Finala Insula Iubirii 2024. Cuplurile în fața testului final: cine iubește și cine lasă. Cele mai noi informații din Thailanda LIVE

Finala Insula Iubirii 2024. Cel mai dur test de fidelitate se apropie de final. Miercuri, 28 august 2024, concurenții de la Insula Iubirii trebuie să răspundă la cea mai grea întrebare: dacă vor merge mai departe în cuplu sau dacă vor pleca singuri de pe insulă.

Finala Insula Iubirii 2024: seara în care toate secretele vor fi scoase la lumină

Finala Insula Iubirii promite surprize mari și răsturnări de situație, după trei săptămâni în care cuplurile și-au testat fidelitatea. Este seara în care concurenții stau la masă cu ispitele și toate secretele vor fi puse pe tavă.

ADVERTISEMENT

Marea finală Insula Iubirii 2024 a început luni, iar a fost cel format din Daiana și Rareș. Cei doi au avut ocazia să afle de la ispita Flori cum s-a comportat tânărul la dream-date. Într-un final, Daiana a decis să-i mai acorde lui Rareș o șansă, iar cei doi sunt împreună și în ziua de astăzi.

Au mai rămas trei cupluri pentru seara marii finale Insula Iubirii, iar fanii show-ului așteaptă cu sufletul la gură deznodământul poveștilor lor de dragoste.

ADVERTISEMENT

Cristina și Andrei, la finala Insula Iubirii 2024. Ispite: Eric și Diandra

au venit la Insula Iubirii din postura de cuplu căsătorit. Cei doi au o relație de mai bine de zece ani și s-au căsătorit în 2017. Andrei este primul concurent de pe Insula Iubirii care a călcat strâmb. El a avut nevoie de doar câteva ore pentru a cădea în ispită. Relația dintre el și Diandra a evoluat pe parcurcul celor trei săptămâni, devenind iubire în toată regula. Andrei și Diandra au dormit și și-au petrecut toate zilele împreună.

Ispita Eric a apărut într-un moment în care Cristina era distrusă din cauza comportamentului soțului ei. Tânărul a consolat-o și a făcut-o pe femeie să cedeze, deși acest lucru părea de neconceput la momentul intrării în concurs.

ADVERTISEMENT

Iustina și Cornel, la finala Insula Iubirii 2024. Ispită: Loredana

Iustina a refuzat să meargă, marți, la dream-date, însă partenerul ei, Cornel, a ales-o din nou pe ispita Loredana. Cei doi au petrecut momente de vis într-o vilă închiriată doar pentru ei. La un moment dat, ei s-au retras în jacuzzi, acolo unde camerele de luat vederi nu aveau acces.

Înainte de ultimul bonfire, Iustina și Cornel de la Insula Iubirii par convinși că nu vor mai forma un cuplu. Asta, mai ales din cauza unor scene compromițătoare la care s-a expus bărbatul. Totuși, Iustina ascunde un secret: ea a aflat pe insulă că este însărcinată cu partenerul ei. Acest lucru ar putea da peste cap toate planurile cuplului Iustina – Cornel.

ADVERTISEMENT

Maria și Dani, la finala Insula Iubirii 2024. Ispite: Alin și Mădălina. Rezervă: Marcel Maluma

Dani nu a stat prea mult pe gânduri după ce a ajuns la Insula Iubirii și s-a apropiat de ispita Mădălina. Deși a încercat să pară inabordabil în fața camerelor, Dani și-a dat frâu liber dorințelor și sentimentelor.

De cealaltă parte, Maria a fost curtată intens de ispita Marcel. Ea a preferat, însă, compania lui Alin, de care părea extrem de interesată încă de la sezonul trecut. Problema este că Alin nu e tentat de o relație cu Maria. Ultimul bonfire va prilejui o întâlnire în patru, care ar reprezenta ultimele clipe în calitate de cuplu ale lui Dani și a Mariei.

Radu Vâlcan, surprins de fenomenul Insula Iubirii 2024

Radu Vâlcan a trăit emoțiile alături de concurenți, în cele 21 de zile petrecute pe Insula Iubirii. El spune că a fost surprins de succesul pe care l-a avut sezonul 8 al show-ului difuzat de Antena 1, iar finala Insula iubirii vine cu câteva surprize se amploare.

„Sezonul acesta am fost surprinşi de amploarea pe care a luat-o fenomenul, pentru că deja îi putem spune aşa, Insula Iubirii. Am spus încă de când ne-am întors de la filmări, din Thailanda, că acest sezon va aduce în prim-plan lucruri care nu s-au mai văzut niciodată pe Insulă, aşa că şi noi am decis să facem lucruri pe care nu le mai făcusem până acum.

Astfel că, pe 28 august, îi invităm pe care care au urmărit cu sufletul la gură parcursul cuplurilor în acest sezon, să vizionăm împreună finala sezonului!”, a declarat Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului Insula iubirii 2024, care are finala pe 28 august.