Final de telenovelă în cazul transferului lui Mario Tudose! Fundașul dorit de toate formațiile mari din România a decis unde va juca

Mario Tudose a atras atenția mai multor echipe atât din campionatul intern, cât și din străinătate, însă fundașul central recunoaște că nu a existat nicio ofertă oficială, ci doar simple discuții. FCSB a fost foarte aproape să-l transfere în vara lui 2025, însă mutarea a picat în ultima clipă. Stoperul lui FC Argeș și-a dezvăluit intențiile după înfrângerea cu UTA.

Mario Tudose rămâne la FC Argeș. Anunțul făcut de tânărul stoper

Mario Tudose a fost integralist în meciul cu UTA și nu a făcut un meci slab, însă colegii din ofensivă nu au dat randamentul așteptat, iar FC Argeș nu a reușit să înscrie niciun gol împotriva „Bătrânei Doamne”, care duce toate cele trei puncte la Arad.

Deși are doar 21 de ani, Mario Tudose arată o maturitate foarte bună în jocul său, iar liniștea pe care o are cu mingea la picior a atras atenția celor mai importante cluburi din România,

Deoarece nu a primit nicio ofertă oficială, iar perioada de transferuri din această iarnă este aproape de final, Mario a decis să rămână la Pitești, cel puțin până în vara acestui an: „(n.r. Rămâi la FC Argeș?) Da. Sincer, nu știu de nicio ofertă oficială, au fost doar niște discuții. Nu cred că a ajuns în această iarnă nicio ofertă oficială. Cred că voi rămâne la Pitești cel puțin până la vară și cam atât”, a spus Mario Tudose, conform

De ce a picat transferul lui Mario Tudose la FCSB

FCSB a fost una dintre primele formații care și-au arătat interesul pentru stoperul de 21 de ani, însă în acest moment el nu mai reprezintă o variantă. Deși transferul părea ca și făcut, cei de la FC Argeș s-au răzgândit în ultima clipă în privința sumei.

Gigi Becali era dispus să plătească 1 milion de euro, însă piteștenii și-au dorit ca partea lor să fie de 800.000 de euro, acest lucru însemnând ca suma totală să se ridice la 1,6 milioane de euro.

Chiar dacă cele două părți tot nu au ajuns la un consens, iar posibilitatea ca Tudose să mai ajungă la FCSB în acest moment este aproape inexistentă.

Cum a reacționat Benfica atunci când a auzit de planul lui FC Argeș

Mario Tudose a ajuns la Benfica la vârsta de doar 16 ani, prin intermediul agenției lui Giovanni Becali. Celebrul impresar a dezvăluit la „Giovanni Show” că a fost contactat de portughezi imediat ce a apărut în presă informația că FCSB și FC Argeș ar dori să păcălească clubul lusitan:

„Noi l-am dus la Benfica pe Mario Tudose. Avea 16 ani jumate. Benfica are jumate din el. M-au și chemat și mi-au zis: ‘Vezi că noi urmărim toate emisiunile din România, unde se spune că se vor da bani separat de contract. Nu vrem să se facă chestia asta. L-am educat aici 2 ani. Am dat pe el 200.000 la 16 ani și la 19 ani, când urma să îi facem următorul contract, l-am dat înapoi la Pitești, dar avem jumătate din el. Să își vadă de treabă directorii de la Pitești, pentru că noi vom ști exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliți’”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.