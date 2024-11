”Finanțatorul clubului primește un teren de la stat pentru a construi un stadion”. Cristi Balaj, dezvăluiri surprinzătoare!

în play-off-ul din Conference League, după ce a pierdut, scor 0-3, meciul retur din Cipru în care a fost dominată autoritar de formația la care este legitimat și Vlad Dragomir.

Cristi Balaj, anunț despre stadionul fostei adversare din Europa

Vorbind la despre dezamăgirea trăită la partida cu Pafos, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit faptul că patronul formației cipriote a primit un teren de la stat pentru a construi un stadion.

”Bineînțeles că ratarea grupei de Conference League a fost un minus. Eu nu sunt supărat că ne-au scos cei de la Pafos, eu sunt supărat pentru evoluția pe care am avut-o la Pafos. Aici e dezamăgirea cea mai mare. Noi nu ne-am acordat nicio șansă, cel mai mare adversar al nostru noi am fost.

Am văzut unii, și e normal să ai o opinie când vorbești de Cipru, o țară mică, o țară care e greu să aibă fotbaliști, doar că întâmplarea face ca echipa asta să aibă niște performanțe incredibile și condițiile nu mai spun.

Finanțatorului echipei, un rus, îi dă statul un teren în care să facă o investiție de 50 de milioane de euro într-un stadion care rămâne acolo în Cipru, nu-l duce acasă”, a declarat Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Balaj crede că Pafos s-ar bate la titlu în România

Pe lângă dezamăgirea din plan sportiv că nu a acces în grupa de Conference League, . UEFA a acordat suma de 3,17 milioane de euro pentru fiecare formație care a acces în faza principală a competiției.

După dezastrul european, președintele Cristi Balaj a evitat să vorbească în public și a făcut-o abia la 4 zile distanță. El a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că Pafos s-ar bate la titlu în campionatul României.

”A fost un șoc, nu neapărat pentru mine. Nu prea am vrut să vorbim de meciul din Cipru, am evitat. Nu faptul că nu ne-am calificat a fost un șoc, ci modul în care am evoluat. A fost 3-0, dar trebuia să pierdem chiar cu 5-0.

Cei de la Pafos, cu investițiile pe care le-au făcut în această vară, vor ajunge să aibă rezultate bune. Din punctul meu de vedere, Pafos s-ar bate la titlu la noi. I-am văzut la Cluj și acolo, au calitate”, spunea Cristi Balaj.

Stadion de 50 de milioane de euro în Cipru