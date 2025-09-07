Finala US Open, 40 de minute întârziere și haos la porțile de acces din cauza lui Donald Trump! Ce reacție au avut fanii din tribune la adresa președintelui SUA. Video

și-a lăsat amprenta asupra unui alt eveniment important din lumea sportului. Președintele Statelor Unite a ales să fie prezent la , dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Finala US Open, amânată din cauza lui Donald Trump

Finala US Open a fost amânată cu aproximativ 40 de minute, deoarece fanii nu au reușit să ajungă la timp în tribune. „Vinovat” a fost Donald Trump, deoarece organizatorii au fost nevoiți să implementeze măsuri dure de securitate. Din acest motiv, s-au creat cozi imense la intrarea în stadionul Arthur Ashe.

The match is due to get underway in ten minutes, but the Arthur Ashe Stadium remains less than half full. Thronging queues remain outside the arena. Will we see another delay here? FOLLOW LIVE: — Standard Sport (@standardsport)

„Ca urmare a măsurilor de securitate implementate și pentru a ne asigura că fanii au destul timp să ajungă pe scaune, am amânat ora de start a meciului”, au precizat organizatorii US Open într-un comunicat de presă. Finala ar fi trebuit să înceapă la ora locală 14:00 (21:00 în România).

Ce reacție au avut fanii de la US Open la adresa lui Donald Trump

În momentul în care a ajuns în tribune, Donald Trump a salutat o arenă care era aproape goală, deoarece marea majoritate a fanilor se afla încă în afara stadionului. O reacție mai puternică a existat în momentul în care chipul președintelui SUA a apărut pe ecran în timp ce era intonat imnul.

The U.S. Open just showed Donald Trump on the screen for a second time and he got booed for 30 seconds straight. Fans are pissed off. This is the clip that he didn't want you to see. — First To Hear It (@firsttohearit)

Cei mai mulți dintre fani l-au huiduit pe Donald Trump, însă au existat și suporteri care l-au aclamat pe acesta. Președintele SUA a zâmbit în momentul în care a auzit că unii dintre fani îl contestă. Ultima finală de US Open la care Donald Trump a participat a fost cea din 2015, când Novak Djokovic l-a învins pe Roger Federer. În anul următor, omul de afaceri avea să își înceapă primul mandat de președinte.

Organizatorii turneului se așteptau ca o parte dintre fani să îl conteste pe Donald Trump, iar din acest motiv au lansat un avertisment pentru televiziunile care se ocupă de transmiterea finalei. Acestora li s-a recomandat „să se abţină de la prezentarea oricăror perturbări sau reacţii ca răspuns la prezenţa preşedintelui”.