Blănuță este OUT de la Dinamo Kiev! Vezi pe site-ul FANATIK care a fost anunțul clubului ucrainean în ceea ce-l privește pe fotbalistul român.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 19:31
Final de drum pentru Vladislav Blanuta la Dinamo Kiev Anuntul facut de clubul ucrainean
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Final de drum pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev // FOTO: colaj FANATIK
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În ciuda faptului că mai are contract până în anul 2030, Vladislav Blănuță pare să fie istorie la Dinamo Kiev. Ultimul anunț făcut de clubul ucrainean, referitor la lotul care va face deplasarea în cantonamentul din Austria, nu l-a inclus și pe atacantul în vârstă de 24 de ani, iar despărțirea sa de trupa lui Ihor Kostyuk pare să reprezinte doar o chestiune de timp.

Final de drum pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev!

În decursul zilei de duminică, 14 iunie, formația ucraineană a anunțat pe site-ul oficial care sunt cei 34 de fotbaliști care vor face deplasarea în Austria, acolo unde echipa pregătită de Ihor Kostyuk urmează să efectueze stagiul de pregătire din această vară. Printre acești 34 de jucători nu se regăsește însă și Vladislav Blănuță, care cel mai probabil va părăsi clubul în actuala perioadă de mercato.

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Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev în luna septembrie a anului trecut, fiind transferat de gruparea ucraineană de la FCU Craiova, în schimbul a două milioane de euro. Șederea sa la Kiev nu a fost însă una foarte prolifică, dat fiind faptul că acesta a strâns doar 11 meciuri în toate competițiile în stagiunea recent încheiată, timp în care a punctat o singură dată.

Vladislav Blănuță ar putea semna cu Dinamo București!

Viitoarea destinație a atacantului în vârstă de 24 de ani ar putea fi Dinamo București, formație care a dorit să-l transfere pe acesta și în iarnă. ”Ne uităm la el. În afară de Louis Munteanu și Blănuță, este foarte greu să mai identificăm pe cineva care să vină din urmă. Nu-mi vine niciun alt număr 9 în minte”, declara Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, în urmă cu câteva luni.

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Totuși, discuțiile nu au mai avansat la momentul respectiv, deoarece Vladislav Blănuță evoluase deja pentru alte două echipe, mai exact FCU Craiova și Dinamo Kiev, iar regulamentul nu-i permitea fotbalistului să semneze cu o a treia formație. Interesul ”câinilor” pentru Blănuță a rămas însă un subiect de actualitate, iar în funcție de condițiile în care fotbalistul va fi lăsat să părăsească Ucraina, acesta ar putea semna cu gruparea de pe ”Ștefan cel Mare”.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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