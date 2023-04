Finul, lovitură pentru nașul Gigi Becali! Pe cine o vrea campioană Cristi Borcea în SuperLiga. Video exclusiv

Cristi Borcea l-a „înțepat” pe Gigi Becali. Fostul finanțator de la Dinamo numele echipei pe care vrea să o vadă campioană la finalul sezonului. Totodată, omul de afaceri a mărturistit că niciun patron din SuperLiga nu se află pe profit.

Cristi Borcea, lovitură pentru Gigi Becali: „M-aș bucura pentru Gică Hagi”

Lupta echilibrată pentru câștigarea campionatului lasă în aer numele campioanei cu cinci etape rămase din play-off-ul SuperLigii. Lider în continuare este Farul Constanța, pe care și-ar dori să o vadă campioană la finalul sezonului. Fostul patron al clubului din Ștefan cel Mare consideră că pasiunea lui Gică Hagi pentru fotbal ar trebui răsplătită astfel.

„(n.r. echipa pe care te-ai bucura să o vezi campioană) Farul Constanța. Nu FCSB. E nașul, dar m-aș bucura pentru Gică Hagi pentru că a riscat și pune atâta pasiune. Vezi cum trăiește fiecare antrenament. E foarte simplu. Ne ducem în jos. ‘Cum banii statului?’ Banii statului! Simplu, în academii.

Multinaționalele trebuie să facă atâția bani în România, trebuie să ducă la sport. Către gimnastică, handbal, baschet, polo”, a declarat Cristi Borcea, la FANATIK SUPERLIGA. Ulterior, patronul lui Dinamo din perioada 1995-2012 a realizat bilanțul contabil al patronilor din fotbalul românesc.

Cristi Borcea, convins că patronii de fotbal din România sunt pe minus: „Zi-mi unul care a câștigat bani!”

Cristi Borcea este de părere că o soluție pentru revitalizarea fotbalului din România o reprezintă preluarea modelului maghiar. Gigi Becali, Adrian Mititelu, Adrian Porumboiu sau Arpad Paszkany sunt acționari sau foști acționari care nu sunt pe profit după experiențele din fotbal.

„Avem de la UDMR ministrul Sportului care e foarte deștept și foarte capabil. Ai programul de la unguri, de ce nu îl implementăm și noi în România? De ce nu avem programul ăsta? Acolo scrie de la multinaționale atât, în academii atât, ești obligat să faci atât. Zi-mi și mie un patron care a câștigat bani.

(n.r. Gigi Becali) Are 30 de milioane de euro și cu 50 de milioane baza, 80. Sunt bani pe care i-a băgat. Nu a câștigat nimeni, niciun patron, niciodată. Nu există în fotbal. Bagi bani pentru notorietate și pasiune. Porumboiu nu a pierdut peste 25 de milioane, Iancu nu a pierdut?

Ei nu au câștigat nimic. Eu am mai câștigat campionate, am câștigat cupe, m-am mai dus în cupele europene. Ei nu au câștigat nimic, săracii. Mititelu nu a falimentat de două ori? Ce a câștigat?”, a mai spus Cristi Borcea, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Borcea, avertisment pentru Dan Șucu: „Vorbim peste 5 ani”

Dan Șucu, unul dintre acționarii Rapidului, a mărturisit în momentul în care a venit la conducerea clubului din Giulești că vrea să iasă pe profit. Cristi Borcea este convins că planul patronului de la Rapid va eșua. Fostul acționar de la Dinamo l-a dat exemplu pe Neluțu Varga, care a câștigat campionatul cu CFR Cluj cinci ani la rând și s-a calificat în cupele europene, însă se află în pierdere.

„A luat Neluțu Varga cinci ani campionatul, a fost și de două ori în grupe. Are peste 30 de milioane de euro? Eu 18 milioane am avut buget și i-am pierdut cu Urziceni. Asta spun. Dă-mi exemplul unui patron. Cum să câștige Paszkany?

El a pierdut campionatul cu mine, cu Steaua, cu Rapid și a pierdut 15 milioane pentru că se bătea tot timpul, dar nu a luat campionatul sau nu s-a dus în Liga Campionilor. După trebuia să bagi din buzunar. O să vedem și o să vorbim peste 2 ani, peste 5 ani, dacă o să câștige (n.r. Dan Șucu) din fotbal, în momentul de față, în România.

Au fost ani când a fost profit. Am luat campionatul, am mers în grupe și atunci l-am vândut pe Radu Ștefan și pe Ropotan. Am luat nouă milioane din transferuri. Ești pe profit, normal. Dar după? M-a costat 15 sau 18. Nu există pe termen lung”, au fost cuvintele lui Cristi Borcea.

