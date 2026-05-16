Finala Eurovision 2026. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, cu ochii pe primul loc! Cum arată clasamentul chiar acum

România trăiește una dintre cele mai intense seri din istoria participării sale la Eurovision. După o absență de patru ediții din marea finală, țara noastră revine în lumina reflectoarelor, iar speranțele fanilor se leagă acum de Alexandra Căpitănescu și de piesa „Choke Me”, momentul care a reușit să producă rumoare pe scena de la Viena încă din semifinala de joi.

Finala Eurovision 2026: România speră la un loc bun. Alexandra Căpitănescu, teoretic în primele zece

În seara aceasta de sâmbătă, 16 mai, emoțiile ating cote uriașe pentru delegația României. Cu doar câteva ore înainte de startul show-ului transmis din Wiener Stadthalle, România ocupă locul 6 în clasamentul caselor de pariuri, după ce imediat după semifinală urcase spectaculos până pe poziția a cincea. Între timp, Israel a trecut peste reprezentanta noastră, însă diferențele rămân extrem de mici, iar orice prestație memorabilă poate răsturna complet ierarhia.

În acest moment, favorita la câștigarea trofeului este Finlanda, urmată de Australia, Bulgaria și Grecia. România vine imediat din urmă, într-o zonă a clasamentului în care tensiunea este uriașă, mai ales că publicul Eurovision a demonstrat de multe ori că poate schimba radical rezultatul final în doar câteva minute de vot.

România intră în concurs cu numărul 24, va cânta la ora 00:05

Fanii români speră acum la o surpriză de proporții. „Choke Me”, piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu, a devenit una dintre cele mai comentate apariții ale acestei ediții, iar reacțiile din mediul online au explodat după semifinala din 14 mai. Mulți dintre urmăritorii concursului consideră că România are, în sfârșit, un produs modern, puternic și perfect adaptat publicului internațional.

Marea finală Eurovision 2026 aduce pe scenă 25 de țări, iar ordinea de intrare promite un spectacol fără pauze de respiro. România va intra în concurs cu numărul 24, aproape de finalul serii, o poziție considerată de mulți specialiști una extrem de avantajoasă. Practic, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă chiar înaintea Austriei, țara gazdă, ceea ce înseamnă că momentul ei are șanse mari să rămână proaspăt în memoria telespectatorilor atunci când liniile de vot se vor închide.

Show-ul începe la ora 22, ora României, cu Danemarca și continuă cu Germania, Israel, Belgia și Albania, iar printre favoritele serii se numără și Australia, Bulgaria sau Finlanda. Totuși, România pare să fi intrat în categoria acelor țări capabile să producă surpriza exact în ultimul moment.

Românii din țară nu pot vota pentru Alexandra

Publicul din România își poate vota favoriții prin SMS sau online, însă regulamentul Eurovision interzice votul pentru propria țară. Astfel, românii pot susține toate , mai puțin poziția 24, cea ocupată de Alexandra Căpitănescu. Pentru a vota, telespectatorii trebuie să trimită un SMS la numărul 1399 cu numărul piesei favorite. Costul unui vot este de 1 euro plus TVA.

Show-ul în direct pe TVR 1

În același timp, România poate primi voturi din partea țărilor participante și din categoria „Rest of the World”, acolo unde publicul internațional poate influența decisiv clasamentul final. Este unul dintre motivele pentru care echipa României speră în continuare la o clasare istorică.

Finala este transmisă în direct de TVR pe TVR 1 și TVR+, de la ora 22:00. Prezentatorii ediției sunt Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, iar punctajul acordat de juriul României va fi anunțat de Eda Mărcuș. Pentru România, seara aceasta înseamnă mai mult decât o simplă participare. Este momentul în care țara noastră încearcă să demonstreze că poate reveni între marile forțe ale competiției europene. Iar dacă reacțiile de până acum se transformă și în voturi, a Eurovisionului din ultimii ani.