Finala US Open, 40 de minute întârziere și haos la porțile de acces din cauza lui Donald Trump! Ce reacție au avut fanii din tribune la adresa președintelui SUA. Video

După ce a făcut „spectacol” în această vară la finala Campionatului Mondial al Cluburilor, Donald Trump și-a lăsat amprenta asupra unui alt eveniment important din lumea sportului. Președintele Statelor Unite a ales să fie prezent la finala turneului masculin de simplu de la US Open, dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
Finala US Open a fost amânată cu aproximativ 40 de minute, deoarece fanii nu au reușit să ajungă la timp în tribune. „Vinovat” a fost Donald Trump, deoarece organizatorii au fost nevoiți să implementeze măsuri dure de securitate. Din acest motiv, s-au creat cozi imense la intrarea în stadionul Arthur Ashe.
„Ca urmare a măsurilor de securitate implementate și pentru a ne asigura că fanii au destul timp să ajungă pe scaune, am amânat ora de start a meciului”, au precizat organizatorii US Open într-un comunicat de presă. Finala ar fi trebuit să înceapă la ora locală 14:00 (21:00 în România).
În momentul în care a ajuns în tribune, Donald Trump a salutat o arenă care era aproape goală, deoarece marea majoritate a fanilor se afla încă în afara stadionului. O reacție mai puternică a existat în momentul în care chipul președintelui SUA a apărut pe ecran în timp ce era intonat imnul.
Cei mai mulți dintre fani l-au huiduit pe Donald Trump, însă au existat și suporteri care l-au aclamat pe acesta. Președintele SUA a zâmbit în momentul în care a auzit că unii dintre fani îl contestă. Ultima finală de US Open la care Donald Trump a participat a fost cea din 2015, când Novak Djokovic l-a învins pe Roger Federer. În anul următor, omul de afaceri avea să își înceapă primul mandat de președinte.
Organizatorii turneului se așteptau ca o parte dintre fani să îl conteste pe Donald Trump, iar din acest motiv au lansat un avertisment pentru televiziunile care se ocupă de transmiterea finalei. Acestora li s-a recomandat „să se abţină de la prezentarea oricăror perturbări sau reacţii ca răspuns la prezenţa preşedintelui”.