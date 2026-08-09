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Final teribil în meciul lui KuPS înaintea returului cu Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat în prelungiri. Video

Lovitură pentru KuPS înaintea returului cu Universitatea Craiova! Campioana Finlandei a avut parte de o surpriză neplăcută chiar în pragul duelului din Bănie.
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 17:32
Final teribil in meciul lui KuPS inaintea returului cu Universitatea Craiova Ce sa intamplat in prelungiri Video
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Kups, egalată în prelungiri înainte de returul cu Universitatea Craiova. Foto: SportPictures
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KuPS s-a încurcat în campionat înaintea returului cu Universitatea Craiova din turul trei preliminar al UEFA Europa League. Campioana Finlandei a remizat, 1-1, acasă cu TPS Turku, în etapa cu numărul 19. Adversara oltenilor a primit gol în minutele de prelungire.

Kups, egalată în prelungiri înainte de returul cu Universitatea Craiova

Adversara oltenilor din Europa League a plecat clar cu prima șansă în duelul cu TPS Turku. KuPS ocupă primul loc în campionatul Finlandei, însă s-a mulțumit doar cu o remiză. Luyeye-Lutumba a deschis scorul pentru gazde în prima repriză. Defensiva celor de la Turku nu a reușit să respingă o centrare destul de simplă, iar atacantul a trimis în plasa porții.

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Totuși, oaspeții au reușit să egaleze pe final. În prelungiri, jucătorii de la KuPS s-au întrecut în greșeli și nu au reușit să degajeze balonul din propriul careu. Mingea a ajuns, în cele din urmă, la Veinbergs, care l-a învins pe portarul advers.

Titularii de la Kups, menajați înainte de duelul cu Universitatea Craiova

Finlandezii au folosit un prim „11” modificat față de cel utilizat în duelul din prima manșă a dublei cu Universitatea Craiova. Antrenorul celor de la KuPS a decis să menajeze o bună parte dintre titulari pentru a fi în formă maximă la duelul din Bănie. Jyry, fostul jucător de la Petrolul, a intrat în debutul părții secunde, iar Moreno, atacantul care a înscris în tur, a prins doar 30 de minute. Doar 3 jucători au fost titulari în ambele meciuri: Riihimaki, Touray și Luyeye-Lutumba.

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Echipa de start a celor de la KuPS în meciul cu TPS Turku: Riihimaki – Savolainen, Hamalainen, Lotjonen, Heiskanen – Heinonen, Kujasalo, Touray, Pennanen – Lutumba, Parzyszek.

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Echipa de start a celor de la KuPS în meciul cu Universitatea Craiova: Riihimaki – Puukko, Magassa, Nuhu, Antwi – Gasc, Touray – Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah – Moreno.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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