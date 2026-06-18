Finalista de la Roland Garros şi fostul număr 2 mondial vin la WTA Iaşi! Când are loc turneul şi care e fondul de premiere

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Iașul va găzdui luna viitoare două turnee de tenis de câmp. La Baza Sportivă Ciric din Capitala Moldovei se vor derula ATP Challenger 100 Concord Iași Open Powered by MET și WTA 250 UniCredit Iași Open. Turneul masculin, al cărui director va fi Andrei Pavel, va avea loc în perioada 5-12 iulie, iar cel feminin (director – Daniel Dobre) între 12 și 19 iulie. Premiile puse în joc vor fi de 160.680 euro, respectiv 283.347 dolari.

Învingătorul lui Djokovic vine la Iași, unde vor fi prezente și finalista de la Roland Garros, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian

Organizatorii au anunțat astăzi, într-o conferință de presă, la care au participat primarul Iașului, Mihai Chirica, Andrei Pavel, Daniel Dobre și Andrei Oriță, cel care a adus turneele la Iași, numele care vor participa. La băieți, vor fi doi jucători din top 100, Valentin Royer (Franța, 75 ATP) și Dino Prizmic (Croația, 82 ATP), croatul trecând în acest an, la Roma, de Novak Djokovic.

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La feminin, primii trei capi de serie vor fi Sorana Cîrstea (18 WTA), și Jaqueline Cristian (40 WTA). Organizatorii au anunțat că Paula Badosa (Spania) și Irina Begu, care a triumfat anul trecut, vor primi wild-carduri. Tot ca urmare a unor wild-carduri, ar putea apărea la Iași și doi români, Filip Jianu și Cezar Crețu.

Cheltuieli de 1,6 milioane euro, 500.000 de euro de la Primăria Iași

Conform organizatorilor, cele două turnee vor costa aproximativ 1,6 milioane euro. Circa 500.000 de euro din această sumă vor fi plătiți de Primăria Iași. Municipalitatea ieșeană a alocat un buget de 1.275.000 de lei (circa 250.000 de euro) și va cheltui pentru organizare o sumă asemănătoare.

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Pe lângă partidele oficiale, se dorește ca pe 11 iulie să fie organizat un meci demonstrativ, și Andrei Pavel în centru. Conform lui Oriță, prețul unui bilet de intrare la finale va fi sub 100 de lei.