Finala de milioane de dolari! Unul dintre cele mai râvnite trofee din lume va schimba istoria competiției

ADVERTISEMENT

Flamengo și Palmeiras, cele două mari forțe ale fotbalului brazilian, se întâlnesc diseară, de la ora 23.00, în finala Copei Libertadores, echivalentul Ligii Campionilor în America de Sud. O confruntare pe bani mulți.

Câștigătoarea Copei Libertadores încasează 31 de milioane de dolari

Oricine va câștiga, va fi prima echipă braziliană, de patru ori campioană în competiție. Copa Libertadores a devenit în ultimii ani o afacere braziliană, din 2017 fiind câștigată, cu o excepție (River Plate – 2018) de echipe din cea mai mare țară a Americii de Sud.

ADVERTISEMENT

La fel ca Palmeiras și Flamengo, São Paulo, Santos și Grêmio au, de asemenea, trei trofee. Echipele din Brazilia sunt însă departe de ce au reușit cele argentiniene, în anii 1960-1970, când n-au avut rival pe continent. Independiente Buenos Aires are șapte trofee,

În finala de astăzi, care se disputa la Lima, în Peru, specialiștii consideră că prima șansă o are Flamengo, cea mai titrată echipă din Brazilia, pe plan intern și formația care a dominat fotbalul din Țara Cafelei în anii 1980, când liderul ei era Zico.

ADVERTISEMENT

“Vulturii” au șapte titluri în Serie A și peste 40 de trofee naționale și regionale. În plus, Flamengo a câștigat Cupa Intercontinentală în 1981. Acum, echipa din Rio de Janeiro a renăscut sub comanda antrenorul Filipe Luis.

ADVERTISEMENT

Luis Felipe a adus fotbaliști din Europa

Fostul fundaș stânga de la Atletico Madrid și Chelsea, a câștigat Copa Libertadores în 2019 și 2022, cu echipa pe care o antrenează și a fost finalist în 2021, pierzând în fața lui Palmeiras.

Luis Felipe conduce o echipă plină de vedete, modelată după un deceniu de management din ce în ce mai profesionist. Flamengo, cu o valoare a lotului de 195 de milioane de euro, este considerată cea mai puternică echipă de pe continental sud-american.

ADVERTISEMENT

Echipa s-a întărit serios prin aducerea lui Jorginho (ex-Napoli, Chelsea, Arsenal), Saul (ex-Atletico Madrid), Alex Sandro (ex-Porto și Juventus) și Emmerson Royal (ex-Tottenham și AC Milan).

Un sfert din populația Braziliei ține cu Flamengo

Uruguayanul Giorgian de Arrascaeta este golgheterul echipei cu 18 goluri în acest sezon. Fotbalistul de 31 de ani nu a jucat niciodată în Europa, dar este titular la naționala țării sale, cu 58 de selecții și 14 goluri.

Flamengo este unul dintre cele două cluburi care nu au retrogradat niciodată din prima ligă, alături de São Paulo FC, și cel mai popular club de fotbal din Brazilia. Are peste 46,9 milioane de fani, adică un sfert din populația țării.

Palmeiras e condusă de fostul antrenor de la PAOK Salonic

În fața lui Flamengo va fi Palmeiras, echipa numărul 1 a orașului rival Sao Paolo. Tehnicianul ei, portughezul Abel Ferreira, e cel mai performant antrenor al Braziliei din ultimele trei decenii.

El a câștigat 10 trofee în cinci ani, inclusiv două titluri consecutive de Campeonato Brasileiro. A triumfat și în două Copa Libertadores consecutive, una cu o victorie chiar împotriva lui Flamengo, la Montevideo, în 2021.

Lotul verzilor valorează 212 milioane de euro

Lotul lui Palmeiras valorează 212 milioane de euro, iar echipa este cunoscută pentru fluxul constant de tineret, pe care îl livrează către Europa, cu vedete precum Estevao, de la Chelsea, sau Endrick, de la Real Madrid.

Vedeta lui Palmeiras este Victor Roque (20 ani), împrumutat de Barcelona înapoi în patria mamă, pentru a mai prinde cheag. Echipa din Sao Paolo îl are în atac și pe Jose Manuel Lopez, golgheterul Copei Libertadores, cu șapte goluri. El a debutat anul acesta la naționala Argentinei, unde concurența în atac este uriașă.

Flamengo – Palmeiras va fi un meci pe bani mulți. Câștigătoarea va încasa un premiu de 24 de milioane de dolari. Totodată, ea va juca pe 10 decembrie în Qatar, contra echipei mexicane Cruz Azul, în Copa Intercontinentală. Învingătoarea va întâlni Pyramids, din Egipt, iar cine va triumfa în acest duel va da piept cu PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor, în meciul cu trofeul pe masă, programat pe 17 decembrie.