Finul Olguței Berbec dă lovitura! Ce l-a inspirat să facă ”tăticul” Denisei Răducu

Finul Olguței Berbec se pregătește să dea lovitura, inspirat de munca lui Florin Pește, una recunoscută de mai toată suflarea muzicii de petrecere.

Finul Olguței Berbec, pe urmele lui Florin Pește!

Mihai Priescu a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, planul pe care l-a ținut secret până acum, care capătă contur, cu care speră, la rândul său, să descopere tinere talente pe care să le îndrăgească publicul.

vrea să devină de Oltenia! Artistul și-a deschis recent un studio muzical în Târgul Jiu, ultra modern, fiind încurajat de bunul său prieten Florin Peste, acesta fiind unul din cele mai mari vise pe care le-a avut, dincolo de melodiile noi la care lucrează. , iar de cand are propriul studio unde face muzică așa cum vrea, fără să mai depindă de alții, e extrem de căutat. Artistul a mărturisit că tot mai mulți cântăreți din Romania apelează la el și el îi va ajuta să ajungă mari, să fie acolo unde și-au dorit.

Creatorul Denisei Răducu îl susține din umbră

„Mereu am avut o apreciere și un respect aparte față de un om care pe lângă faptul ca a fost un solist și un instrumentist foarte bun, a fost și este un om de studio fantastic. Este vorba de prietenul meu Florin Pește. El m-a susținut în ideea de a avea și eu propriul studio de muzică.

Cum cererea de piese este din ce în ce mai mare, am hotărât sa fac și eu o investiție în acest proiect. Am achiziționat aparatură performantă. Am amenajat un spațiu, am bătut palma cu doi colegi care sunt foarte buni orchestratori. Chiar din acest moment ușa este deschisă tuturor celor care vor un material audio de calitate.

Ne axăm mult pe muzica de petrecere, dar și muzică populară. Că ești la început de carieră sau o voce importantă din țară, ne-ar face plăcere să ne treci pragul. Avem și diverși colaboratori pe partea de video si texte, așadar îi aștept pe toți cei interesați!”, a declarat Mihai Priescu, pentru FANATIK.

Cântărețul și-ar fi dorit să devină fotbalist

Cântărețul și-ar fi dorit să devină fotbalist, însă nu și-a permis să urmeze o carieră în sportul-rege. Acesta se ocupă, în schimb, de tot felul de proiecte și melodii care speră să le fie pe plac fanilor și are de gând să colaboreze chiar și cu alte nume celebre ale muzicii populare, pentru a avea mai mult succes. Acesta a mai desfășurat până acum proiecte cu Lorenna, Cristian Rizescu, Armin Nicoară, Claudia Puican sau Adriana Soreanu.

Despre noua piesă “Perechea altuia”

„Anul acesta am hotărât să mă apuc serios de treabă pe partea muzicală. Am pus foarte multe idei de texte pe foaie și una dintre idei s-a dezvoltat cu acest titlu. Perechea altuia este o melodie inspirată din viaâa reală. Cu siguranță, foarte multe persoane se regăsesc în această piesă.

Am făcut și un videoclip foarte frumos alături de două fete frumoase, una dintre ele poate puțin mai specială (râde). Ambele s-au comportat extraordinar de frumos, de profesionist. A ieșit ceva care, zic eu, o să încânte publicul. Deja piesa este foarte apreciată pe site-urile de socializare. Va invit și pe voi sa o apreciați și sa va spuneți părerea.”, ne spune Mihai.