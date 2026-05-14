Finala Cupei României nu a avut nicio șansă în fața serialului „Las Fierbinți”. Pe ce loc se clasează U Cluj – U Craiova în topul celor mai urmărite meciuri interne ale anului

Finala Cupei României Betano nu a oferit un spectacol fotbalistic uriaș, însă a oferit foarte mult dramatism. Partida dintre U Cluj și U Craiova se clasează pe un loc foarte bun în topul celor mai urmărite meciuri, însă a fost surclasată clar de „Las Fierbinți”
Ciprian Păvăleanu
14.05.2026 | 23:24
Ce rating a înregistrat finala Cupei României Betano, câștigată de Universitatea Craiova la loviturile de departajare. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova și-a îndeplinit primul obiectiv al sezonului și anume Cupa României Betano, pe care a câștigat-o împotriva Universității Cluj, echipă cu care se va duela și pentru campionat în etapa din această săptămână. Partida dintre cele două a avut un rating foarte bun și a ajuns pe locul al treilea în topul celor mai urmărite partide de fotbal intern din 2026.

Finala Cupei României, surclasată de „Las Fierbinți”, dar pe locul al treilea în topul celor mai vizionate meciuri interne din 2026

Dacă vorbim despre spectacolul fotbalistic, Finala Cupei României Betano din acest an nu a fost printre cele mai bune meciuri interne din acest an, însă și-a găsit un loc în topul celor mai vizionate, mai exact pe locul al treilea, într-un clasament dominat clar de meciurile celor de la FCSB.

U Cluj – Universitatea Craiova a avut un rating de 5,6%, peste filmul „Canarul Negru”, difuzat pe Pro TV de la ora 21:30, care a obținut 4,4%, și peste Observator, cu doar 3,2%. În schimb, partida de la Sibiu a fost depășită de „Chefi la cuțite”, care a înregistrat 5,8% rating, și surclasată de cel mai îndrăgit serial al românilor, „Las Fierbinți”, care a avut un rating de 7,7%, conform golazo.ro. Cota de piață a partidei a fost 18%, ceea ce înseamnă că unul din cinci televizoare deschise între orele 20:00 și 22:45 era pe meci.

Cum arată top 5 cele mai vizionate meciuri de fotbal intern din acest an

Deși meciul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova aducea față în față cele mai bune echipe ale acestui sezon, această partidă nu a putut concura cu două meciuri ale FCSB-ului din sezonul regulat. Spre exemplu, partida oltenilor contra campioanei ultimelor două sezoane a înregistrat un rating uriaș de 7,9% și este pe primul loc în top, în timp ce pe locul al doilea se află tot FCSB, în meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 1-4.

Top 5 este completat tot de FCSB, despre care se știe că are cel mai mare număr de fani la nivel național. Locul al patrulea este ocupat de FCSB – FC Botoșani 2-1, în timp ce topul este închis de FC Argeș – FCSB 1-0. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au șansa să depășească aceste partide în meciul ce ar putea decide campioana, care se va disputa duminică, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Iată clasamentul celor mai vizionate meciuri interne din 2026:

  1.  U Craiova – FCSB 1-0 (SuperLiga României) 7,9%
  2.  FCSB – CFR Cluj 1-4 (SuperLiga României) 6,1%
  3.  U Craiova – U Cluj 0-0, 6-5 pen. (Cupa României) 5,6%
  4.  FCSB – FC Botoșani 2-1 (SuperLiga României) 5,3%
  5.  FC Argeș – FCSB 1-0 (SuperLiga României) 4,8%
