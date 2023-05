Fiorentina – Inter, Live stream ora 22:00 în finala Cupei Italiei. „Nerazzurii”, favoriți să pună mâna pe trofeu

Meciul Fiorentina – Inter are loc miercuri, 24 mai, cu începere de la ora 22:00, în cadrul finalei Cupei Italiei. Foarte interesant este faptul că ambele echipe sunt calificate pentru finale de cupe europene. Inter va întâlni pe Manchester City la Istanbul, în finala Champions League, iar

Unde se joacă meciul Fiorentina – Inter, finala Cupei Italiei

Confruntarea Fiorentina – Inter se desfășoară miercuri, 24 mai, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din Roma, în finala ediției 2022-2023 a Cupei Italiei. Inter, aidoma lui Sepsi Sf. Gheorghe la noi, este echipa care a câștigat trofeul anul trecut, după un meci foarte spectaculos, 4-2 cu Juventus. după prelungiri. Inter a câștigat de opt ori trofeul și de alte șase ori a mai jucat finala. Fiorentina are și ea șase succese, ultimul în 2001 și de alte trei ori a ajuns în finală.

El a mai spus că sută la sută va continua pe banca lui Inter și în viitoarea stagiune. Echipa sa a avut un reviriment fantastic în ultimele două luni și astfel și-a salvat cu brio postul, ce părae cam nesigur la un moment dat.

Unde puteți vedea la TV finala Cupei Italiei, Fiorentina – Inter

Partida Fiorentina – Inter se joacă miercuri, 24 mai, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din capitala Italiei, în finala Cupei Italiei. Din păcate, anul acesta a doua competiție din Peninsulă nu a mai fost achiziționată de nici un post de televiziune, prin urmare finala nu va putea fi vizionată în direct. Aveți însă soluția de a intra pe site-ul FANATIK.RO, unde o puteți urmări in format LIVE VIDEO.

Din punct de vedere al regimului termic la Roma, în capitala Italiei, miercuri, 24 mai, va fi destul de cald, pentru că maxima zilei, la amiază, va ajunge la 25 de grade, iar la ora partidei vor fi în jur de 21 de grade. Problema este că după ora 19 cresc foarte mult în mod nedorit șansele să se pornească o ploaie puternică, putând continua inclusiv pe durata meciului.

Arbitrul finalei va fi Massimiliano Iratti, 43 de ani, de loc din Florența! O situație de-a dreptul șocantă să ai la finală arbitru din orașul de unde provine Fiorentina, dar Iratti este un arbitru apreciat, care a fost și la turneul final al CM din Qatar.

Ce absențe existâ în finala Cupei Italiei, Fiorentina – Inter

Antrenorul Vincenzo Italiano, devenit un adevărat idol după ce a reușit fantastica peformanță de a califica „squadra viola” în două finale, Cupa Italiei și, mai ales, finala Conference League, are o singură absență la acest meci, portarul Sirigu nereușind să fie recuperat, deși și-a dorit mult să joace acest meci. Italiano este convins că echipa sa, chiar dacă este outsider, va da o replică excelentă.

Simone Inzaghi, care vrea ca echipa milaneză să păstreze trofeul câștigat anul trecut, va trimite pe teren cea mai bună formulă, dar are trei absenți, dintre care unul este o pierdere foarte importantă în centrul apărîii, slovacul Milan Skriniar. Mai sunt out mijlocașul ofensiv armean Mikhtarian, precum și mijlocașul defensiv francez Dalbert. Rămâne de văzut care va fi alesul în atac, alături de Lautaro Martinez, belgianul Lukaku sau bosniacul Dzeko.

Cote la pariuri la finala Cupei Italiei, Fiorentina – Inter

Inter este aleasa caselor de pariuri la câștigarea Cupei Italiei al doilea an consecutiv. Fiorentina reprezintă un adversar de calitate, care merită tot respectul, dar per ansambul „nerazzurri” sunt superiori, iar cota de 2,20 acordată la victorie reflectă această opinie a bookmakerilor. Fiorentina are cotă de 3,60. La șansă dublă „X2” avem cota de 1,35, iar la șansă dublă „1X” urcă la 1,85. GoL marcat Inter are cotă mică – 1,25, iar golul toscanilor ajunge la 1,65. Varianta „cine câștigă trofeul” o are pe Inter cu 1,60 și pe Fiorentina cu 2,45.

Patru partide au avut loc între cele două echipe de-a lungul timpului în Cupa Italiei, nici una într-o fază atât de avansată și de fiecare dată echipa care a mers mai departe a fost cea din Milano. În 2010, s-a jucat tur-retur, dublă victorie Inter, de fiecare dată cu 1-0. În 2020 a fost 2-1 în turul 4 iar un an mai târziu milanezii s-au impus după prelungirit tot cu 2-1.