Finlanda U21 – România U21, Live Video în preliminariile CE de Tineret. Al patrulea obstacol pentru „tricolorii” lui Costin Curelea

Naționala României U21 își continuă drumul către Europeanul de Tineret din 2027. „Tricolorii” lui Costin Curelea vor juca în această lună contra reprezentativelor similare ale Finlandei și Spaniei. Vezi mai jos toate detaliile despre confruntarea cu Finlanda U21.
Conform UEFA, naționalele U21 ale României și Finlandei s-au întâlnit în 8 partide oficiale de-a lungul timpului, toate în preliminariile Campionatului European. Prima „dublă” a avut loc în calificările pentru Europeanul din 1986, iar ambele dueluri s-au încheiat la egalitate, 2-2 și 0-0.
Apoi, „tricolorii” au înregistrat cinci succese consecutive: două victorii cu 1-0 în preliminariile EURO 2006, 4-1 și 3-1 în calificările pentru turneul din 2021 și din nou 1-0 în precedentele calificări, pentru EURO 2025. Ultimul meci direct, disputat în septembrie 2024 la Tampere, a fost și primul câștigat de finlandezi, scor 2-0.
„Tricolorii” pregătiți de Costin Curelea vor disputa primul meci din această acțiune pe stadionul Veritas din Turku. Finlanda U21 – România U21 va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, ora 17:00. Apoi, peste 4 zile, mai exact pe 18 noiembrie, micii „tricolori” vor da piept la Sibiu, pe stadionul Municipal, cu Spania U21, de la ora 19:00.
Înaintea etapei a 4-a din calificările pentru Euro 2027, Finlanda U21 și România U21 sunt vecine de clasament. „Tricolorii” ocupă locul 2 în grupa A, cu 7 puncte, după victoria cu 2-0 în fața Ciprului luna trecută, în timp ce nordicii se află pe treapta următoare, cu 6 puncte. Iată ierarhia completă:
Clasament Grupa A
Selecționerul Costin Curelea a anunțat un lot format din 23 de jucători pe care se va baza pentru duelurile cu Finlanda și Spania. Din păcate, accidentările lui Răzvan Pașcalău (CS Dinamo) și Adrian Frănculescu (Steaua) l-au forțat pe antrenor să facă modificări de ultim moment. Astfel, Ionuț Pop (Concordia Chiajna) și Rafael Munteanu (Farul) au fost convocați în locul lor. Iată lotul complet:
În precedentele 3 întâlniri, România U21 s-a impus de două ori în fața reprezentativei similare a Finlandei, în timp ce nordicii au o singură victorie. Iată cum au arătat scorurile finale ale celor mai recente 3 meciuri directe:
„Tricolorii” se apropie de jumătatea drumului din calificările pentru Euro 2027. Primele 3 partide au reprezentat pentru elevii lui Curelea o remiză și două victorii. Iată programul complet:
Din păcate pentru microbiști, jocul Finlanda U21 – România U21 nu va putea fi urmărit la TV. Drepturile de televizare au fost achiziționate de Pro TV, iar șefii postului din Pache Protopopescu au decis ca duelul să fie transmis doar pe platforma Voyo. Astfel, cei care doresc să vadă la lucru naționala de tineret vor trebui să-și facă abonament la platforma de streaming.
În perioada 7-17 noiembrie, cei care vor opta pentru crearea unui abonament vor beneficia de reduceri semnificative. Un astfel de serviciu, în varianta de 4 luni, este la jumătate de preț, la fel ca și cel pe un an de zile. Practic, doritorii vor trebui să plătească echivalentul a 2,42 euro pe lună. Site-ul FANATIK.ro te va ține însă la curent cu toate detaliile meciului.
Meciul Finlanda U21 – România U21 propune următoarele cote: gazdele sunt „în cărți” să se impună, având o cotă de 1.97 pentru „1 solist”. Victoria „tricolorilor” este cotată cu 3.50, în timp ce o eventuală remiză între cele două are cota de 3.45.
Tot ce trebuie să știi despre partida din calificările la Campionatul European de tineret dintre Finlanda U 21 și România U21 găsești pe FANATIK.ro.