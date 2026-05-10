Fiorentina – Genoa, ACUM în etapa a 35-a din Serie A. Clubul lui Dan Șucu nu a mai învins formația „viola” de 7 ani

ADVERTISEMENT

Fiorentina a avut mari emoții la retrogradare în acest sezon, însă finalul de stagiune o găsește liniștită. Formația „viola” s-a salvat matematic de la retrogradare, fiind la 9 puncte de Cremonese cu trei etape înainte de final, însă având avantajul meciurilor directe. De cealaltă parte, Genoa a avut un sezon mai reușit și nu s-a pus în niciun moment problema retrogradării. Cele două se întâlnesc într-un meci ce nu mai are o miză prea mare, în etapa cu numărul 35 din Serie A. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre partidă.

Min. 1: Partida a început! Înainte de fluierul de start, Genoa ocupa locul 14 în clasament, cu 40 de puncte după 35 de partide. De cealaltă parte, Fiorentina se afla pe poziția a 16-a, cu 37 de puncte în 35 de jocuri.

ADVERTISEMENT

Fiorentina: de Gea – Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens – Mandragora, Fagioli, Ndour – Parisi, Braschi, Solomon. Rezerve: O. Christensen, Lezzerini, Balbo, Brescianni, Comuzzo, Fabbian, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, J. Harrison, Kospo, Kouadio, Piccoli, Rugani. Antrenor: P. Vanoli

Genoa: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom – Martin, Amorim, Frendrup, Ellertsson – Ekhator, Vitinha – Colombo. Rezerve: Leali, Sommariva, Doucoure, Ekuban, Grossi, Malinovskyi, Masini, J. Onana, Quedraogo, Sabelli, Vasquez. Antrenor: D. De Rossi.

ADVERTISEMENT

Fiorentina – Genoa, live video în etapa 35 din Serie A

Cu trei etape înainte de final, situațiile echipelor din Serie A sunt destul de clare. Pisa și Verona sunt matematic retrogradate, în timp ce Cremonese are șanse mici să se mai salveze. Inter este deja campioană, iar locurile de cupe europene sunt deja ocupate. Atalanta mai poate ajunge în Conference League doar printr-o minune, întrucât se află la 7 puncte de Como. Adevărata miză sunt locurile de Champions League, pe care în acest moment se află Napoli, AC Milan și Juventus.

ADVERTISEMENT

Meciul Fiorentina – Genoa este unul din subsolul clasamentului, însă între două echipe care nu mai au miză în acest final de sezon. dar nici urca prea mult în clasament, tocmai de aceea partida va fi, cel mai probabil, una cu un ritm mult mai lejer decât în mod normal.

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor Fiorentina – Genoa. Statistică oficială

Genoa nu a mai câștigat un meci direct împotriva formației „viola” de aproximativ șapte ani, timp în care a bifat 5 remize și 5 înfrângeri. Unele dintre victoriile Fiorentinei au fost chiar umilitoare, cum ar fi un 4-1 în 2023 și un 6-0 în 2022. Iată cum arată ultimele cinci rezultate directe.

Genoa – Fiorentina 2-2 (9 noiembrie 2025)

Fiorentina – Genoa 2-1 (2 februarie 2025)

Genoa – Fiorentina 0-1 (31 octombrie 2024)

Fiorentina – Genoa 1-1 (15 aprilie 2024)

Genoa – Fiorentina 1-4 (19 august 2023)

Cine transmite la TV meciul Fiorentina – Genoa

Meciul de duminică, 10 mai, dintre Fiorentina și Genoa va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Fiorentina – Genoa în Serie A

Având în vedere că este gazdă, Fiorentina este favorită în meciul cu Genoa, iar cu o victorie chiar ar putea să o devanseze în clasament. Casele de pariuri oferă o cotă de 2.10 la victoria formației „viola”, în timp ce „grifonii” sunt cotați cu 3.75. O remiză între cele două echipe, rezultat care s-a înregistrat de 5 ori din ultimele 10 întâlniri, are o cotă de 3.35. Pentru cei ce vor să mizeze pe goluri, un joc în care ambele echipe marchează are o cotă de 1.87, în timp ce o partidă cu „sub 2.5 goluri” va fi cotată cu 1.74.

Urmărește în timp real Fiorentina – Genoa, live text pe Fanatik

Urmărește Fiorentina – Genoa pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.