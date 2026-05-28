Finala Europa League, din nou pe Arena Națională? Ciprian Ciucu: „Am semnat!” Reparații serioase pe cel mai mare stadion al țării

Finala Europa League ar putea să se dispute din nou pe Arena Națională din București. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit marele anunț vizavi de viitorul stadionului.
Iulian Stoica
28.05.2026 | 10:22
UEFA Europa League este a doua cea mai importantă competiție continentală, după UEFA Champions League. De-a lungul anilor, mai multe echipe importante au venit în România pentru a juca fie cu FCSB, fie cu CFR Cluj în faza grupelor, însă în ultima perioadă echipe din SuperLiga nu au reușit să mai ajungă să joace în fazele apropiate finalei. Totuși, Arena Națională ar putea găzdui ultimul act al competiției continentale.

Finala UEFA Europa League s-ar putea juca la București

Dacă în ultimii ani a fost tot mai greu ca echipele din SuperLiga să se apropie de fazele decisive ale competițiilor continentale, acestea ar putea veni la București sub altă formă. Arena Națională a găzduit ultima oară o finală europeană în anul 2012, când Atletico Madrid se impunea în fața lui Athletic Bilbao cu scorul de 3-0.

La aproape 14 ani distanță, România nu a mai fost gazdă la un astfel de eveniment sportiv. Ei bine, acest lucru s-ar putea schimba, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunțând că a semnat toată documentația necesară pentru a candida la găzduirea finalei UEFA Europa League din anul 2028. Edilul colaborează de aproape cu Federația Română de Fotbal.

„Am semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League”, a transmis primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, prin intermediul paginii oficiale de pe rețelele de socializare.

Arena Națională va intra în reparații

Ciprian Ciucu a făcut o vizită pe cel mai mare stadion al țării în urmă cu scurt timp, iar problemele existente i-au fost aduse la cunoștință. În consecință, edilul a transmis că a fost deja alocat un buget pentru reparații, iar videocubul, cel care era avea led-uri stricate de mai mulți ani și a umbrit priveghiul lui Mircea Lucescu, va fi înlocuit pe parcursul anului viitor, în pauza competițională. Totodată, parcarea de lângă Arena Națională va cunoaște lucrări.

„Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem. Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor.

De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto”, s-a mai arătat în postarea oferită de Ciprian Ciucu.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
