LIVE

Fiorentina – Genoa, ACUM în etapa a 35-a din Serie A. Clubul lui Dan Șucu nu a mai învins formația „viola” de 7 ani

Genoa merge la Florența în etapa cu numărul 35 din Serie A, însă ambele echipe sunt liniștite în ceea ce privește retrogradarea în acest final de sezon. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre partidă
Ciprian Păvăleanu
10.05.2026 | 16:02
Fiorentina Genoa ACUM in etapa a 35a din Serie A Clubul lui Dan Sucu nu a mai invins formatia viola de 7 ani
ULTIMA ORĂ
Fiorentina - Genoa, live în etapa cu numărul 35 din Serie A. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Fiorentina a avut mari emoții la retrogradare în acest sezon, însă finalul de stagiune o găsește liniștită. Formația „viola” s-a salvat matematic de la retrogradare, fiind la 9 puncte de Cremonese cu trei etape înainte de final, însă având avantajul meciurilor directe. De cealaltă parte, Genoa a avut un sezon mai reușit și nu s-a pus în niciun moment problema retrogradării. Cele două se întâlnesc într-un meci ce nu mai are o miză prea mare, în etapa cu numărul 35 din Serie A. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre partidă.

LIVE UPDATE: Fiorentina – Genoa 0-0

Min. 1: Partida a început! Înainte de fluierul de start, Genoa ocupa locul 14 în clasament, cu 40 de puncte după 35 de partide. De cealaltă parte, Fiorentina se afla pe poziția a 16-a, cu 37 de puncte în 35 de jocuri.

ADVERTISEMENT

Fiorentina: de Gea – Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens – Mandragora, Fagioli, Ndour – Parisi, Braschi, Solomon. Rezerve: O. Christensen, Lezzerini, Balbo, Brescianni, Comuzzo, Fabbian, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, J. Harrison, Kospo, Kouadio, Piccoli, Rugani. Antrenor: P. Vanoli

Genoa: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom – Martin, Amorim, Frendrup, Ellertsson – Ekhator, Vitinha – Colombo. Rezerve: Leali, Sommariva, Doucoure, Ekuban, Grossi, Malinovskyi, Masini, J. Onana, Quedraogo, Sabelli, Vasquez. Antrenor: D. De Rossi. 

ADVERTISEMENT
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”:...
Digi24.ro
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate

Fiorentina – Genoa, live video în etapa 35 din Serie A

Cu trei etape înainte de final, situațiile echipelor din Serie A sunt destul de clare. Pisa și Verona sunt matematic retrogradate, în timp ce Cremonese are șanse mici să se mai salveze. Inter este deja campioană, iar locurile de cupe europene sunt deja ocupate. Atalanta mai poate ajunge în Conference League doar printr-o minune, întrucât se află la 7 puncte de Como. Adevărata miză sunt locurile de Champions League, pe care în acest moment se află Napoli, AC Milan și Juventus.

ADVERTISEMENT
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat...
Digisport.ro
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”

Meciul Fiorentina – Genoa este unul din subsolul clasamentului, însă între două echipe care nu mai au miză în acest final de sezon. Niciuna dintre echipe nu mai poate retrograda, dar nici urca prea mult în clasament, tocmai de aceea partida va fi, cel mai probabil, una cu un ritm mult mai lejer decât în mod normal.

ADVERTISEMENT
Clasament Serie A
Clasament Serie A

Istoricul meciurilor Fiorentina – Genoa. Statistică oficială

„Grifonii” lui Dan Șucu par să fi dezvoltat un complex împotriva Fiorentinei. Genoa nu a mai câștigat un meci direct împotriva formației „viola” de aproximativ șapte ani, timp în care a bifat 5 remize și 5 înfrângeri. Unele dintre victoriile Fiorentinei au fost chiar umilitoare, cum ar fi un 4-1 în 2023 și un 6-0 în 2022. Iată cum arată ultimele cinci rezultate directe.

  • Genoa – Fiorentina 2-2 (9 noiembrie 2025)
  • Fiorentina – Genoa 2-1 (2 februarie 2025)
  • Genoa – Fiorentina 0-1 (31 octombrie 2024)
  • Fiorentina – Genoa 1-1 (15 aprilie 2024)
  • Genoa – Fiorentina 1-4 (19 august 2023)

Cine transmite la TV meciul Fiorentina – Genoa

Meciul de duminică, 10 mai, dintre Fiorentina și Genoa va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Fiorentina – Genoa în Serie A

Având în vedere că este gazdă, Fiorentina este favorită în meciul cu Genoa, iar cu o victorie chiar ar putea să o devanseze în clasament. Casele de pariuri oferă o cotă de 2.10 la victoria formației „viola”, în timp ce „grifonii” sunt cotați cu 3.75. O remiză între cele două echipe, rezultat care s-a înregistrat de 5 ori din ultimele 10 întâlniri, are o cotă de 3.35. Pentru cei ce vor să mizeze pe goluri, un joc în care ambele echipe marchează are o cotă de 1.87, în timp ce o partidă cu „sub 2.5 goluri” va fi cotată cu 1.74.

Urmărește în timp real Fiorentina – Genoa, live text pe Fanatik

Urmărește Fiorentina – Genoa pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.

Gică Hagi i-a felicitat pentru câștigarea campionatului: „Mereu, oriunde, cel mai mare!”
Fanatik
Gică Hagi i-a felicitat pentru câștigarea campionatului: „Mereu, oriunde, cel mai mare!”
Barcelona – Real Madrid, live video în etapa a 35-a din La Liga....
Fanatik
Barcelona – Real Madrid, live video în etapa a 35-a din La Liga. Doliu în tabăra catalană! Tatăl său a murit chiar în ziua meciului
Premier League, etapa 36 în exclusivitate pe Voyo. Trei meciuri de la ora...
Fanatik
Premier League, etapa 36 în exclusivitate pe Voyo. Trei meciuri de la ora 16:00. Radu Drăgușin, cu ochii pe West Ham – Arsenal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'67 vs. 70'. Un maratonist celebru l-a ironizat pe Gigi Becali. Ce a...
iamsport.ro
'67 vs. 70'. Un maratonist celebru l-a ironizat pe Gigi Becali. Ce a putut să scrie despre patronul FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!