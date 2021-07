Finala Survivor România 2021. Surprize uriașe pentru concurenții rămași în competiție. Anunțul lui Dan Pavel

Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România 2021, a anunțat ce se va întâmpla săptămâna viitoare în Marea Finală din sezonul 2 al acestui extrem de popular reality-show.

După mai multe luni în care s-au luptat pentru supraviețuire în Republica Dominicană, cinci concurenți intră în ultima săptămână a competiției. Este vorba despre Elena Marin, Maria Chițu, Marius Crăciun, Andrei Dascălu și Zanni.

Finala Survivor România 2021. Dan Pavel anunță surprize uriașe pentru concurenții rămași în concurs

Pentru concurenții rămași în luptă pentru marele premiu de 50.000 de euro vor urma mari surprize în ultimele zile de .

Prezentatorul show-ului anunță că foștii concurenți de la Survivor România 2021 sunt nevoiți să se întoarcă în Republica Dominicană pentru a participa la Marea Finală.

Daniel Pavel a mai precizat că două dintre consiliile de săptămâna viitoare vor fi difuzate live.

”Urmează o nouă etapă pentru voi. O săptămână dublată de intensitatea faptului că, ne apropiem de Marea Finală Survivor România 2021. Veți avea o săptămână cu jocuri diferite, inedite.

O săptămână cu jocuri în care tot ceea ce ați arătat până acum, va trebui să arătați nu la dublu, ci de 10 ori mai intens, pentru că săptămâna viitoare avem semifinalele.

De asemenea, consiliile vor fi în direct. Joi și vineri vom fi în direct cu dumneavoastră, iar sâmbătă, 10 iulie, vom avea Marea Finală Survivor România 2021. Sâmbătă, 10 iulie, vom afla care este adevăratul supraviețuitor, vom afla care este câștigătorul Survivor România.

La Marea Finală, în consiliu, se întorc foști concurenți Survivor România 2021”, a anunțat Daniel Pavel, conform .

Albert Oprea, ultimul concurent eliminat de la Survivor România 2021

Un total de 41 de concurenți au participat la de la debutul competiției. Până în ediția de duminică, în competiție au rămas doi Faimoși, Zannidache și Elena Marin, și patru Războinici, Maria, Albert, Andrei și Marius.

Aceștia s-au confruntat în jocurile individuale și s-au luptat pentru a ajunge mai departe în competiție.

Dintre ei, Albert este cel care a părăsit competiția după mai bine de jumătate de an. Când și-a auzit numele acesta nu a putut să-și stăpânească lacrimile.

“Mi-aș fi dorit să-mi îndeplinesc visul să ajung în finală. Îmi cer scuze am dat tot ce am putut. Nu am vrut să vă dezamăgesc. Dar acum chiar am avut emoții, pentru că am rămas ultimii. Am niște regrete. Aveam pretenții mai mari de la mine în această săptămână”, a spus Albert, cu lacrimi în ochi.