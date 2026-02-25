Final nebun în Champions League! O gafă uriașă a dus la un penalty, trei cartonașe roșii și un gol decisiv pentru o calificare incredibilă. Video

Sport

Atalanta a învins-o pe Borussia Dortmund cu 4-1 la Bergamo și s-a calificat în optimile Champions League, însă golul decisiv al italienilor a sosit după o desfășurare incredibilă de evenimente.
25.02.2026
Atalanta s-a calificat în optimile Champions League după un meci fabulos cu Borussia Dortmund. FOTO: X @Atalanta_BC
Atalanta a cedat cu 0-2 contra Borussiei Dortmund în prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League, însă a făcut un meci excelent în retur și s-a impus cu 4-1. Golul calificării a sosit la ultima fază a meciului, după o serie incredibilă de evenimente.

Final de necrezut în Atalanta – Borussia Dortmund

Atalanta a început excelent meciul cu Borussia Dortmund și a deschis scorul în minutul 5, prin Gianluca Scamacca. Cu puțin timp înainte de pauză, Davide Zappacosta l-a învins pe Gregor Kobel și a egalat situația la general după eșecul suferit în tur de italieni.

În repriza secundă s-a făcut 3-0, Mario Pasalic reușind să marcheze, însă Karim Adeyemi a echilibrat din nou „dubla”. Jocul părea că se îndreaptă către prelungiri, însă o gafă a portarului Kobel a declanșat o serie incredibilă de evenimente, care a dus la golul calificării Atalantei.

Trei eliminări și gol decisiv din penalty în ultimele minute ale meciului Atalanta – Dortmund

Goalkeeper-ul elvețian i-a pasat lui Pasalic la aproximativ 30 de metri de propria poartă, croatul a avansat și a trimis o centrare în careu pentru Krstovic, care se afla în duel cu Bensebaini. Algerianul a ajuns primul la balon și a reușit să respingă mingea în corner, însă, în același timp, l-a lovit cu călcâiul în figură pe adversarul său, care a început să sângereze. Inițial, „centralul” Jose Maria Sanchez Martinez a decis că urma doar un corner, însă acesta a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări faza pe monitorul VAR și a acordat penalty.

Bensebaini, care avea deja un cartonaș galben, l-a văzut pe cel de-al doilea și a fost eliminat, dar Sanchez Martinez a acordat și alte două cartonașe roșii unor jucători aflați pe bancă, Giorgio Scalvini de la gazde și Nico Schlotterbeck de la oaspeți. Lazar Samardzic a fost cel desemnat să execute penalty-ul, iar sârbul a înscris și a adus calificarea echipei în optimile de finală. Rezumatul partidei spectaculoase de la Bergamo poate fi urmărit AICI.

Pe cine ar putea întâlni Atalanta în optimi

După victoria senzațională obținută în play-off contra Borussiei, Atalanta a avansat în optimile de finală, unde va avea o misiune foarte dificilă. Gruparea din Serie A ar putea să întâlnească liderul din Premier League, Arsenal, sau echipa aflată pe prima poziție în Bundesliga, Bayern Munchen. Cea mai importantă performanță a Atalantei în UEFA Champions League a fost o prezență în sferturile ediției 2019-2020.

