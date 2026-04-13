Final în sezonul regulat din NBA! Cum arată tabloul play-off-ului pentru anul 2025-2026

la nivel baschetbalistic tocmai și-a desemnat echipele ce urmează să se lupte pentru marele trofeu. Așadar, sezonul regulat din NBA se află la final, iar marile favorite au deja tichetele asigurate pentru play-off

Conferința de Vest din NBA. Bătălie pentru locuri până la final

După 82 de meciuri în care au arătat ce pot, formațiile din NBA au aflat acum pe ce poziție au încheiat sezonul regulat. Ultima rundă a adus meciuri ce au contat pentru clasarea finală, iar lupta dintre Denver Nuggets și a fost una foarte interesantă. Formația lui Nikola Jokic avea nevoie de victorie cu San Antonio Spurs pentru a-și asigura locul 3, lucru ce s-a și întâmplat.

Lakers a obținut și ea victoria, cu Utah Jazz, însă acest succes a contat doar pentru consolidarea locului al patrulea în Conferința de VEst pentru formația la care joacă LeBron James. Cea mai bună gruparea din sezonul regulat, în Vest, a fost Oklahoma City Thunder, campioana de anul trecut, care a bifat 64 de victorii din cele 82 de confruntări disputate.

Bătălia pentru locurile de play-in a fost și ea interesantă, iar acolo se va afla o fostă campioană, Golden State Warriors, care a terminat pe locul 10 și are nevoie de două victorii pentru a prinde play-off-ul. Reamintim că seed-urile 7 și 8 sunt determinate de un play-in după cum urmează. Locurile 7 și 8 joacă un meci de baraj, iar câștigătoarea prinde seed-ul 7. Pierzătoarea mai are o șansă și joacă împotriva câștigătoarei meciului dintre locurile 9 și 10 pentru a determina ce formație va avea seed-ul 8.

Conferința de Est din NBA. Boston, din nou la înălțime

Conferința de Est din NBA ne-a adus o surpriză, asta pentru că mulți nu se așteptau la o prestație atât de reușită pentru Boston Celtics. Legendara franciză americană a terminat pe poziția secundă, cu 56 de victorii, și astfel va avea avantajul terenului propriu în primele două runde din play-off. Pe primul loc s-a clasat Detroit Pistons, echipă care a bifat 60 de victorii și pare a fi una din favoritele la câștigarea titlului.

Cea mai mare dezamăgire este fără doar și poate Milwaukee Bucks, formație care îl are pe unul dintre cei mai buni jucători din campionat, Giannis Antetokounmpo, cel care a fost însă o bună parte din timp accidentat. Echipa care câștiga în urmă cu ceva ani trofeul nu a reușit acum calificarea în play-off.

Cum arată tabloul play-off-ului din NBA

VEST

Oklahoma City Thunder (1) vs câștigătoare play-in (8)

San Antonio Spurs (2) vs câștigătoare play-in (7)

Denver Nuggets (3) vs Minnesota Timberwolves (6)

Los Angeles Lakers (4) vs Houston Rockets (5)

VEST play-in

Phoenix Suns (7) vs Portland Trail Blazers (8) – câștigătoarea va evolua cu San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers (9) vs Golden State Warriors (10) – câștigătoarea joacă cu pierzătoarea meciului Phoenix – Portland, după care cine învinge joacă cu Oklahoma City Thunder

EST

Detroit Pistons (1) vs câștigătoare play-in (8)

Boston Celtics (2) vs câștigătoare play-in (7)

New York Knicks (3) vs Atlanta Hawks (6)

Cleveland Cavaliers (4) vs Toronto Raptors (5)

EST play-in