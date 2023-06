Final Four Liga Campionilor la handbal feminin. Antrenorul surprizei Ferencvaros: “Este un premiu pe care îl merităm!”

Ferencvaros a reuşit minunea şi a eliminat Metz în sferturile de finală. Maghiarele au pierdut clar pe teren propriu, 26-32, dar o săptămână mai târziu au înregistrat o revenire incredibilă şi s-au impus cu 33-26. Gabor Elek, antrenorul lui Ferencvaros a declarat înainte de semifinale: “Calificarea în Final Four este un premiu pe care îl merităm pentru că am muncit din greu şi am dat totul de fiecare dată. Am vrut să obţinem această calificare, să jucăm în Final Four şi iată-ne aici, în sfârşit”, a spus Elek pentru EHF.