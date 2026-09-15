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Vestea începutului de săptămână în fotbalul românesc este anunțul pe care l-a făcut UEFA. Finala Europa League din 2028 se va juca în București, la 16 ani distanță de la Atletico Madrid – Athletic Bilbao, care s-a disputat tot în Capitala României. Radamel Falcao a fost atunci erou pe cel mai mare stadion din țara noastră.

Peste 52 de mii de oameni pe Arena Națională la precedenta finală Europa League la București

București va avea ocazia să trăiască din nou atmosfera unei finale europene. Marți, 15 septembrie, UEFA a anunțat că . Pentru microbiștii români, vestea reamintește de seara de 9 mai 2012. Atletico Madrid și Athletic Bilbao s-au întâlnit atunci pe un stadion arhiplin, într-o finală 100% spaniolă care avea să fie decisă în special de Radamel Falcao (40 de ani), unul dintre cei mai letali atacanți ai acelei perioade.

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Finala din 2012 a reprezentat un moment istoric pentru țara noatră, în general, și pentru fotbalul românesc, în special. A fost prima finală europeană intercluburi din țara noastră, la un an distanță de la inaugurarea Arenei Naționale. Interesul pentru meci a fost uriaș. UEFA a anunțat încă din perioada vânzării biletelor că 20.000 de tichete au fost cumpărate de suporteri locali, iar peste 20.000 de fani aveau să călătorească din Spania pentru confruntarea dintre cele două formații. La ora meciului de la București, în tribune s-au aflat 52.347 de spectatori,

Ce vedete au jucat la București în Atletico Madrid – Athletic Bilbao 3-0

Chiar dacă Atletico Madrid s-a impus la scor de neprezentare, în ambele garnituri s-au aflat nume importante din fotbalul internațional. La Atletico era și atunci Diego Simeone antrenor, care i-a titularizat pe Thibaut Courtois, Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Gabi, Arda Turan, Diego și Radamel Falcao. De cealaltă parte, pe banca bascilor stătea Marcelo Bielsa, care se baza pe fotbaliști precum Andoni Iraola, Javi Martinez, Ander Herrera, Iker Muniain sau Fernando Llorente. Arbitrul finalei din 2012 a fost germanul Wolfgang Stark.

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Echipele de start:

Atletico Madrid : Courtois – Juanfran, Godin, Miranda, Felipe Luis – Mario Suarez, Gabi(c) – Diego, Adrian Lopez, Arda – Falcao; Rezerve: Asenjo – Antonio Lopez, Alvaro Dominguez, Salvio, Assuncao, Koke, Pedro Martin; Antrenor : Diego Simeone;

Athletic Bilbao : Iraizoz – Iraola(c), Martinez, Amorebieta, Aurtenetxe – Herrera, Iturraspe, De Marcos – Susaeta, Llorente, Muniain; Rezerve : Raul – Mikel San Jose, Gabilondo, Perez, Ekiza, Toquero, Gomez; Antrenor : Marcelo Bielsa.

Radamel Falcao a fost omul finalei Europa League din 2012

Atletico Madrid nu i-a dat nicio șansă lui Bilbao și datorită lui Radamel Falcao, care a fost într-o formă de zile mari la București. Superstarul columbian a lovit prima dată în minutul 7. A primit mingea în partea dreaptă a careului, și-a făcut loc pentru șut și a trimis superb cu piciorul stâng, fără să îi dea vreo șansă lui Gorka Iraizoz.

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Apoi, în minutul 34, Falcao a făcut „dubla” și a stabilit scorul pauzei, 2-0 pentru Atleti. Atacantul a controlat balonul în careu și a finalizat o nouă acțiune care a demonstrat de ce era considerat, la acel moment, unul dintre cei mai periculoși atacanți din lume. Tabela a fost închisă la 3-0 de reușita brazilianului Diego Ribas, în minutul 85. După prestația din acea finală, UEFA l-a desemnat pe Radamel Falcao „omul meciului”.

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Falcao a cucerit trofeul Europa League de două ori în doar 357 de zile. Cu un an înainte, sud-americanul juca la FC Porto, care a cucerit trofeul după un meci cu Braga. „Dragonii” s-au impus cu 1-0, iar columbianul a înscris singurul gol al partidei.