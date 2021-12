Finala Mireasa 4, live pe Antena 1. Patru cupluri se luptă pentru marele premiu

Finala Mireasa aduce emoții uriașe pentru cele patru cupluri care se zbat pentru marele premiu, dar și pentru telespectatorii care i-au urmărit cu sufletul la gură timp de 4 luni.

Competiția ajunge la final mult mai devreme decât se așteptau mulți, sezonul anterior având o durată de aproape un an.

În marea finală a concursului matrimonial de la Antenă au ajuns Marius & Maria, Ana & Alexandru, Ela & Petrică și Raluca & Ion.

Finala Mireasa sezonul 4: Petrică și Ela, preferați în social media

Publicul este împărțit când vine vorba de cuplul preferat. Pe rețelele de socializare, cei care au primit cele mai multe aprecieri până la această oră sunt Raluca și Ion, respectiv Petrică și Ela.

În multe sondaje de opinie, Petrică și Ela sunt dați drept marii câștigători ai celui de-al patrulea sezon. Rămâne de văzut dacă voturile gratuite din mediul online vor corespunde și realității.

Marele premiu pus în joc în sezonul 4 este de 40.000 de euro. Condiția pentru a intra în posesia banilor este ca perechea desemnată favorită de telespectatori să vrea să se căsătorească.

Fetele au probat deja rochiile de mireasă. Primele probe au avut loc vineri, pe 17 decembrie, iar emoțiile au fost uriașe pentru cele patru viitoare nurori.

„Suntem la finalul celui de-al patrulea sezon și iată că și de această dată se lasă cu căsătorii. Sunt patru cupluri care s-au cunoscut în emisiune, au intrat pe 28 august în reality-show și au fost foarte sinceri.

Au spus că niciunul dintre ei nu se imagina în fața ofițerului stării civile la final, dar iată că se întâmplă”, a declarat Simona Gherghe într-un pentru FANATIK.

Simona Gherghe, înainte de finală: „Nu există favorizați”

Prezentatoarea a făcut lumină și în legătură cu unele speculații apărute despre emisiune: „Fanii emisiunii sunt foarte implicați în procesul de votare și în susținerea favoriților lor și chiar sper să câștige cei despre care telespectatorii noștri cred că formează cel mai solid cuplu și cel mai trainic și cel mai unit.

Nu există favorizați, eu i-am cunoscut în prima zi, nu am nicio treabă nici cu ei, nici cu familiile lor. Cine se uită la emisiune știe ce meciuri am eu cu ei, am fost pusă în situația în care a trebuit să le atrag atenția, să îi cert”.

Sezonul trecut al Mireasa a fost câștigat de Liviu Olteanu și Maria. Relația lor s-a destrămat la foarte scurtă vreme după finală. Cuplul care a rezistat, deși nu a câștigat competiția, este cel format din Blaze și Izabela.

Cei doi au vrut să nu facă marele pas doar de dragul reality-show-ului. Așa că au decis să ajungă la starea civilă după terminarea concursului, fără să facă mare tam-tam pe tema căsătoriei lor.