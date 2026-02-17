Final incendiar de sezon: FCSB, în mare pericol, CFR Cluj cu un pas în play-off-ul SuperLigii! Statisticienii au tras linie la finalul etapei a 27-a

ADVERTISEMENT

Mai sunt doar trei etape de jucat în SuperLiga României, iar situația din clasament este una extrem de complicată. Marea luptă se dă pentru calificarea în play-off. Universitatea Craiova și Dinamo sunt matematic deja acolo, iar Rapid are 99,99% șanse să prindă top 6. În schimb, campioana en-titre, FCSB, tremură serios.

U Cluj și CFR, marile câștigătoare ale etapei cu numărul 27 din Superliga

Echipele din Cluj au fost marile câștigătoare după etapa cu numărul 27 din Superliga României. Universitatea s-a impus în fața nou-promovatei Csikszereda și ocupă locul 4, având 72% șanse să prindă play-off-ul. Totuși, studenții au un program complicat, iar în ultima etapă vor da piept cu FCSB pe Arena Națională.

În schimb, CFR Cluj, vicecampioana din sezonul precedent, arată excepțional. Feroviarii au obținut al optulea succes consecutiv, iar trupa lui Daniel Pancu are 83% șanse să ocupe, la finalul sezonului regular, un loc în top 6, conform celor de la . În urmă cu opt meciuri, acest scenariu părea unul imposibil, cu șanse de doar 5%.

Cine intră în play-off!? FC Argeș, favorită la un loc în top 6

, rămâne printre favoritele la calificarea în play-off. Gruparea din Pitești are un program destul de facil în ultimele trei runde și poate ocupa un loc în top 6. Statisticienii văd echipa lui Bogdan Andone cu 47% șanse să termine pe un loc de play-off.

🇷🇴 CFR Cluj had 5% of reaching Top 6 after MD19. ✅✅✅✅✅✅✅✅ EIGHT consecutive wins later and they are 83% to make it! Incredible turnaround. ⌛️ Only 3 rounds until the end of regular season in 🇷🇴 Liga I. 🇷🇴 FCSB still lie 3 positions below the line and have to win all 3… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

De asemenea, FC Botoșani ar putea produce surpriza. Echipa lui Leo Grozavu, deși are parte de un an 2026 complicat, în care a obținut puține puncte, este văzută cu 43% șanse să termine în top 6. Meciul care va cântări enorm este cel din etapa următoare cu Universitatea Cluj. O înfrângere i-ar putea scoate pe moldoveni din lupta pentru top 6.

FCSB tremură serios după 0-1 cu Universitatea Craiova

Situația la FCSB nu arată prea bine. și ar putea rata, în premieră de la introducerea sistemului actual, calificarea în play-off-ul Superligii României. „Roș-albaștrii” nu mai au voie să facă pași greșiți. Au nevoie de nouă puncte din ultimele trei jocuri pentru a se clasa în top 6. Chiar și așa, experții dau echipei lui Gigi Becali doar 28% șanse să își îndeplinească acest obiectiv.

Celelalte echipe cu șanse matematice să prindă un loc în play-off sunt UTA, Oțelul și Farul. Este puțin probabil, însă, ca aceste formații să producă surpriza, întrucât mai sunt doar trei etape de jucat, iar diferența din clasament este una destul de mare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarea rundă și cine va avea câștig de cauză în bătălia pentru top 6.

