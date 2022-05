Finalul unei epoci la Bayern Munchen! Cum a scris istorie Robert Lewandowski la campioana Germaniei. Unde se va transfera polonezul. Video

Bayern Munchen a avut parte de fotbalişti senzaţionali, iar unul dintre aceştia a fost Robert Lewandowski. Al doilea cel mai bun marcator din istoria bavarezilor nu va rămâne la echipă, pentru viitorul sezon, după ce le-a transmis oficialilor clubului că nu va semna prelungirea contractului.

Cum a ajuns Robert Lewandowski la Bayern Munchen

Transferat de la Lech Poznan, în 2010, de Borussia Dortmund, Robert Lewandowski a fost mai mult rezervă în prima jumătate a sezonului de debut în Bundesliga. Polonezul s-a impus în primul “11” după accidentarea lui Lucas Barrios şi a devenit o maşinărie de goluri. Explozia a venit în următoarea stagiune şi oficialii lui BVB erau conştienţi că aveau un star la echipă.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă au sperat că vor câştiga o mică avere, conducătorii Borussiei Dortmund au primit o lovitură în toamna lui 2013, când Robert Lewandowski se apropia de intrarea în ultimele şase luni de contract. În noiembrie 2013, polonezul a anunţat că va semna cu Bayern Munchen, ceea ce s-a şi întâmplat pe 3 ianuarie 2014. Bavarezii puneau gratis mâna pe unul dintre cei mai buni atacanţi ai momentului în Bundesliga.

Recordul nebun din al doilea sezon la Bayern Munchen

La finalul primului sezon cu Bayern Munchen, Robert Lewandowski a câştigat un nou titlu în Bundesliga, însă bavarezii s-au oprit în semifinalele Ligii Campionilor. Polonezul ieşea pe locul 2 în topul golgeterilor, însă era doar încălzirea.

ADVERTISEMENT

Pe 22 septembrie 2015, în al doilea sezon la Bayern Munchen, Robert Lewandowski a reuşit să intre în Cartea Recordurilor cu o prestaţie de pe altă planetă. Introdus la pauza meciului cu Wolfsburg, când bavarezii erau conduşi, atacantul a marcat 5 goluri în 9 minute. Performanţa l-a lăsat fără replică pe Pep Guardiola, iar jucătorul a primit patru certificate din partea Guinness World Records.

cele mai rapide cinci goluri înscrise de un fotbalist din Bundesliga (8 minute şi 59 de secunde)

cel mai rapid hat-trick înscris de un fotbalist din Bundesliga (primele 3 goluri au fost marcate în 4 minute)

cele mai multe goluri marcate de un fotbalist venit de pe banca de rezerve

cele mai rapide cinci goluri în marile campionate din Europa

ADVERTISEMENT

Primele zvonuri ale unei plecări de la Bayern Munchen

În vara lui 2018, presa internaţională anunţa că Robert Lewandowski este dorit de Real Madrid, însă oficialii lui Bayern Munchen au oprit zvonurile. “Avem calitate de top, aşa că va sta aici. Vrem să transmitem un mesaj clar pentru cei din club, dar şi din afara lui: Bayern Munchen este diferită de orice altă echipă, care devine slabă atunci când sume mari sunt menţionate”, spunea Karl-Heinz Rummenigge, preşedintele de atunci al bavarezilor.

Câteva luni mai târziu, în noiembrie, Robert Lewandowski ajungea la 50 de goluri marcate în Liga Campionilor, iar în materie de rapiditate până la această bornă era depăşit doar de Lionel Messi şi Ruud van Nistelrooy.

ADVERTISEMENT

Triplă istorică în tricoul lui Bayern Munchen: Robert Lewandowski, egalul lui Johan Cruyff

Robert Lewandowski nu va uita niciodată sezonul 2019-2020, în care a reuşit o triplă istorică. Din nou, polonezul s-a luat la trântă cu recordurile şi a devenit fotbalistul care a marcat cele mai rapide patru goluri, după un “poker” în 15 minute din Steaua Roşie Belgrad – Bayern Munchen 0-6.

