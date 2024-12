Finala Vocea României, LIVE la Pro TV. Cine sunt cei patru finaliști și câți bani va primi câștigătorul marelui premiu

Vocea României este un adevărat fenomen, punând în lumina reflectoarelor voci puternice care transmit o emoție aparte. Sezonul 12 este aproape de final, iar concurenții se pregătesc intens pentru ultima ediție, difuzată LIVE la Pro TV, vineri, 20 decembrie 2024, de la ora 20:30.

Lara Fabian, în studioul Pro TV, la finala Vocea României

Încă de la început, a făcut furori printre telespectatori, concurenții prezentând un talent aparte, dând dovadă de determinare, ambiție și multă muncă.

ADVERTISEMENT

Acum, sezonul cu numărul 12 este aproape gata, vineri, 20 decembrie 2024, având loc marea finală Vocea României. În această seară va fi anunțat câștigătorul sezonului, cel care va pleca acasă cu marele premiul de 100.000 de euro, dar și cu trofeul Vocea României.

De asemenea, producătorii au pregătit multe surprize pentru finala Vocea României. Una dintre ele este chiar Lara Fabian. Artista vine în România pentru a face spectacol pe scena de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Cei patru concurenți care își pun abilitățile muzicale la încercare sunt: Narcisa Badea (echipa Irina), Aura Șova (echipa Tudor), Raluca Moldoveanu (echipa Horia & ) și Robert Lukian (echipa Smiley).

Aceștia vor da tot ce au mai bun pentru a demonstra că merită titlul de câștigător al celei mai tari competiții muzicale. Emoții mari sunt și de partea juraților. Fiecare își dorește să reușească să câștige acest sezon prin intermediul concurentului pe care îl au în grijă.

ADVERTISEMENT

Ei sunt finaliștii show-ului Vocea României 2024

Narcisa Badea – Narcisa face parte din echipa Irinei Rimes și are 25 de ani. Este din Oradea și a terminat jurnalismul. A ajuns să practice muzica prin intermediul unei profesoare.

În adolescență a participat la un concurs de talente din Salonta, iar acolo a fost remarcată de o profesoară de canto. A venit cu propunerea să studieze la Școala de Arte și așa a început parcursul ei.

ADVERTISEMENT

Narcisa a făcut parte dintr-o trupă la Oradea, acolo unde cânta la evenimente, iar de opt ani face parte dintr-o altă trupă. Susținătorul cel mai înfocat este chiar fratele ei mai mare, care are 30 de ani.

Aura Șova – Aura este concurentă în echipa lui Tudor Chirilă. Are 26 de ani și este arhitect. Vine din comuna Poduri, județul Bacău. Talentul muzical este moștenire de familie.

De la mama sa are vocea, iar de la tată are urechea muzicală. Părinții acesteia sunt ingineri, iar tatăl ei lucrează de 36 de ani în Italia. Mai are doi frați și o soră, relația cu familia ei fiind una foarte frumoasă.

Cine este Robert Lukian, pariul lui Smiley din finala Vocea României

Raluca Moldoveanu – Raluca Moldoveanu, din echipa lui Hora și Theo Rose, este din Slobozia, dar locuiește în București de când a început studiile la Facultatea de Științele Comunicării.

Are planuri mari de viitor, urmând să dea la Conservator din vara lui 2025. A făcut liceul de arte la clasa de muzică și susține că stilul ei vestimentar este diferit față de felul ei de a fi. Pare o persoană rece, închisă și inabordabilă, dar realitatea este opusă.

Robert Lukian – Robert, din echipa lui Smiley, este român, dar s-a născut în Suedia, la Malmo. Părinții săi sunt 100% români, bunica lui emigrând în Suedia când mama sa avea 7 ani, în perioada când Ceaușescu era la putere.

De la aproape 3 ani cântă cu vocea, iar la 7 ani tatăl său a insistat să învețe să cânte la pian. A absolvit liceul de bucătari, iar pentru o perioadă a îmbinat muzica cu gastronomia.

Robert a practicat ospătăria 5 ani, la Stockholm, timp în care a fost și cântăreț. S-a mutat în și a continuat să facă același lucru, participând la spectacole de tip dinner-show.

Surprize uriașe în semifinala Vocea României 2024

Semifinala sezonului 12 Vocea României a avut loc vineri, 13 decembrie. În acel moment, opt concurenți care se luptau să între în finala LIVE de vinerea aceasta. Cu toții au avut interpretări excepționale, fiind lăudați de către jurați, însă publicul a decis cine merge mai departe și cine nu.

Eliminații din data de 13 decembrie 2024 sunt Oleg Spînu (echipa Irina), Shahin Dehghani (echipa Tudor), Colin Doljescu (echipa Horia & Theo Rose), Andra Argișanu (echipa Smiley).

Aceștia au avut momente inedite, pline de emoție, iar jurații au avut numai cuvinte de laudă la adresa lor. Din păcate pentru ei, parcursul lor la Vocea României s-a încheiat în semifinală.

Prestații excelente ale celor patru finaliști, la ediția de săptămâna trecută

Cea care a dat startul semifinalei a fost Narcisa Badea din echipa Irinei Rimes. Aceasta a avut un moment solo și a interpretat piesa ”Au înnebunit salcâmii”. Jurații au venit cu laude, după momentul tinerei.

„Pentru mine e subiectiv. Narcisa a început la noi în echipă. Îmi doresc mult pentru tine, poate finala. Mi se pare că ai niște momente excepționale și un parcurs excepțional la Vocea României”, a spus Tudor Chirilă.

Imediat a urmat-o Aura Șova din echipa lui Tudor Chirilă. Și ea a venit o interpretare solo, cântând piesa „I Dreamd a Dream”, realizând un moment cu adevărat de poveste.

„Aura, ai avut un parcurs minunat în emisiunea asta! Reușești să surprinzi cu vocea ta pentru că ai avut momente variate. Ai o voce foarte potrivită pentru musical. Foarte bună alegerea, chiar ți se potrivește”, a spus Smiley

„Sunt acaparată de emoția pe care ai transmis-o și asta e cel mai important.”, i-a transmis Irina Rimes. „Ce ai făcut tu adineauri a fost foarte frumos! Cred că ăsta a fost cel mai bun moment al tău. Te asigur că ai lua castingul la orice musical”, a spus Horia.

Raluca Moldoveanu a fost următoarea concurentă care a urcat pe scena de la Vocea României. Aceasta a avut o interpretare plină de emoție a piesei „Spune-mi”. Tânăra face parte din echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu.

„Ai o voce excepțională! Monica Anghel cred că este mândră că piesa ei a căpătat valențele astea și eu sunt bucuros să asist la un asemenea moment la Vocea României”, a declarat Tudor Chirilă.

„Ne faci curioși. Inventezi lucruri pe piesele pe care le interpretezi, vii cu niște note care nu sunt din piesa aia, care sunt spectaculoase”, a mărturisit Smiley.

Primul trio al semifinalei

Primul trio al semifinalei din sezonul 12 a fost din echipa lui Smiley. Antrenorul, alături de elevii săi, Andra Argișanu și Robert Lukian, au avut o interpretare de excepție, cântând piesa „Freedom”.

Cum se stabilește câștigătorul în finala Vocea României

Câștigătorul sezonului 12 Vocea României va fi desemnat de către public. Telespectatorii își pot susține favoritul prin SMS la 1444 sau online, pe vot.protv.ro. Regulamentul spune că votul se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, în privința votului prin SMS. Cei aflați peste hotare își pot vota favoritul prin intermediul online, în finala Vocea României.