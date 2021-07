Finala Burlacul 2021. Cine este aleasa lui Andi Constantin?

După două luni de căutări, încercări și momente frumoase petrecute în România, dar și în locații de vis din Turcia, fosta ispită de la „Insula Iubirii” este gata să aleagă tânăra cu care vrea să aibă o relație pe mai departe.

Simona Bălăceanu, Ana Bene și Melissa Azak sunt cele trei concurente care au ajuns în finala Burlacul 2021. Firi și temperamente complet diferite, fetele nu îi fac deloc alegerea mai ușoară lui Andi Constantin.

Burlacul trebuie să aleagă din personalități diferite, vârste la fel, dar și lucruri pe care le au în comun. Fiecare fată vine cu un bagaj în spate, provocarea fiind și mai mare pentru protagonistul de la .

Finala Burlacul 2021. Andi Constantin are de ales din 3 fete

„A fost o experiență frumoasă, dar și obositoare pe alocuri. Am trăit multe, am simțit multe, acest proces scoate tot din tine, cred că tocmai de aceea la final realizezi de ce ai nevoie. Sincer, nu am luat în calcul nici stresul și apăsarea finalului și nici tensiunea pe care o resimt acum.

Poate am fost puțin naiv și m-am aruncat cu capul înainte. A fost un drum care m-a pus în fața unor temeri pe care le aveam, am realizat care îmi sunt limitele și care îmi sunt cu adevărat dorințele.

A fost de departe cea mai grea experiență și e dificil când știi că, în urma deciziei tale, cineva o să sufere”, a declarat Andi Constantin.

Finala Burlacul 2021. Tânărul are de luat cea mai grea decizie în . Bucuria uneia dintre concurentele de la Antena 1 înseamnă așa cum este de așteptat nefericirea altora două, care au luptat din plin pentru inima lui Andi Constantin.

Cine este Simona Bălăceanu, finalista de la Burlacul 2021

Simona Bălăceanu este o frumoasă brunetă în vârstă de 25 de ani. Deși lucrează în calitate de kinetoterapeut, finalista de la Burlacul 2021 este , lucru care se poate observa cu ochiul liber din postările din mediul online.

„Este o pasiune, modul în care mă deconectez de la realitate. Pentru că aparențele înșală, iar atunci când susțin că negrul este culoarea mea preferată, de fapt îmi place să trăiesc colorat”, a spus una dintre preferatele Burlacului 2021.

Ana Bene din finala Burlacul 2021, poveste de viață emoționantă

Ana Bene are 35 de ani și o poveste incredibilă de viață. a fost diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu câțiva ani, Andi Constantin empatizând cu situația tinerei.

Finalista de la Burlacul 2021 este originară din Cluj și are propria afacere, un salon de înfrumusețare care îi aduce venituri generoase, dar și împlinire sufletească.

„Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine”, a declarat Ana Bene.

Melissa Azak, concurenta de la Burlacul 2021 cu origini turcești

Melissa Azak (28 de ani) s-a născut în Franța și este pe jumătate , ea fiind pasionată de design vestimentar pentru care a făcut mai multe cursuri. Stă în România singură încă de la 18 ani.

„Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a declarat finalista de la Antena 1.