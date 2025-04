Finaliștii Asia Express 2025. FANATIK a aflat cele două echipe care se luptă pentru marele premiu!

Conform surselor FANATIK, astăzi, 01.04.2025, are loc finala Asia Express. După o luptă crâncenă și multe situații limită, două echipe au ajuns să ducă ultimele probe pentru a pleca acasă cu trofeul, dar și cu marele premiu de 30.000 de euro.

Finaliștii Asia Express 2025 se luptă pentru marele premiu

În urmă cu aproximativ două luni, mai exact în februarie 2025, . Probă după probă, eliminare după eliminare, rândurile începeau să se strângă și lupta pentru marele premiu a ajunsă să se dea între cei care se dovedeau a fi cei mai puternici, atât fizic, cât și psihic.

În exclusivitate, pentru cititorii FANATIK, vă dezvăluim, conform sursei noastre, că finaliștii Asia Express 2025 sunt echipele formate din fotbaliștii, Gabi Tamaș și Dan Alexa, și actorii, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Se pare că bătălia pentru premiul cel mare de 30.000 de euro se dă chiar în aceste momente.

Sezonului 8 a emisiunii de la Antena 1 a fost unul dificil, traseul competiției acoperind aproaximativ 4.000 de kilometri, după cum se anunța în urmă cu ceva timp. Atunci când a devenit publică și informația referitoare la cele trei țări exotice pe care le vor lua la pas concurenții, și anume: Vietnam, Filipine și, în premieră, Coreea de Sud.

Cele nouă echipe de vedete care au pornit în aventura numită Asia Express au fost: Mara Bănică și Serghei Mizil, Catinca Roman și fiica sa, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Minune și Olga Barcari, Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro și nu în ultimul rând, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Ce spunea Dan Alexa înainte de plecarea în Asia Express 2025?

În exclusivitate, pentru FANATIK, , cum de a acceptat provocarea producătorilor de la Antena 1 și cum vede el competiția.

„La început mi-a fost greu să accept, mai ales că am un contract în curs cu Tunariu. Apoi am aflat mai multe despre complexitatea emisiunii, ce înseamnă emisiunea, ce experiențe poți să trăiești. Plus partenerul! Gabi m-a convins, pentru că e un partener în care pot să-mi pun toată încrederea.

Îl cunosc foarte bine, e performant, e competitiv, adică e loial, te poți baza pe el. Am nevoie de ieșitul din zona asta de confort. Cred că îmi va ajuta foarte mult.

Asia Express este o competiție foarte importantă. Am aflat ulterior ce înseamnă producția asta, e o adevărată industrie în spate! Am acceptat, vedem ce urmează! Am înțeles că e o emisiune foarte, foarte grea din toate punctele de vedere. Îmi doresc doar să pot să intru repede pe formatul emisiunii.

E o emisiune complexă, probele sunt complexe, e o uzură foarte mare atât fizică cât și psihică. Trebuie să fii foarte obișnuit cu absolut orice și să fii performant în tot ceea ce faci.”, a spus fotbalistul.

„Gabi este omul pe care te poți baza în orice situație”

Cunoscutul jucător de fotbal, și cine va fi „căposul” din Asia Express.

„Cu Gabi mă cunosc de foarte mulți ani. Am fost colegi, l-am și antrenat la Astra, dar tot timpul a fost un sentiment de mare respect între noi. Este omul pe care te poți baza în toate situațiile, în absolut toate situațiile. Este foarte loial, ne cunoaștem de peste 20 de ani. Ne leagă enorm de multe amintiri.

Căposul clar e Gabi. Îi place performanța, e foarte ambițios, dar și foarte căpos. E prietenul meu, sunt convins că vor fi situații în care nervii vor ajunge la maxim, vom ajunge cu siguranță la limita răbdării. Atunci pot apărea disensiuni între noi, dar suntem foști sportivi, am trecut de multe ori prin situații care păreau fără ieșire și am reușit să ne descurcăm.”, a dezvăluit Dan Alexa, pentru FANATIK.