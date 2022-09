Totul despre Finlanda – România, în Divizia B a Ligii Națiunilor. Prima imagine cu Daniel Boloca în tricoul echipei naționale

Naționala României joacă vineri, 23 septembrie, de la ora 21:45, un meci crucial pentru rămânerea în divizia B a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor evolua la Helsinki, în compania Finlandei, într-o adevărată finală de supraviețuire. Nordicii sunt pe locul 3, cu 4 puncte, ai noștri pe ultima poziție, cu un punct mai puțin. Egalul amână verdictul pentru ultima rundă, un eșec ne trimite în divizia C, o victorie ne oferă mari șanse de a evita ultimul loc în grupă.

Evoluții catastrofale ale „tricolorilor” în primele patru meciuri din Liga Națiunilor

Evoluția „tricolorilor” în grupele acestei a treia ediții de Liga Națiunilor este o mare dezamăgire, pericolul de a cădea în Divizia C fiind unul foarte mare. La aflarea numelor echipelor care compun grupa 3 din divizia B nu puțini au fost cei care au debordat de optimism, considerând că naționala preluată de Edi Iordănescu are argmente solide pentru a se bate la câștigarea grupei, ceea ce ar fi însemnat intrarea în rândul reprezentativelor de elită de pe continent.

Dar, conform proverbului care spune ca „la pomul lăudat să nu te duci cu sacul”, „tricolorii” au ajuns în loc să se bată la șefia grupei să tremure acum foarte serios că s-ar putea reîntoarce în eșalonul trei valoric al naționalelor din Europa. Acolo de unde o reorganizare a UEFA ne ajutase enorm să progresăm o divizie, deși pe teren nu obținusem nicio promovare.

Trebuie cel puțin egal la Helsinki, cu Finlanda, pentru nu fi retrogradați!

Cu 180 de minute înainte de încheierea fazei grupelor pe cele patru divizii avem o singură victorie, acasă cu Finlanda, și în rest eșecuri pe linie. Două în fața Muntenegru, cinci goluri primite și nici unul marcat, și cel din Bosnia și Herțegovina cu 0-1. Ceea ce a dus la un bilanț catastrofal după patru meciuri: o victorie, trei înfrângeri, golaveraj 1-6.

Câștigarea grupei, în condițiile în care liderul Bosnia și Herțegovina are deja opt puncte, pare mai degrabă o Fata Morgana. Ar trebui să obținem șase puncte și să beneficiem de jocul unor rezultate favorabile în grupă. Mult mai aproape de adevăr este situația periculoasă, care nu mai permite nici un fel de eșec. Cu alte cuvinte, în Finlanda nu se acceptă în cel mai rău caz decât egalul, eșecul fiind fatal, pentru că nordicii ar face 7 puncte înaintea ultimul meci, din Muntenegru, iar noi am rămâne cu 3. Și cum Muntenegru are deja 7 puncte, am fi oficial retrogradați.

Edi Iordănescu are serioase probleme de lot înaintea ultimelor două meciuri din grupa de Liga Națiunilor

Din păcate, tocmai în acest moment delicat pentru echipa națională selecționerul Edi Iordănescu se confruntă cu serioase probleme de lot. pentru că titularul Florin Niță nu a mai jucat de șapte luni, și în acest caz unul dintre Ionuț Radu, Horațiu Moldovan sau Ștefan Târnovanu va trebui să fie alesul.

În apărare, vestea cea mai proastă a venit după ultima etapă de campionat din Serie A. în partida echipei sale, Cremonese, pe teren propriu cu Lazio și a ratat ambele meciuri din grupa Ligii Națiunilor. Fundași centrali au rămas Burcă, Rus și Nedelcearu. Probleme serioase sunt și în atac, unde doi viteziști, Mihăilă și Ivan, sunt out. Practic și aici sunt doar trei soluții: , Florin Tănase și George Pușcaș.

Avertismentul selecționerului înaintea ultimelor două partide din grupa de Liga Națiunilor

Deși lui Laszlo Boloni i se pusese în vedere în cazul în care ar fi devenit selecționerul României că o eventuală evoluție nesatisfăcătoare în grupa de Liga Națiunilor ar fi dus la încetarea colabărării, FRF nu va lua aceeași decizie în cazul lui Edi Iordănescu. Acesta va rămâne în funcție pentru preliminariile EURO 2024, chiar dacă România va retrograda în divizia C.

pentru a se afla printre „tricolori”:

“Înseamnă mult dorința cu care se vine la lot, ardoarea, devotamentul, capacitatea de a oferi totul pentru echipa națională. Cine nu e dispus să vină pe jos la echipa națională când e convocat atunci să nu mai vină. Îmi doresc să schimb mentalitatea, îmi doresc o altă energie, îmi doresc ca în viitor să dăm ce-i mai bun pe teren și să nu avem niciun regret. Indiferent de rezultat, când ieșim de pe teren să știm că am dat totul”, a declarat selecționerul la reunirea lotului pentru meciurile cu Finanda și Bosnia & Herțegovina.



Lotul României pentru partidele cu Finlanda și Bosnia și Herțegovina

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese), Horațiu Moldovan ( Rapid ), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca), Cristian Manea (CFR Cluj), Adrian Rus (Pisa), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Andrei Burcă (CFR Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Mario Camora (CFR Cluj)

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow), Dennis Man (Parma), Andrei Cordea (FCSB), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba), Daniel Boloca (Frosinone), Marius Marin (Pisa), Nicolae Păun (Sepsi OSK), Tudor Băluță (Farul Constanța), Răzvan Marin (Empoli | Italia), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China), Darius Olaru (FCSB), Denis Drăguș (Standard Liege), Florinel Coman (FCSB)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa), Denis Alibec (Farul Constanța), Florin Tănase (Al-Jazira).