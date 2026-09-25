Final Four EHF Euro Cup! România joacă împotriva celor mai tari echipe din handbal la Bucureşti! Totul despre competiţia din Sala Polivalentă

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Final Four-ul din EHF Euro Cup va avea loc sâmbătă şi duminică în Sala Polivalentă. La Bucureşti vin trei dintre cele mai puternice naţionale ale lumii: Norvegia, Danemarca şi Ungaria, care se vor lupta pentru trofeu alături de naţionala României.

România – Danemarca, în a doua semifinală din EHF Euro Cup!

Prima semifinală este programată sâmbătă, de la ora 14:15 între Norvegia şi Ungaria. România joacă în a doua semifinală împotriva Danemarcei, confruntare care va începe de la ora 17:00. Finalele vor avea loc duminică de la aceleaşi ore.

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Pentru cele patru naţionale este o repetiţie excelentă pentru Campionatul European din luna decembrie, care va fi găzduit de România, Polonia, Turcia, Cehia şi Slovacia.

Lotul României pentru EHF Euro Cup

Naţionala României s-a reunit după o pauză de cinci luni pentru Final Four-ul din EHF Euro Cup. după o pauză de aproape trei ani. Pivotul celor de la CSM Bucureşti va spune adio primei reprezentative după Campionatul European din luna decembrie.

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Lotul României pentru Final Four EURO Cup

Portari: Diana Ciucă (Rapid București), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București)

Diana Ciucă (Rapid București), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București) Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila)

Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila) Interi dreapta: Elena Roșu (Dunărea Brăila), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Alina Ilie (Știința Politehnica București)

Elena Roșu (Dunărea Brăila), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Alina Ilie (Știința Politehnica București) Centri: Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila)

Rebeca Necula (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila) Interi stânga: Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Sorina Grozav (Corona Brașov), Ștefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea)

Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila), Sorina Grozav (Corona Brașov), Ștefania Stoica (SCM Rm. Vâlcea) Extreme stânga: Eva Kerekes (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București)

Eva Kerekes (Corona Brașov), Alexandra Szoke (CSM București) Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București)

Evenimentul nu este sold-out! Au rămas multe bilete la vânzare

Chiar dacă vorbim de o competiţie puternică, Sala Polivalentă are şanse mici să se umple în acest weekend. Până acum s-au vândut aproximativ 2500 de bilete din totalul celor 5000 şi e greu de crezut că sala va fi plină, în ciuda preţurilor modice: între 20 şi 120 de lei.

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Danemarca şi România au 13 meciuri directe în competiţiile majore din 2004 încoace. Bilanţul este egal, fiecare echipă are câte şase victorii, iar un meci s-a încheiat la egalitate. Cu toate acestea, nordicele au câştigat ultimele confruntări directe, cel mai recent succes fiind 39-31 la Campionatul Mondial de anul trecut. România a bătut Danemarca ultima dată în urmă cu 10 ani: 32-25 la Rio 2016.

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Ce este EHF EURO Cup

EHF Euro Cup este o competiţie care are loc în acelaşi timp cu preliminariile pentru Campionatul European şi participă echipele deja calificate la turneul final: gazdele turneului, plus campioana en-titre. Prima ediţie s-a disputat înainte de Euro 2022.

Actuala ediţie este prima la care au participat opt echipe, medaliatele din 2024: Norvegia, Danemarca şi Ungaria, respectiv gazdele turneului final: Cehia, Polonia, România, Slovacia şi Turcia. Formaţiile au fost împărţite în două grupe a câte patru echipe. În Final Four s-au calificat cele mai bune două formaţii din fiecare grupă: , respectiv Danemarca şi Ungaria.

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