Finala CM 2026, Spania – Argentina, ar putea fi amânată. ”Vești șocante din SUA”

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic mai are de oferit doar două partide. Finala mică va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, pe când meciul Spania – Argentina, din finala mare, este programat în aceeași zi, de la ora 22:00, însă fanii au primit o veste importantă.

Finala CM 2026, Spania – Argentina, ar putea fi amânată

Fanii fotbalului sunt nerăbdători ca finala Campionatului Mondial să aibă loc. Cum duelul este programat duminică, se preconizează că audiențele vor depăși orice record, mai ales în condițiile că nu este o favorită certă. Atât Spania, cât și Argentina au avut parte de un parcurs excelent la turneul final, locul în ultimul act fiind bine meritat.

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Totuși, ultimele informații ar putea schimba cu totul situația. Meciul programat pe stadionul MetLife din New Jersey ar putea fi amânat. Motivul? Vremea nefavorabilă anunțată de specialiști. „Vești șocante din SUA: finala Cupei Mondiale se amână?”, au titrat jurnaliștii sârbi de la .

Prognoza actuală indică vreme frumoasă la New York duminică, 19 iulie, însă cu o zi înainte, meteorologii americani prevăd o furtună importantă. Cum mai sunt doar trei zile până la finală, iar prognoza nu poate fi exactă,

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Regulamentul FIFA specifică clar: meciul va fi amânat sau întrerupt (în cazul în care începe) timp de 30 de minute, asta dacă un fulger va cădea pe o rază de 13 kilometri în jurul stadionului. Ulterior, orice astfel de eveniment mai amâna partida cu altă jumătate de oră. Rămâne de văzut dacă prognoza va rămâne neschimbată, iar în ziua de duminică va fi senin.

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Franța – Irak a fost amânat din cauza vremii

Există și un astfel de precedent la turneul final de pe continentul american. Meciul Franța – Irak, scor 3-0, a fost oprit preț de două ore, după ce la finalul primei reprize a plouat torențial și au avut loc descărcări electrice. Totodată, Mexic – Ecuador, scor 2-0, din 16-imi, a început cu o oră mai târziu.

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În altă ordine de idei, . Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.