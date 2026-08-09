Final teribil în meciul lui KuPS înaintea returului cu Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat în prelungiri. Video

KuPS s-a încurcat în campionat înaintea returului cu Universitatea Craiova din turul trei preliminar al UEFA Europa League. Campioana Finlandei a remizat, 1-1, acasă cu TPS Turku, în etapa cu numărul 19. Adversara oltenilor a primit gol în minutele de prelungire.
Adversara oltenilor din Europa League a plecat clar cu prima șansă în duelul cu TPS Turku. KuPS ocupă primul loc în campionatul Finlandei, însă s-a mulțumit doar cu o remiză. Luyeye-Lutumba a deschis scorul pentru gazde în prima repriză. Defensiva celor de la Turku nu a reușit să respingă o centrare destul de simplă, iar atacantul a trimis în plasa porții.
Totuși, oaspeții au reușit să egaleze pe final. În prelungiri, jucătorii de la KuPS s-au întrecut în greșeli și nu au reușit să degajeze balonul din propriul careu. Mingea a ajuns, în cele din urmă, la Veinbergs, care l-a învins pe portarul advers.
Finlandezii au folosit un prim „11” modificat față de cel utilizat în duelul din prima manșă a dublei cu Universitatea Craiova. Antrenorul celor de la KuPS a decis să menajeze o bună parte dintre titulari pentru a fi în formă maximă la duelul din Bănie. Jyry, fostul jucător de la Petrolul, a intrat în debutul părții secunde, iar Moreno, atacantul care a înscris în tur, a prins doar 30 de minute. Doar 3 jucători au fost titulari în ambele meciuri: Riihimaki, Touray și Luyeye-Lutumba.
Echipa de start a celor de la KuPS în meciul cu TPS Turku: Riihimaki – Savolainen, Hamalainen, Lotjonen, Heiskanen – Heinonen, Kujasalo, Touray, Pennanen – Lutumba, Parzyszek.
Echipa de start a celor de la KuPS în meciul cu Universitatea Craiova: Riihimaki – Puukko, Magassa, Nuhu, Antwi – Gasc, Touray – Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah – Moreno.