Final nebun de sezon în La Liga! A retrogradat echipa care juca anul trecut în Champions League. Cum s-au descurcat Rațiu, Radu și Moldovan. Video

ADVERTISEMENT

Sezonul 2025/2026 din La Liga a ajuns la final. Ultima etapă din campionatul spaniol a oferit un adevărat „multiplex”, nouă din cele zece partide desfășurându-se simultan sâmbătă seară, de la ora 22:00. Barcelona și Real Madrid nu au avut nicio miză, titlul fiind deja adjudecat de catalani încă de pe data de 10 mai, însă luptele pentru cupele europene, dar și cele pentru evitarea retrogradării, s-au purtat până în ultimul minut. Ionuț Radu și Horațiu Moldovan au fost integraliști pentru echipele lor, în timp ce Andrei Rațiu a intrat doar pe final la Rayo, fiind menajat pentru finala UEFA Conference League. Marea surpriză a actualei campanii din Spania o reprezintă însă retrogradarea Gironei, echipă care în urmă cu două sezoane termina pe podium în La Liga.

Elche a ținut-o în șah pe Girona, iar catalanii au retrogradat în Segunda Division! Celta Vigo și Ionuț Radu, din nou în Europa!

Gruparea pregătită de Michel era condamnată să câștige duelul cu Elche de pe teren propriu pentru a-și păstra locul în La Liga, însă acest lucru nu s-a întâmplat, partida terminându-se la egalitate, scor 1-1. Astfel, gruparea catalană a retrogradat în Segunda Division, la două sezoane distanță de la remarcabilul loc #3 obținut în Spania, o performanță ce a venit la pachet și cu participarea în UEFA Champions League, în ediția 2024/2025.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a reușit un nou meci foarte bun pentru Celta, asta după ce în runda precedentă a fost cel mai bun om de pe teren. Sâmbătă seară, internaționalul român a blocat poarta trupei lui Claudio Giraldez în fața Sevillei, iar „celeștii” au câștigat cu 1-0, un rezultat care i-a asigurat clubului poziția a 5-a în clasamentul din La Liga, ceea ce înseamnă că Celta va juca în Europa League și în următoarea stagiune. În schimb, deja retrogradat cu Oviedo, Horațiu Moldovan a fost învins de trei ori în meciul cu Mallorca (0-3), la ultimul gol având chiar și o parte din vină, el respingând în față mingea care a servit golului cu numărul #23 pentru kosovarul Muriqi.

🇪🇸 Mallorca 3-0 Real Oviedo ⚽️ Goal: Muriqi (88') — Flash Goalz (@FlashGoalz)

Dani Carvajal, gardă de onoare la ultimul meci pentru Real Madrid pe Santiago Bernabeu!

a câștigat ultima partidă a sezonului, 4-2 cu bascii de la Athletic Bilbao, meciul respectiv de pe Santiago Bernabeu marcând atât ultima dispută a „galacticilor” cu Alvaro Arbeloa pe banca tehnică, cât și ultima apariție a legendarului Dani Carvajal, fundașul dreapta al grupării „blanco” din ultimii 13 ani. Acesta a fost titularizat, însă în minutul 84 a părăsit terenul, primind o gardă de onoare din partea jucătorilor aflați pe teren, cât și un „standing ovation” din partea suporterilor prezenți în tribune.

ADVERTISEMENT

Carvajal says goodbye. The man that truly defined Madridismo. Thank you, legend. 🥲🤍 — TC (@totalcristiano)

Campioana FC Barcelona a pierdut deplasarea de la Valencia, 1-3 pe Estadio Mestalla, însă rezultatul nu a afectat-o deloc în clasament pe trupa lui Hansi Flick, care era deja campioană. Unicul gol al formației blaugrana a fost semnat de , jucător aflat, de asemenea, la ultimul său meci în La Liga.

ADVERTISEMENT

Toate rezultatele ultimei etape din La Liga și clasamentul final

Deportivo Alaves – Rayo Vallecano 1-2;

Real Betis – Levante 2-1;

Celta Vigo – Sevilla 1-0;

Espanyol – Real Sociedad 1-1;

Getafe – Osasuna 1-0;

Girona – Elche 1-1;

Mallorca – Real Oviedo 3-0;

Real Madrid – Athletic Bilbao 4-2;

Valencia – FC Barcelona 3-1.

Ultimul meci al rundei cu numărul #38 din Spania va avea loc duminică, atunci când Atletico Madrid va da piept cu cei de la Villarreal, pe Estadio Metropolitano. Partida este programată la ora 22:00.