Fotbal international

Fiorentina caută un concurent pe postul lui Radu Drăgușin. Cine poate fi viitorul coleg al românului

Fiorentina și-a îndreptat atenția către un fundaș central din Serie A. Acesta i-ar face concurență serioasă pe post lui Radu Drăgușin, utilizat în toate meciurile din acest sezon.
Gabriel Neagu
04.10.2026 | 20:37
Fiorentina cauta un concurent pe postul lui Radu Dragusin Cine poate fi viitorul coleg al romanului
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Radu Drăgușin ar putea avea un nou competitor pe post. sursa foto: colaj fanatik / hepta
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Fiorentina se află aproape de zona retrogradării, după ce sezonul trecut s-a salvat în a doua parte a campionatului. Trupa lui Paolo Vanoli a acumulat 4 puncte în cele 5 meciuri disputate în Serie A. Tehnicianul caută variante pentru a redresa traseul echipei.

Fiorentina este pe urmele lui Tiago Gabriel

Echipa de pe ”Artemio Franchi” a primit 12 goluri în Serie A și are a doua cea mai slabă apărare din campionat, după ultima clasată Venezia (13 goluri primite). Astfel, tehnicianul și-a îndreptat atenția către un nou fundaș central, care ar putea remedia problemele din defensivă.

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Fiorentina dorește să îl transfere pe Tiago Gabriel, fundașul central al celor de la Lecce. Totuși, echipa ”viola” ar trebui să bage adânc mâna în buzunar pentru această mutare. Lecce cerea 30 de milioane de euro pentru a-l lăsat pe Tiago Gabriel să în vara acestui an.

Mai mult, fotbalistul a semnat, în septembrie, prelungirea contractului cu gruparea de pe Via del Mare. Înțelegerea cu Tiago Gabriel este valabilă până în vara anului 2030. Astfel, cel mai probabil, echipa din Apulia nu va ceda din prețul stabilit în vara acestui an.

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Dacă cele 2 cluburi vor ajunge la un acord, Fiorentina trebuie să îi ofere un salariu de top. În prezent, fundașul primește 250.000 de euro per sezon și posibilitatea de a renunța la o parte din bani pentru a se alătura echipei lui Paolo Vanoli este mică.

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  • 15.000.000 de euro este cota de piață a lui Tiago Gabriel

Început solid de sezon pentru Tiago Gabriel

Fundașul celor de la Lecce a început sezonul cum nu se putea mai bine. În prima etapă, portughezul a fost introdus în teren în minutul 74 și marcat, printr-o lovitură de cap, contra Veneziei, 2-0. Tiago Gabriel a mai reușit un gol, împotriva Monzei, 3-2.

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Stoperul a ratat un singur meci din campionat, contra lui AC Milan, în etapa 5 din Serie A. Lusitanul a acuzat probleme medicale și a fost lăsat în afara lotului. Ulterior, a fost integralist pentru naționala Portugaliei U21, împotriva Bulgariei U21, 1-2.

  • 8 selecții are Tiago Gabriel pentru Portugalia U21
  • 7.02 este media notelor obținute de fundașul lusitan în această ediție de Serie A

Radu Drăgușin este unul dintre favoriții lui Vanoli

În prezent, Paolo Vanoli are la dispoziție 5 fundași centrali: Radu Drăgușin, Victor Valdepenas, Viery, Martin Pongracic și Luca Ranieri. Dintre aceștia, românul a fost cel mai utilizat în toate competițiile: 582 de minute. Singurul jucător care a primit mai multe minute decât Radu Drăgușin a fost portarul David De Gea: 630.

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Românul a fost titular în toate meciurile, fiind înlocuit doar în Cupa Italiei. Mai mult, a oferit și 2 pase decisive în acest sezon: contra Pisei, 3-0, în Cupa Italiei, și contra lui Torino, 1-2, în Serie A.

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