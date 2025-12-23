Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există probe împotriva lui. A cerut efectuarea unei contraexpertize 

ADVERTISEMENT

Pe 21 august 2022, Ilie Bolojan a fost nașul de cununie al lui Dan Negură, care la acel moment era ofițer în cadrul IPJ Suceava. Actualul premier are o relație de prietenie cu tatăl lui Dan Negură, Mihăiță, primarul PNL al orașului Câmpulung-Moldovenesc. Pe 19 martie 2024, Dan Negură a fost trimis în judecată pentru trafic internațional de droguri, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul Suceava.

Dan Negură e acuzat că a comandat metamfetamină și amfetamină cu cofeină

Procurorii au arătat că, anterior datelor datelor de 7.02.2020 și 5.03.2020, Dan Negură a încercat să introducă în țară, prin disimularea în două colete poștale, cantitățile de 2,27 grame cristale care conțin Metamfetamină și respectiv 13,70 grame pulbere care conține Amfetamină cu Cofeină, pe care și le-a comandat prin intermediul așa-numitului ”dark net”. Negură mai este cercetat și pentru că a accesat ilegal o bază de date prin intermediul căreia dorea să obțină mai multe informații despre lucrătorul de poliție delegat în cauza penală care îl privea .

ADVERTISEMENT

și a solicitat strămutarea dosarului, dar cererile au fost respinse. La termenul din 23 iulie 2025, instanța l-a interpelat pe avocatul lui Dan Negură în legătură cu poziția procesuală a acestuia, dacă doreşte să se prezinte în instanţă, pentru a da o declaraţie. Avocatul a precizat că Dan Negură „va da o declaraţie, nu are nimic de ascuns, însă nu doreşte să urmeze procedura simplificată dat fiind faptul că nu există probe, nedorind să recunoască ceva ce nu a făcut”.

Avocatul a mai precizat că înţelege să conteste probele administrate în cursul urmăririi penale şi solicită efectuarea unor expertize, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Instanţa a pus în discuţie administrarea probei testimoniale cu martorii din lucrări. Avocatul a depus la dosar un memoriu privind necesitatea unei expertize informatice detaliate, o cerere de date tehnice şi un punct de vedere oficial, o cerere de comisie rogatorie internaţională şi o cerere de efectuare a unei contraexpertize chimico-legală.

ADVERTISEMENT

La termenul din 27 octombrie 2025, un martor a depus la dosar o cerere de amânare a audierii sale întrucât din motive obiective nu poate fi prezent la termenul de judecată stabilit, depunând dovezi în acest sens. Totodată, s-a menționat faptul că inculpatul Dan Negură, prin apărător, a depus la dosar o cerere de audiere a martorului, o cerere de completare a comisiei rogatorii internaţionale şi o cerere de completare a expertizei informatice judiciare.

ADVERTISEMENT

Un martor care a ridicat un plic de la poștă a fost întrebat dacă a consumat alcool

Instanţa a adresat martorului următoarea întrebare formulată de apărătorul inculpatului: „Înainte de a ridica plicul de la poştă, aţi consumat alcool?”, răspunsul acestuia regăsindu-se în declaraţia ataşată la dosar, respingând întrebarea: „Cu o seară înainte de a ridica plicul de la poştă, aţi consumat alcool?” ca nefiind utilă soluţionării cauzei. Instanţa a constatat că martorul a depus o cerere de amânare a audierii, precizând că intenţionează să se deplaseze în ţară pentru a o îngriji pe mama sa, astfel încât pune în discuţie a se lua legătura cu acesta prin intermediul e-mail-ului pentru a comunica perioada în care va fi prezent în ţară, pentru a putea fi audiat.

Instanţa a luat act că se menţin cererile formulate până în prezent de inculpatul Dan Negură, prin apărător, astfel cum au fost completate, respectiv cererea privind efectuarea unei expertize informatice, cererea privind efectuarea unei contraexpertize chimico-legală, cererea de date tehnice şi punct de vedere oficial şi cererea de comisie rogatorie internaţională. Având în vedere complexitatea acestor cereri, instanţa a prorogat punerea în discuţie şi pronunţarea cu privire la acestea pentru următorul termen de judecată.

ADVERTISEMENT

Pe 24 noiembrie 2025, s-a procedat la legitimarea martorului din lucrări, datele acestuia de identificare . După depunerea jurământului religios, conform art. 121 alin. 3 Cod procedură penală, instanța a adus la cunoștința martorului din lucrări drepturile şi obligațiile prevăzute de art. 120 Cod procedură penală, atrăgându-i-se atenţia că legea pedepsește infracțiunea de mărturie mincinoasă.

Următorul termen din dosarul finului lui Ilie Bolojan este pe 12 ianuarie 2026

Instanța a procedat la audierea martorului din lucrări, susținerile acestuia fiind consemnate în cuprinsul declarației atașate separat la dosarul cauzei, după ce, în prealabil, a fost citită şi semnată de către acesta şi de către apărătorul inculpatului. Reprezentantul Ministerului de Interne a adresat martorului următoarea întrebare: „I-aţi comunicat inculpatului că aţi fost chemat pentru a fi audiat la poliţie în cursul lunii decembrie 2020?”, răspunsul fiind consemnat în declaraţia ataşată la dosarul consultat de FANATIK.

Instanţa a reţinut că nu au fost înaintate la dosar relaţiile solicitate de la martor şi, având în vedere faptul că acesta a precizat că urmează să revină în ţară, pune în discuţie citarea sa cu mandat de aducere, urmând a se lua legătura şi prin e-mail. S-a dispus citarea martorului cu mandat de aducere. De asemnea, s-a dispus a se lua legătura cu alt martor prin intermediul e-mail-ului pentru a comunica perioada în care va fi prezent în ţară, în vederea audierii.

Instanța a mai prorogat punerea în discuţie şi pronunţarea cu privire la cererea privind efectuarea unei expertize informatice, cererea privind efectuarea unei contraexpertize chimico-legală, cererea de date tehnice şi punct de vedere oficial şi cererea de comisie rogatorie internaţională, formulate de inculpat, prin apărător, astfel cum au fost completate, pentru următorul termen de judecată, care a fost programat pentru 12 ianuarie 2026.