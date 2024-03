Finanțatorul și-a făcut praf propriul președinte: „Era la emisiune de sport sau la ‘Copiii spun lucruri trăznite?'”

Viorel Tudose nu l-a menajat deloc pe Daniel Stanciu după ultimele sale declarații. Omul de afaceri a lămurit situația antrenorului Eugen Neagoe. Nicolae Dică e gata să se întoarcă la Pitești .

Viorel Tudose l-a desființat pe Daniel Stanciu, președintele lui FC Argeș: „Știe el mai bine decât mine contractul lui Eugen Neagoe?”

Viorel Tudose a replicat lui FC Argeș: „Deși nu îmi place să comentez declarațiile unuia sau altuia, totuși sigur l-ați văzut pe Daniel Stanciu afirmând acest lucru în cadrul unei emisiuni sportive? Sigur se afla în cadrul unei asemenea emisiuni?

ADVERTISEMENT

Sau se afla în cadrul unei emisiuni «Copiii spun lucruri trăsnite»? Nu v-ați întrebat cumva dacă Stanciu e în vreo tabără din cadrul acestui război intern de la FC Argeș? Păi, știe el mai bine decât mine contractul cu Eugen Neagoe? L-a făcut el? L-a negociat el?”.

Finanțatorul „vulturilor” și-a continuat tirul: „L-a adus el pe Neagoe la FC Argeș? A discutat acum Neagoe cu Stanciu plecarea de la FC Argeș sau i-a spus lui că are ofertă de la Petrolul și i-a cerut lui să îl lase să plece? Dar ce să îi ceară Neagoe lui Stanciu? Caii de la bicicletă?

ADVERTISEMENT

Eu am v-am spus foarte clar că există o clauză în contract, iar eu am discutat clar cu Neagoe. Oricum, după meciul cu Reșița voi lămuri cu Neagoe situația sa. A, că poate vom găsi o soluție, deoarece dragoste cu forța nu se poate, e altă problemă”.

Viorel Tudose îl ironizează pe Daniel Stanciu: „Dacă citește de 100 de ori contractul, tot nu-l înțelege”

Viorel Tudose susține că îl poate da oricând afară pe antrenorul lui FC Argeș: „Însă, până atunci vă asigur că este o clauză de reziliere în contract, nu cum spune Stanciu.

ADVERTISEMENT

El, și dacă citește de 100 de ori contractul, tot nu-l înțelege. Iar mie Neagoe mi-a spus clar cum stau lucrurile, iar după meciul cu Reșița vom lua o decizie finală”, a mai spus patronul lui FC Argeș potrivit .

Nicolae Dică e gata să revină la FC Argeș: „Este clubul pe care-l iubesc”

Nicolae Dică așteaptă la cotitură demiterea lui Eugen Neagoe: „Gândiți-vă că am petrecut aproape o jumătate din viață la FC Argeș. Este clubul pe care-l iubesc, la care am mers la Liga 3 când era pe locul 7 și aveam un buget foarte mic, dar am promovat. Rămâne în inima mea și întotdeauna când va fi nevoie de mine la FC Argeș vor fi deschis, pentru că-mi doresc să ajut acest club indiferent de liga în care evoluează.

ADVERTISEMENT

Unul dintre visurile mele de când m-am apucat de antrenorat este să ajung cu FC Argeș în prima ligă. Întotdeauna FC Argeș va fi o opțiune pentru mine, iubesc acest club și am petrecut 18 ani din viața mea acolo. Am făcut ceva pentru acest club, mă mândresc că am jucat acolo”.

Ce a declarat Daniel Stanciu: „Nu există nicio clauză”

Daniel Stanciu a vorbit despre situația lui Eugen Neagoe, ceea ce a stârnit reacția dură a lui Viorel Tudose: „Realitatea este că, acum două zile, Eugen Neagoe a venit la club și și-a manifestat interesul să rezilieze contractul, dacă avea să se înțeleagă cu Petrolul.

Astăzi după-amiază a anunțat că va rămâne cel puțin pentru meciul cu Reșița de sâmbătă, iar până sâmbătă seara va anunța dacă pleacă. Actele erau făcute de ieri, nu există nicio clauză”.