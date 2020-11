Joi, 12 noiembrie, se vor afla numele ultimelor patru echipe care vor participa vara viitoare la turneul final al EURO 2020, competiţia care ar fi trebuit să se deruleze în această vară, dar din cauza pandemiei de coronavirus a fost mutată în 2021 sub aceeaşi titulatură.

Din păcate, deşi ne-am dorit cu toţii acest lucru, România nu se va afla printre cele opt echipe naţionale care îşi vor disputa aceste ultime patru locuri calificante. Naţionala noastră a pierdut în octombrie la Reykjavik, 1-2 în faţa Islandei, în semifinalele barajului şi astfel insularii vor merge la Budapesta pentru meciul decisiv cu Ungaria.

Am ratat o ultimă şi uriaşă oportunitate de a fi prezenţi la turneul final la care suntem ţară co-organizatoare, cu patru meciuri ce ar urma să fie găzduite de Arena Naţională din Bucureşti în grupa C plus o optime de finală, dacă, bineînţeles, virusul nu va da peste cap planurile UEFA şi turneul final nu va fi mutat într-o singură ţară.

Baraj EURO 2020, programul finalelor

Joi, 12 noiembrie

LIVE Georgia – Macedonia de Nord 0-0



ora 21:45 Irlanda de Nord – Slovacia

ora 21:45 Serbia – Scoţia

ora 21:45 Ungaria – Islanda

Echipe naţionale din toate diviziile Ligii Naţiunilor joacă finalele pentru barajul EURO 2020

Aşadar, se vor juca joi seară patru meciuri decisive. Foarte interesant este faptul că, pentru a valoriza la maxim importanţa noii competiţii care este creaţia sa, UEFA a decis să acorde şanse echipelor din toate cele patru divizii ale Ligii Naţiunilor ajunse prin acest criteriu să joace pentru calificare.

Ceea ce probabil nu s-ar fi întâmplat niciodată, naţionale precum Georgia şi Macedonia de Nord, care se vor întâlni în meci direct, vor lupta pentru prima lor prezenţă din istorie la un turneu final major şi una dintre ele va cunoaşte această imensă bucurie.

Serbia – Scoţia şi Ungaria – Islanda sunt meciurile vedetă

Cele patru meciuri sunt: Georgia – Macedonia de Nord, Irlanda de Nord – Slovacia, Serbia – Scoţia şi Ungaria – Islanda. Se joacă un singur meci, pe terenul primei echipe şi dacă după 90 de minute va fi egalitate se va intra în două reprize de prelungiri sau se va putea ajunge la executarea de lovituri de departajare.

Cele mai atractive partide se anunţă a fi Serbia – Scoţia şi Ungaria – Islanda. Echipele organizatoare se anunţă a fi favorite, însă nu au deloc meciuri uşoare. Scoţia se află într-unul dintre cele mai bune momente ale ei după foarte mulţi ani, fiind neînvinsă de opt meciuri.

E drept că sârbii au mulţi jucători de top la cluburi mari din Europa şi experienţa şi valoarea unor Milinkovic-Savic, Kolarov, Mitrovic sau Tadic, ultimul în dubiu dacă va putea fi recuperat după infectarea cu COVID 19, poate fi decisivă. Va lipsi explozia tribunelor, ştiut fiind că sârbii au unii dintre cei mai înflăcăraţi fani, de multe ori şi la propriu.

Ungaria, sub conducerea selecţionerului italian Marco Rossi, a obţinut câteva rezultate remarcabile şi are în tânărul Dominik Szoboszlai de la Salzburg noua vedetă, cel care a preluat ştafeta de la veteranul Balasz Dzsudzsák. Ungaria a câştigat fără să forţeze semifinala cu Bulgaria, jucată la Sofia, şi pare a avea forţa să doboare şi foarte experimentata naţională a Islandei, cu foarte mulţi jucători trecuţi bine de 30 de ani.