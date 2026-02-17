Sport

Final incendiar de sezon: FCSB, în mare pericol, CFR Cluj cu un pas în play-off-ul SuperLigii! Statisticienii au tras linie la finalul etapei a 27-a

FCSB tremură înaintea ultimelor trei etape din sezonul regular și are doar 28% șanse la play-off, în timp ce CFR Cluj a ajuns la 83% după o serie impresionantă de victorii.
Alex Bodnariu
17.02.2026 | 10:00
Final incendiar de sezon FCSB in mare pericol CFR Cluj cu un pas in playofful SuperLigii Statisticienii au tras linie la finalul etapei a 27a
SPECIAL FANATIK
Cine intră în play-off!? Ce șanse mai au FCSB, CFR Cluj sau FC Botoșani. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mai sunt doar trei etape de jucat în SuperLiga României, iar situația din clasament este una extrem de complicată. Marea luptă se dă pentru calificarea în play-off. Universitatea Craiova și Dinamo sunt matematic deja acolo, iar Rapid are 99,99% șanse să prindă top 6. În schimb, campioana en-titre, FCSB, tremură serios.

U Cluj și CFR, marile câștigătoare ale etapei cu numărul 27 din Superliga

Echipele din Cluj au fost marile câștigătoare după etapa cu numărul 27 din Superliga României. Universitatea s-a impus în fața nou-promovatei Csikszereda și ocupă locul 4, având 72% șanse să prindă play-off-ul. Totuși, studenții au un program complicat, iar în ultima etapă vor da piept cu FCSB pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

În schimb, CFR Cluj, vicecampioana din sezonul precedent, arată excepțional. Feroviarii au obținut al optulea succes consecutiv, iar trupa lui Daniel Pancu are 83% șanse să ocupe, la finalul sezonului regular, un loc în top 6, conform celor de la Football Meets Data. În urmă cu opt meciuri, acest scenariu părea unul imposibil, cu șanse de doar 5%.

Cine intră în play-off!? FC Argeș, favorită la un loc în top 6

FC Argeș, deși a pierdut ultimul joc, cel cu Petrolul, rămâne printre favoritele la calificarea în play-off. Gruparea din Pitești are un program destul de facil în ultimele trei runde și poate ocupa un loc în top 6. Statisticienii văd echipa lui Bogdan Andone cu 47% șanse să termine pe un loc de play-off.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

De asemenea, FC Botoșani ar putea produce surpriza. Echipa lui Leo Grozavu, deși are parte de un an 2026 complicat, în care a obținut puține puncte, este văzută cu 43% șanse să termine în top 6. Meciul care va cântări enorm este cel din etapa următoare cu Universitatea Cluj. O înfrângere i-ar putea scoate pe moldoveni din lupta pentru top 6.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac,
Digisport.ro
Ion Țiriac, "lovit" unde îl durea cel mai tare după ce și-a "tras în piept" un bun prieten

FCSB tremură serios după 0-1 cu Universitatea Craiova

Situația la FCSB nu arată prea bine. Campioana României a pierdut derby-ul cu Universitatea Craiova și ar putea rata, în premieră de la introducerea sistemului actual, calificarea în play-off-ul Superligii României. „Roș-albaștrii” nu mai au voie să facă pași greșiți. Au nevoie de nouă puncte din ultimele trei jocuri pentru a se clasa în top 6. Chiar și așa, experții dau echipei lui Gigi Becali doar 28% șanse să își îndeplinească acest obiectiv.

Celelalte echipe cu șanse matematice să prindă un loc în play-off sunt UTA, Oțelul și Farul. Este puțin probabil, însă, ca aceste formații să producă surpriza, întrucât mai sunt doar trei etape de jucat, iar diferența din clasament este una destul de mare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarea rundă și cine va avea câștig de cauză în bătălia pentru top 6.

ADVERTISEMENT
  • 93% șanse are FCSB la calificarea în play-off, cu 3 victorii în ultimele 3 etape
  • 36-38% șanse de calificare în play-off are FCSB, cu 2 victorii și 1 egal
Fanatik Dinamo, marți, 17 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de...
Fanatik
Fanatik Dinamo, marți, 17 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Alex Conovaru
Mitică Dragomir anunţă surprize mari în lupta pentru play-off: “FCSB e cu spatele...
Fanatik
Mitică Dragomir anunţă surprize mari în lupta pentru play-off: “FCSB e cu spatele la zid!”. Care e soluţia pentru ieşirea din criză a campionilor
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan....
Fanatik
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. „Vraciul” lui Ronaldo
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat...
iamsport.ro
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat un verdict acid: 'Logică de tâlhari! Cum să te gândești la așa ceva?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!