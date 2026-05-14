Finala Cupei României nu a avut nicio șansă în fața serialului „Las Fierbinți”. Pe ce loc se clasează U Cluj – U Craiova în topul celor mai urmărite meciuri interne ale anului

Universitatea Craiova și-a îndeplinit primul obiectiv al sezonului și anume Cupa României Betano, pe care a câștigat-o împotriva Universității Cluj, echipă cu care se va duela și pentru campionat în etapa din această săptămână. Partida dintre cele două a avut un rating foarte bun și a ajuns pe locul al treilea în topul celor mai urmărite partide de fotbal intern din 2026.
Dacă vorbim despre spectacolul fotbalistic, Finala Cupei României Betano din acest an nu a fost printre cele mai bune meciuri interne din acest an, însă și-a găsit un loc în topul celor mai vizionate, mai exact pe locul al treilea, într-un clasament dominat clar de meciurile celor de la FCSB.
U Cluj – Universitatea Craiova a avut un rating de 5,6%, peste filmul „Canarul Negru”, difuzat pe Pro TV de la ora 21:30, care a obținut 4,4%, și peste Observator, cu doar 3,2%. În schimb, partida de la Sibiu a fost depășită de „Chefi la cuțite”, care a înregistrat 5,8% rating, și surclasată de cel mai îndrăgit serial al românilor, „Las Fierbinți”, care a avut un rating de 7,7%, conform golazo.ro. Cota de piață a partidei a fost 18%, ceea ce înseamnă că unul din cinci televizoare deschise între orele 20:00 și 22:45 era pe meci.
Deși meciul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova aducea față în față cele mai bune echipe ale acestui sezon, această partidă nu a putut concura cu două meciuri ale FCSB-ului din sezonul regulat. Spre exemplu, partida oltenilor contra campioanei ultimelor două sezoane a înregistrat un rating uriaș de 7,9% și este pe primul loc în top, în timp ce pe locul al doilea se află tot FCSB, în meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 1-4.
Top 5 este completat tot de FCSB, despre care se știe că are cel mai mare număr de fani la nivel național. Locul al patrulea este ocupat de FCSB – FC Botoșani 2-1, în timp ce topul este închis de FC Argeș – FCSB 1-0. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au șansa să depășească aceste partide în meciul ce ar putea decide campioana, care se va disputa duminică, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Iată clasamentul celor mai vizionate meciuri interne din 2026: