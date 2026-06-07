Final-Four-ul de la Budapesta, în 20 de cadre. Cele mai tari imagini de la turneul de cinci stele din Ungaria

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Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin s-a încheiat. Metz a pus mâna pe trofeu, după ce a învins-o pe Győr chiar la ea acasă. Echipa de senioare a celor de la CSM București a obținut medalia de bronz, iar junioarele formației din Capitală au impresionat o țară întreagă la turneul U17. FANATIK a fost prezent în Ungaria pe tot parcursul evenimentului și a imortalizat cele mai importante momente.

Cele mai tari imagini de la Final-Four-ul din Budapesta

CSM București a ajuns joi seara în Ungaria. La fel ca toate celelalte echipe, formația din România a fost cazată la Vineri a efectuat un antrenament, iar sâmbătă a debutat în Final Four.

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Ziua de sâmbătă a început însă cu semifinalele Youth Club Trophy. CSM București a luat startul în Final Four alături de alte trei echipe din Ungaria. Sportivele noastre au produs o revenire de senzație în meciul cu Győr, pe care au reușit să îl câștige, deși la pauză erau conduse cu opt goluri. Tinerele sportive din Capitală urmau să joace finala în uriașul MVM Dome.

CSM București, out din semifinale la Final-Four

Tot sâmbătă, CSM București s-a duelat cu Metz în semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor. „Tigroaicele” nu au avut prea multe șanse. Suporterii români au fost însă la mare înălțime. Înainte de startul jocului au încins o adevărată horă în fața sălii din Budapesta, iar în tribune au cântat fără întrerupere.

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A urmat un meci mult mai strâns. Győr, marea favorită la câștigarea trofeului, a fost pusă la mare încercare de Brest. Franțuzoaicele puteau da lovitura, însă au fost neinspirate pe final și și-au pierdut avantajul. Până la urmă, echipa din Ungaria s-a impus, iar jucătoarele au sărbătorit alături de suporteri.

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Junioarele de la CSM București, cu ochii în lacrimi după ce au pierdut finala cu Debrecen

CSM București și Debrecen au jucat în MVM Dome. Formația din România s-a bucurat de un public numeros, deși meciul s-a disputat la Budapesta. , iar în restul arenei erau foarte multe locuri libere. Echipa din București a reușit să trimită partida în prelungiri, însă fetele noastre au cedat fizic. La finalul jocului, jucătoarele nu și-au putut ascunde emoțiile.

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CSM București, medalie de bronz la Budapesta. Metz a câștigat Final-Four-ul după un meci de vis cu Gyor

A urmat meciul CSM-ului din finala mică împotriva lui Brest. Echipa din România a trecut peste șocul eliminării din cursa pentru trofeu. La final, jucătoarele au sărbătorit alături de suporteri. Omoregie a fost cea mai emoționată, deoarece a fost ultimul său meci pentru CSM București.

În finala mare, Győr a dat piept cu Metz, formația care a eliminat-o pe CSM București. Jucătoarele din Hexagon au primit trofeul și au sărbătorit zeci de minute alături de suporterii care le-au susținut pe tot parcursul Final Four-ului.