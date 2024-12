Finul Olguței Berbec, gest emoționant în prag de sărbători. Mihai Priescu, profund marcat: „Se află într-o situație dificilă”

Finul Olguței Berbec, cunoscutul interpret de muzică de petrecere Mihai Priescu, face un gest emoționant în pragul sărbătorilor de iarnă. Artistul face un apel la milostenia semenilor săi.

Finul Olguței Berbec, gest emoționant de Crăciun

Folcloristul îi ajută pe cei pentru care Crăciunul nu vine, de obicei, cu ceva bun. Extrem de impresionat de cazurile umanitare, Mihai Priescu face, și anul ăsta, un gest de o generozitate rară. O face în speranța ca măcar de sărbători unii copilași să se bucure de spiritul acestora.

ADVERTISEMENT

Cântărețul dorește să ofere unui cămin din Târgu Jiu un brad de Crăciun, gata împodobit, dar și mâncare pentru masa de sărbători.

„Vreau să aduc zâmbetul pe chipurile unor copiii. Sunt mulți copii la care Moșul nu ajunge niciodată. Sunt copii care merită și ei să simtă spiritul Crăciunului. Anul acesta, vreau să aduc bucurie unei familii care are nevoie de sprijin. Dacă știți vreo familie din Târgu Jiu care are copii și se află într-o situație dificilă financiar, îi rog pe toți să îmi lase un mesaj privat cu toate detaliile și datele. Vreau să facem împreună un Crăciun mai frumos pentru cine chiar are nevoie. E foarte important să nu îi uităm pe oamenii de lângă noi, mai ales în astfel de momente”, a transmis, cu lacrimi în ochi, finul Olguței Berbec, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

vrea ca prin acest gest să îi facă pe toți să conștientizeze că pot face bine punând fiecare, puțin câte puțin, pentru a aduce fericire în casele celor defavorizați de soartă.

subliniază importanța solidarității și a generozității, mai ales în această perioadă atât de specială a anului… Perioadă în care cei mici așteaptă o mică atenție, un cadou de la Moș Crăciun.

ADVERTISEMENT

„Am întâlnit copii care nu știu ce înseamnă o ciocolată, micuți care adorm seară de seară flămânzi”

ne-a spus că stă la dispoziția tuturor care au cunoștință despre cazuri de familii care nu au ce pune pe masa de Crăciun. Artistul ne-a zis că se va implica personal și se va asigura că toate sumele strânse vor ajunge la cei care au nevoie cu adevărat. Fanii cântărețului nu trebuie să facă altceva decât să îi scrie în privat, pe rețelele de socializare, despre familia pe care vor să o ajute.

„Întotdeauna sărbătorile pot fi mai frumoase dacă dăruim din inimă celui de lângă noi. Orice ajutor, oricât de mic le poate schimba viața oamenilor care, în general, de sărbători, sunt întristați. Am întâlnit, de-a lungul timpului, foarte multe povești de viață care m-au marcat profund. Am întâlnit copii care nu știu ce înseamnă o ciocolată. Am văzut micuți care adorm seară de seară flămânzi. Pentru ei, singura bucurie, dacă o au și pe aceea, e o amărâtă de coajă de pâine înmuiată în ceai sau apă.

ADVERTISEMENT

Da, este foarte trist că în continuare mai sunt astfel de cazuri. Am toată încrederea că românii, care sunt altruiști de fel, nu îi vor uita pe cei necăjiți nici de data asta. Cred că putem să dovedim încă o dată că avem o inimă mare. Fericirea vine, în special, din binele pe care îl putem face pentru ceilalți”, a completat finul Olguței Berbec, pentru FANATIK.