ADVERTISEMENT

După revenirea din lockdown-ul cauzat de pandemia de COVID-19, Bayern Munchen a câştigat titlul în Bundesliga şi Cupa Germaniei, însă marele obiectiv era Liga Campionilor. În Final Eight-ul din Portugalia, bavarezii au umilit-o pe Barcelona, scor 8-2, şi au eliminat-o pe Lyon, scor 3-0, pentru calificarea în finală. În ultimul act, Bayern Munchen a învins-o pe PSG şi a câştigat Liga Campionilor, primul trofeu european din CV-ul polonezului.

Robert Lewandowski reuşea o triplă istorică, glogeter în toate cele trei competiţii câştigate de Bayern Munchen în sezonul 2019-2020. Atacantul devenea al doilea fotbalist care reuşea această performanţă, după ce Johan Cruyff bifase recordul în sezonul 1971-1972.

A bătut recordul lui Gerd Muller de goluri marcate într-un sezon de Bundesliga

Sezonul 2020-2021 i-a adus încă un record lui Robert Lewandowski. În ultima etapă a sezonului, în victoria cu 5-2 în faţa lui Augsburg, polonezul a marcat cel de-al 41-lea gol al său în acea stagiune din Bundesliga. Cu această ocazie, polonezul a bătut recordul lui Gerd Muller, care marcase 40 de goluri în sezonul 1971-1972 din Bundesliga.

“Am ştiut atunci că am o şansă să egalez recordul lui Gerd Muller, de 40 goluri marcate în sezonul 1971-1972 din Bundesliga, şi că am şansa să câştig şi Gheata de Aur. Nu a fost deloc simplu. Am simţit cât de important era acest record pentru nemţi.

A fost o adevărată provocare, dar mi-a oferit şi o încurajare mentală. Din acest motiv, cu cele 41 de goluri am atins o reuşită excepţională, iar meritul este al întregii echipe. Gheata de Aur este a lor. Recordul a stat în picioare pentru aproape 50 de ani, ceea ce arată cât de mare este această realizare. A fost foarte dificil pentru el atunci şi a fost o provocare uriaşă şi pentru mine. Nu poţi să atingi o astfel de performanţă în fiecare an”, , în toamna lui 2021.

Final de aventură la Bayern Munchen: a marcat în ultimul meci pentru bavarezi

În a doua parte a sezonului 2021-2022, presa internaţională a anunţat că Robert Lewandowski vrea să plece de la Bayern Munchen. Polonezul mai are contract cu bavarezii până în vara lui 2023, însă a refuzat propunerile de prelungire făcute de oficialii clubului.

“Am vorbit cu Lewa. În timpul conversaţiei ne-a informat că nu va accepta oferta noastră pentru prelungirea contractului şi că vrea să plece de la club”, a anunţat Hasan Salihamidzic, director sportiv al lui Bayern Munchen, înaintea meciului cu Wolfsburg din ultima etapă a sezonului 2021-2022.

, Robert Lewandowski şi-a trecut numele pe lista marcatorilor. În minutul 40, polonezul a înscris cu o lovitură cu capul, ceea ce probabil este ultimul său gol în tricoul lui Bayern Munchen.

Роберт со слезами на глазах, прощается с болельщиками. На это невозможно смотреть, спасибо за все, Роберт!

— ФК Бавария Мюнхен (@FCBCyrillic)

Robert Lewandowski, spre Barcelona?!

Barcelona este în pole-position pentru semnătura lui Robert Lewandowski, după ce presa din Germania a anunţat că Bayern Munchen vrea între 35 şi 40 de milioane de euro în schimbul atacantului de 33 de ani. O altă variantă ar fi PSG, care, cel mai probabil, se va despărţi de Kylian Mbappe în această vară.

Bayern Munchen este dispusă să-l vândă în această vară pe Robert Lewandowski, chiar dacă jucătorul mai are un an de contract, pentru a reuşi să pună mâna pe o sumă consistentă de transfer.