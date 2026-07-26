Final dramatic în amicalul lui Cristi Chivu și Inter: goluri în minutele 90+1 și 90+4. Ce scriu italienii

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Inter Milano continua seria de victorii în meciurile amicale. După ce a spulberat-o pe SV Aasen, scor 16-0, echipa lui Cristi Chivu a bifat succesul și în a doua partidă de verificare Campioana Italiei a învins-o cu 2-1 pe Karlsruher, finalul fiind unul cât se poate de dramatic.

Karlsruher – Inter Milano 1-2. Goluri în prelungiri pentru echipa lui Cristi Chivu

Inter Milano a început în forță meciurile amicale din această vară. Dacă în primul a distrus-o pe SV Aasen (16-0), din a șasea ligă germană, în al doilea, cu Karlsruher, echipa lui Cristi Chivu a suferit pentru victorie. Gruparea din 2. Bundesliga a condus-o pe campioana Italiei cu scorul de 1-0 până în minutul 90+1, grație golului marcat de Civeja (50). În prelungiri a ieșit însă la rampă Andy Diouf (23 de ani). Mijlocașul francez a adus victoria echipei lui Cristi Chivu, scor 2-1, cu reușitele din minutele 90+1 și 90+4.

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„Chiar dacă este vorba despre finalul lunii iulie, Inter rămâne aceeași echipă care nu renunță niciodată. Luptă până la capăt și transformă imposibilul în posibil. Inter refuză să accepte înfrângerea! Campionii nu vor să piardă niciodată, nici măcar în meciurile amicale din vară. Chiar când părea că meciul este pierdut, nerazzurii au răsturnat situația grație lui Andy Diouf, care și-a etalat măiestria piciorului stâng”, a scris Inter Milano

Echipe lui Inter din meciul amical cu Karlsruher: Martinez (Di Gennaro 46′) – Bisseck (Bastoni 46′), Bovio (Topalovic 46′), Carlos Augusto (Pavard 46′) – Luis Henrique (Diouf 46′), Barella (Fratessi 46′), Mkhitaryan (Zielinski 46′), Stankovic (Akinsanmiro 46′), Marello (Dimarco 46′) – Idrissou (Maye 46′) (Lavelli 73′), Esposito (Mosconi 46′).

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„Inter câștigă primul meci al sezonului după o revenire spectaculoasă: 2-1 cu Karlsruher. Inter încă departe de forma optimă reușește să câștige într-un mod spectaculos, grație unui erou neașteptat: Andy Diouf. După o primă repriză foarte echilibrată, nerazzurrii au încasat golul la începutul părții secunde. Karlsruhe a condus până în minutul 90, când francezul a ieșit la rampă. Mai întâi a egalat cu un șut puternic de la marginea careului, în urma unui corner, în minutul 90, iar apoi, în minutul 94, a înscris cu un lob fin, plasat lângă bară. Dublă pentru Diouf și 2-1 pentru Inter”, au scris jurnaliștii italieni de la .

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Inter mai are trei super amicale în această vară

Inter Milano mai are alte trei meciuri amicale programate pentru această vară, toate în stagiul de pregătire din Asia și Australia: Manchester City (1 august), AC Mian (5 august) și Juventus (8 august). Inter va reveni în Italia pe 9 august. iar meciul care va deschide noul sezon din Italia este chiar cu Inter în prim-plan, care o va înfrunta pe Monza.