Finala Cupei României în cifre. Statistică spectaculoasă înainte de U Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni în finala Cupei României Betano, meci programat miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul Municipal din Sibiu, cele două echipe având ca obiectiv atât câștigarea Cupei, cât și titlul de campioană în SuperLiga, acestea aflându-se în fruntea clasamentului.

Statistica spectaculoasă înainte de U Cluj – Universitatea Craiova

, ambele formații demonstrând în această stagiune că își merită locul în elita fotbalului românesc. Cu doar o zi înainte ca meciul să înceapă, Federația Română de Fotbal a prezentat patru statistici interesante despre meciul dintre U Cluj și Universitatea Craiova.

Mai exact, FRF a amintit faptul că nu mai puțin de patru fotbaliști din lotul pregătit de Cristiano Bergodi au evoluat și la Universitatea Craiova. În schimb, doar Darius Fălcușan a fost legitimat la ardeleni, însă doar la nivelul junioratului. Totodată, jucătorii ambelor formații au cucerit, cumulat, 18 trofee Cupa României.

„4 fotbaliști din lotul U Cluj au purtat tricoul Universității Craiova! Cronologic: Ovidiu Bic, Dan Nistor, Atanas Trică (inclusiv la juniori), Jovo Lukic. De partea celalaltă, din lotul Craiovei, doar Darius Fălcușan a reprezentat U Cluj, însă numai la juniori, în perioada 2014-2023.

18 trofee Cupa României au câștigat, cumulat, fotbaliștii din cele două loturi! Și „scorul” e 7-7 la nivel de laureați. Iată situația la U Cluj: 2 trofee – Bic; 1 – Lefter, I. Cristea, Trică, Nistor, Chipciu, Postolachi. Și la Universitatea Craiova: 2 trofee – Bancu, Screciu L. Popescu; 1 – Lung, T. Băluță, Baiaram, Cicâldău”, s-a .

Se anunță goluri la finala Cupei României Betano de la Sibiu

În continuare a fost scos în relief că ambele formații sunt extrem de ofensive, nu mai puțin de 27 de goluri marcându-se în ultimii cinci ani în meciurile directe. Totuși, , oltenii câștigând cinci din ultimele 12 meciuri în fața ardelenilor, pe când U Cluj s-a impus doar de două ori.

„12 dueluri între cele două echipe s-au consemnat în ultimii cinci ani: două succese pentru U Cluj și cinci pentru Universitatea Craiova. În rest, cinci remize înregistrate. Partide de campionat, plus un baraj pentru Conference League, adjudecat de olteni la penalty-uri.

27 de goluri s-au marcat în ultima jumătate de deceniu în întâlnirile directe, medie excelentă de peste 2 goluri / meci pentru cele 12 partide jucate! Spectacol mai mereu asigurat: doar două remize „albe”, un 0-0 după 90 de minute în barajul amintit (dar 1-1 după reprizele de prelungiri!) și un altul pe 2 decembrie 2025”, au completat cei de la FRF.