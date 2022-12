Finanțatorul lui Hermannstadt, apariție rară în spațiul public! Ce spune de depunctare: “Dacă nu eram încrezători… stingeam lumina”

Hermannstadt reușise să încheie anul pe locul 6, ultima poziție care asigură prezența în play-off. Din cauza unor datorii, echipa care a fost depunctată cu 9 puncte și a căzut pe locul 9 în clasament. Claudiu Rotar, unul dintre finanțatorii echipei lui Marius Măldărășanu, a explicat situația pe larg și a mărturisit când ar urma să afle dacă .

Claudiu Rotar, prima reacție după depunctarea lui Hermannstadt: „Am făcut recurs și vedem ce va fi”

Hermannstadt a încheiat excelent anul 2022 în SuperLiga. Formația condusă de pe bancă de Marius Măldărășanu a învins primele două clasate, și 1-0 cu CFR Cluj și și-a asigurat locul în play-off la finalul anului.

ADVERTISEMENT

După depunctare, clubul sibian a emis un comunicat de presă prin care anunță că se va apăra la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Claudiu Rotar a oferit, de asemenea, prima reacție și a mărturisit că o decizie ar urma să fie luată la începutul lunii februarie.

„Am depus, astăzi (n.r. ieri), la TAS, actele să ne apărăm. Am făcut recurs și vedem ce va fi. Până pe 5 februarie, cel târziu, ar trebui să se dea decizia. Suntem încrezători. Noi am mai trecut prin chestii de genul acesta cu licențierea, acum doi ani, când, tot așa, n-am luat-o și, până la urmă, am luat-o. N-avem ce face”, a declarat Claudiu Rotar, potrivit .

ADVERTISEMENT

Claudiu Rotar, explicații după depunctarea lui Hermannstadt: „Era totul ok”

Patronul lui Hermannstadt a oferit detalii despre situația de la care a pornit totul. Claudiu Rotar susține că noul plan de reorganizare a fost confirmat prea târziu.

„Din data de 23.9.2022, masa credală a votat un nou plan. Noi n-am primit, de la tribunal, avizarea pe el, decât pe 15 decembrie. Noi trebuia să depunem până pe 30 noiembrie actul de la tribunal.

ADVERTISEMENT

Noi nu putem să depunem actul, dacă tribunalul nu ni-l dă. El era votat, era totul ok, dar s-a confirmat în 15 decembrie.

La masa credală, erau datorii de șase milioane de euro, dintre care noi, asociații, aveam cinci milioane și un milion era împărțit între finanțe și doi-trei jucători, aveam niște sume mici pe acolo. Deci, noi am pierdut. Ăia cinci milioane s-au dus”, a mai spus patronul lui Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Patronul lui Hermannstadt, încrezător că vor primi punctele înapoi: „Băieții sunt cu banii la zi”

Claudiu Rotar a încheiat într-o notă optimistă una dintre rarele apariții în spațiul public și s-a arătat încrezător că Hermanstadt va primi cele 9 puncte înapoi. Formația sibiană a căzut trei locuri în clasament, până pe locul 9, cu 24 de puncte.

ADVERTISEMENT

„Noi suntem încrezători că vom primi punctele înapoi. Țineți cont de faptul că astăzi am plătit salariile și primele către jucători. Băieții sunt cu banii la zi. Dacă nu eram încrezători… stingeam lumina.

Băieții nu au fost afectați de această depunctare, deoarece am avut o discuție cu ei înainte să apară știrea în ziar. Le-am explicat și totul e ok. E mai ok să afle de la noi, decât din presă. Am vorbit cu antrenorul, cu jucătorii, cu toată lumea.

Ne gândim să aducem doi-trei jucători acum, în iarnă, Și, mai departe, depinde de rezultate. E vital să ne obținem cele nouă puncte înapoi, apoi vor veni și rezultatele.

Echipa este pe un drum bun. Înainte de 30 noiembrie, de monitorizare, am mai plătit aproape 700.000 de euro ca să-i aducem la zi. Noi vrem, mai ales că am ajuns acasă, avem stadion nou. E deja altceva pentru noi”, a declarat Claudiu Rotar.