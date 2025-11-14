Finlanda U21 – România U21, Live Video în preliminariile CE de Tineret. Al patrulea obstacol pentru „tricolorii” lui Costin Curelea

ADVERTISEMENT

Naționala României U21 își continuă drumul către Europeanul de Tineret din 2027. „Tricolorii” lui Costin Curelea vor juca în această lună contra reprezentativelor similare ale Finlandei și Spaniei. Vezi mai jos toate detaliile despre confruntarea cu Finlanda U21.

Conform , naționalele U21 ale României și Finlandei s-au întâlnit în 8 partide oficiale de-a lungul timpului, toate în preliminariile Campionatului European. Prima „dublă” a avut loc în calificările pentru Europeanul din 1986, iar ambele dueluri s-au încheiat la egalitate, 2-2 și 0-0.

Apoi, „tricolorii” au înregistrat cinci succese consecutive: două victorii cu 1-0 în preliminariile EURO 2006, 4-1 și 3-1 în calificările pentru turneul din 2021 și din nou 1-0 în precedentele calificări, pentru EURO 2025. Ultimul meci direct, disputat în septembrie 2024 la Tampere, a fost și primul câștigat de finlandezi, scor 2-0.

Când se joacă Finlanda U21 – România U21, în preliminariile Campionatului European de Tineret din 2027

„Tricolorii” pregătiți de Costin Curelea vor disputa primul meci din această acțiune pe stadionul Veritas din Turku. Finlanda U21 – România U21 va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, ora 17:00. Apoi, peste 4 zile, mai exact pe 18 noiembrie, micii „tricolori” vor da piept la Sibiu, pe stadionul Municipal, cu Spania U21, de la ora 19:00.

Cum arată clasamentul Grupei A din calificări înainte de Finlanda U21 – România U21

Înaintea etapei a 4-a din calificările pentru Euro 2027, Finlanda U21 și România U21 sunt vecine de clasament. „Tricolorii” ocupă locul 2 în grupa A, cu 7 puncte, după în timp ce nordicii se află pe treapta următoare, cu 6 puncte. Iată ierarhia completă:

Clasament Grupa A

Spania 9 puncte România 7 puncte Finlanda 6 puncte Kosovo 4 puncte Cipru 0 puncte San Marino 0 puncte

Lotul României convocat de Costin Curelea

Selecționerul Costin Curelea a anunțat un lot format din 23 de jucători pe care se va baza pentru duelurile cu Finlanda și Spania. Din păcate, accidentările lui Răzvan Pașcalău (CS Dinamo) și Adrian Frănculescu (Steaua) l-au forțat pe antrenor să facă modificări de ultim moment. Astfel, Ionuț Pop (Concordia Chiajna) și Rafael Munteanu (Farul) au fost convocați în locul lor. Iată lotul complet:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Rafael Munteanu (Farul)

Fundași: Tony Strata (Vitoria Guimaraes | Portugalia), Mark Țuțu (UTA), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Mario Tudose (FC Argeș), Ștefan Duțu (Farul), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Ionuț Pop (Concordia Chiajna)

Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj)

Rezultate directe între cele două echipe

În precedentele 3 întâlniri, România U21 s-a impus de două ori în fața reprezentativei similare a Finlandei, în timp ce nordicii au o singură victorie. Iată cum au arătat scorurile finale ale celor mai recente 3 meciuri directe:

Finlanda U21 – România U21 2-0 (10 septembrie 2024)

România U21 – Finlanda U21 1-0 (17 octombrie 2023)

România U21 – Finlanda U21 2-1 (25 martie 2022)

Programul tricolorilor în calificările pentru Euro 2027

„Tricolorii” se apropie de jumătatea drumului din calificările pentru Euro 2027. Primele 3 partide au reprezentat pentru elevii lui Curelea o remiză și două victorii. Iată programul complet:

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0

9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2

14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0

14 noiembrie 2025, ora 17:00: Finlanda – România

18 noiembrie 2025, ora 19:00: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România

Cum poți vedea meciul Finlanda U21 – România U21

Din păcate pentru microbiști, Drepturile de televizare au fost achiziționate de Pro TV, iar șefii postului din Pache Protopopescu au decis ca duelul să fie transmis doar pe platforma Voyo. Astfel, cei care doresc să vadă la lucru naționala de tineret vor trebui să-și facă abonament la platforma de streaming.

În perioada 7-17 noiembrie, cei care vor opta pentru crearea unui abonament vor beneficia de reduceri semnificative. Un astfel de serviciu, în varianta de 4 luni, este la jumătate de preț, la fel ca și cel pe un an de zile. Practic, doritorii vor trebui să plătească echivalentul a 2,42 euro pe lună. Site-ul FANATIK.ro te va ține însă la curent cu toate detaliile meciului.

Cote la pariuri pentru Finlanda U21 – România U21

Meciul Finlanda U21 – România U21 propune următoarele cote: gazdele sunt „în cărți” să se impună, având o cotă de 1.97 pentru „1 solist”. Victoria „tricolorilor” este cotată cu 3.50, în timp ce o eventuală remiză între cele două are cota de 3.45.

LIVE VIDEO: Urmărește în timp real partida Finlanda U21 – România U21

Tot ce trebuie să știi despre partida din calificările la Campionatul European de tineret dintre Finlanda U 21 și România U21 găsești pe FANATIK.ro. Desfășurarea partidei fază cu fază, în format live text, actualizări de scor și reacțiile protagoniștilor sunt pe site-ul nostru.