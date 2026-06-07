Sport

Final-Four-ul de la Budapesta, în 20 de cadre. Cele mai tari imagini de la turneul de cinci stele din Ungaria

FANATIK a fost prezent la Budapesta și a surprins cele mai importante momente ale Final Four-ului Ligii Campionilor. Vezi imagini spectaculoase cu CSM București, junioarele „tigroaicelor”, suporterii români și triumful lui Metz.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
08.06.2026 | 00:56
FinalFourul de la Budapesta in 20 de cadre Cele mai tari imagini de la turneul de cinci stele din Ungaria
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
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Cele mai tari imagini de la Final-Four-ul din Budapesta
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Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin s-a încheiat. Metz a pus mâna pe trofeu, după ce a învins-o pe Győr chiar la ea acasă. Echipa de senioare a celor de la CSM București a obținut medalia de bronz, iar junioarele formației din Capitală au impresionat o țară întreagă la turneul U17. FANATIK a fost prezent în Ungaria pe tot parcursul evenimentului și a imortalizat cele mai importante momente.

Cele mai tari imagini de la Final-Four-ul din Budapesta

CSM București a ajuns joi seara în Ungaria. La fel ca toate celelalte echipe, formația din România a fost cazată la Ensana Thermal Margaret Island, un resort de lux situat pe o insulă de pe Dunăre. Vineri a efectuat un antrenament, iar sâmbătă a debutat în Final Four.

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CSM Bucureşti, cazată pe insula de pe Dunăre la Budapesta! Rivalele din Final Four împart acelaşi hotel. Cât costă o cameră
CSM Bucureşti, cazată pe insula de pe Dunăre la Budapesta! Rivalele din Final Four împart acelaşi hotel. Cât costă o cameră

Ziua de sâmbătă a început însă cu semifinalele Youth Club Trophy. CSM București a luat startul în Final Four alături de alte trei echipe din Ungaria. Sportivele noastre au produs o revenire de senzație în meciul cu Győr, pe care au reușit să îl câștige, deși la pauză erau conduse cu opt goluri. Tinerele sportive din Capitală urmau să joace finala în uriașul MVM Dome.

CSM București - Gyor, în Youth Club Trophy. Revenire incredibilă pentru românce. Foto: FANATIK
CSM București – Gyor, în Youth Club Trophy. Revenire incredibilă pentru românce. Foto: FANATIK

CSM București, out din semifinale la Final-Four

Tot sâmbătă, CSM București s-a duelat cu Metz în semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor. „Tigroaicele” nu au avut prea multe șanse. Echipa din Franța a dominat partida de la un capăt la altul și a reușit să se califice în marea finală. Suporterii români au fost însă la mare înălțime. Înainte de startul jocului au încins o adevărată horă în fața sălii din Budapesta, iar în tribune au cântat fără întrerupere.

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Fanii români au încins o horă înaintea debutului CSM-ului în Final-four. Foto: FANATIK
Fanii români au încins o horă înaintea debutului CSM-ului în Final-four. Foto: FANATIK

A urmat un meci mult mai strâns. Győr, marea favorită la câștigarea trofeului, a fost pusă la mare încercare de Brest. Franțuzoaicele puteau da lovitura, însă au fost neinspirate pe final și și-au pierdut avantajul. Până la urmă, echipa din Ungaria s-a impus, iar jucătoarele au sărbătorit alături de suporteri.

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Jucătoarele de la Gyor au sărbătorit calificarea la limită în finală. Foto: FANATIK
Jucătoarele de la Gyor au sărbătorit calificarea la limită în finală. Foto: FANATIK

Junioarele de la CSM București, cu ochii în lacrimi după ce au pierdut finala cu Debrecen

Duminică, ziua a început cu finala Youth Club Trophy. CSM București și Debrecen au jucat în MVM Dome. Formația din România s-a bucurat de un public numeros, deși meciul s-a disputat la Budapesta. Suporterii din țara noastră au umplut sectorul dedicat lor, iar în restul arenei erau foarte multe locuri libere. Echipa din București a reușit să trimită partida în prelungiri, însă fetele noastre au cedat fizic. La finalul jocului, jucătoarele nu și-au putut ascunde emoțiile.

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Junioarele de la CSM, cu ochii în lacrimi după înfrângerea din finală. Foto: FANATIK
Junioarele de la CSM, cu ochii în lacrimi după înfrângerea din finală. Foto: FANATIK

CSM București, medalie de bronz la Budapesta. Metz a câștigat Final-Four-ul după un meci de vis cu Gyor

A urmat meciul CSM-ului din finala mică împotriva lui Brest. Echipa din România a trecut peste șocul eliminării din cursa pentru trofeu. Formația Bojanei Popovici a arătat mult mai bine și a obținut o victorie care i-a adus locul trei și medalia de bronz. La final, jucătoarele au sărbătorit alături de suporteri. Omoregie a fost cea mai emoționată, deoarece a fost ultimul său meci pentru CSM București.

CSM București - Brest. Cristina Pintea. Foto: FANATIK
CSM București – Brest. Cristina Pintea. Foto: FANATIK

În finala mare, Győr a dat piept cu Metz, formația care a eliminat-o pe CSM București. Echipa din Franța a făcut un meci perfect și s-a impus cu 31-29. Jucătoarele din Hexagon au primit trofeul și au sărbătorit zeci de minute alături de suporterii care le-au susținut pe tot parcursul Final Four-ului.

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Jucătoarele de la Metz au sărbătorit victoria din finală. Foto: FANATIK
Jucătoarele de la Metz au sărbătorit victoria din finală. Foto: FANATIK
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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