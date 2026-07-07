”Nu plânge pentru că s-a terminat. Zâmbește pentru că s-a întâmplat”. Ce a scris presa internațională după ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la Mondiale

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Cariera lui Cristiano Ronaldo la Mondiale s-a încheiat trist cu înfrângerea din partida Portugalia – Spania 0-1. Atacantul nu și-a putut ascunde dezamăgirea după eliminarea din faza optimilor de finală, însă presa internațională a fost blândă cu marele fotbalist.

Cristiano Ronaldo, ultima apariție la un Mondial. Ce a scris presa din întreaga lume

Ultimul fluier al arbitrului englez Anthony Taylor nu a consfințit doar de la turneul final, ci și finalul unei ere. Pentru că întâlnirea de pe AT&T Stadium din Dallas a fost ultima reprezentație a lui CR7 la un Mondial.

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Imediat după încheierea jocului, Ronaldo l-a felicitat pe Lamine Yamal pentru calificare, apoi a mers la centrul terenului și a salutat publicul cu lacrimi în ochi. ”Ronaldo părăsește terenul în lacrimi. Aventura sa la Cupa Mondială se termină aici”, a scris Gazzetta dello Sport.

Iar lacrimile lui Ronaldo au convins o lume întreagă. ”Cristiano Ronaldo nu va fi niciodată campion mondial. Dureros”, a scris ediția în engleză a cotidianului Marca, în timp ce ESPN UK a avut un mesaj emoționant: ”Nu plânge pentru că s-a terminat. Zâmbește pentru că s-a întâmplat”.

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Cristiano Ronaldo will never be a World Cup champion. It hurts 💔 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH)

"Don't cry because it's over. Smile because it happened." 🥹 — ESPN UK (@ESPNUK)

Presa portugheză plânge odată cu Ronaldo

Jurnaliștii din Portugalia au fost cei mai amărâți după rezultate întâlnirii cu Spania din optimile de finală ale Cupei Mondiale. ”Ronaldo părăsește terenul în lacrimi după Portugalia – Spania”, a titrat O Jogo.

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”Cristiano Ronaldo nu-și poate stăpâni lacrimile. CR7 își ia rămas bun de la Cupa Mondială, într-un dans final care se încheie cu 11 goluri marcate, 3 la această ediție, și o altă dezamăgire”, a notat A Bola.

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”După meciul împotriva Spaniei, care s-a încheiat cu o înfrângere 0-1, Cristiano Ronaldo și Renato Veiga au părăsit terenul stadionului AT&T în lacrimi. Merită să ne amintim că, de fapt, căpitanul echipei naționale a jucat la ultima sa Cupă Mondială”, a scris și Record.

Catalunya petrece după eșecul lui Ronaldo

Presa din întreaga lume amintește de faptul că Ronaldo pune capăt aventurii sale Mondiale și . ”Toate lacrimile lui Cristiano Ronaldo după eliminare și visul mondial spulberat”, au scris italienii de la Corriere dello Sport.

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”După Neymar ieri, este rândul lui Cristiano să-și ia rămas-bun de la Cupa Mondială. Pierdem o altă legendă… Spania tocmai a pus capăt viselor Portugaliei și ale lui Cristiano, în ultimele minute”, a notat RMC Sport.

”Cariera lui Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială s-a încheiat”, a titrat The Sun, care a continuat: ”Un meci destul de plictisitor se îndrepta spre prelungiri când rezerva Mikel Merino a înscris golul care a pus capăt celei de-a șasea și ultima șansă pentru Ronaldo”.

Poate cel mai acid comentariu la adresa superstarului portughez a venit de la publicația catalană Sport. ”Cristiano Ronaldo, cronica unui eșec anunțat. Căpitanul Portugaliei nu a putut să-și salveze echipa de la dezastrul în fața Spaniei, fiind eliminat în optimi și întorcându-se plângând înapoi în Arabia Saudită”, a scris sursa citată.