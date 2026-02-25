Final nebun în Champions League! O gafă uriașă a dus la un penalty, trei cartonașe roșii și un gol decisiv pentru o calificare incredibilă. Video

ADVERTISEMENT

Atalanta a cedat cu 0-2 contra Borussiei Dortmund în prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League, însă a făcut un meci excelent în retur și s-a impus cu 4-1. Golul calificării a sosit la ultima fază a meciului, după o serie incredibilă de evenimente.

Final de necrezut în Atalanta – Borussia Dortmund

Atalanta a început excelent meciul cu Borussia Dortmund și a deschis scorul în minutul 5, prin Gianluca Scamacca. Cu puțin timp înainte de pauză, Davide Zappacosta l-a învins pe Gregor Kobel și a egalat situația la general după eșecul suferit în tur de italieni.

În repriza secundă s-a făcut 3-0, Mario Pasalic reușind să marcheze, însă Karim Adeyemi a echilibrat din nou „dubla”. Jocul părea că se îndreaptă către prelungiri, însă o gafă a portarului Kobel a declanșat o serie incredibilă de evenimente, care a dus la golul calificării Atalantei.

Trei eliminări și gol decisiv din penalty în ultimele minute ale meciului Atalanta – Dortmund

Goalkeeper-ul elvețian i-a pasat lui Pasalic la aproximativ 30 de metri de propria poartă, croatul a avansat și a trimis o centrare în careu pentru Krstovic, care se afla în duel cu Bensebaini. Algerianul a ajuns primul la balon și a reușit să respingă mingea în corner, însă, în același timp, l-a lovit cu călcâiul în figură pe adversarul său, care a început să sângereze. Inițial, „centralul” Jose Maria Sanchez Martinez a decis că urma doar un corner, însă acesta a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări faza pe monitorul VAR și a acordat penalty.

Bensebaini, care avea deja un cartonaș galben, l-a văzut pe cel de-al doilea și a fost eliminat, dar Sanchez Martinez a acordat și alte două cartonașe roșii unor jucători aflați pe bancă, Giorgio Scalvini de la gazde și Nico Schlotterbeck de la oaspeți. Lazar Samardzic a fost cel desemnat să execute penalty-ul, iar sârbul a înscris și a adus calificarea echipei în optimile de finală. Rezumatul partidei spectaculoase de la Bergamo poate fi urmărit .

Pe cine ar putea întâlni Atalanta în optimi

După , Atalanta a avansat în optimile de finală, unde va avea o misiune foarte dificilă. Gruparea din Serie A ar putea să întâlnească , sau echipa aflată pe prima poziție în Bundesliga, Bayern Munchen. Cea mai importantă performanță a Atalantei în UEFA Champions League a fost o prezență în sferturile ediției 2019-2020.