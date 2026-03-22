Fiorentina – Inter, live video în etapa a 30-a din Serie A. Cristi Chivu își continuă drumul spre „Scudetto”

Etapa cu numărul 30 din Serie A aduce un duel interesant, între Fiorentina și Inter, două echipe care se luptă pentru obiective total diferite. În timp ce Cristi Chivu (45 de ani) îi călăuzește pe „nerazzurri” spre un nou „Scudetto”, Fiorentina încearcă din răsputeri să se salveze de la retrogradare. Toate informațiile esențiale despre meci le puteți găsi aici.

Fiorentina – Inter, duminică, ora 21:45. Formația lui Chivu are nevoie de victorie

Interul lui Cristi Chivu și-a luat un avans considerabil față de urmăritoarele din Serie A. Deși au obținut un singur punct din ultimele două partide, contra lui AC Milan și Atalanta, „nerazzurri” continuă să fie la opt puncte distanță de locul al doilea, asta după ce și „diavolii milanezi” au făcut un pas greșit contra lui Lazio.

De această dată, Internazionale va întâlni o echipă din partea opusă a clasamentului, iar echipa lui Cristi Chivu a avut mare succes cu astfel de formații în acest sezon. Deși nu a reușit să câștige prea multe meciuri cu echipele mari, Inter a strălucit cu formațiile mai slab cotate, iar acest lucru îi poate aduce chiar titlul de campioană. De partea cealaltă, Fiorentina a avut mari probleme în acest sezon, însă în ultima perioadă a început să adune puncte în clasament și a izbutit să iasă din zona de retrogradare.

Clasamentul Serie A înainte de Fiorentina – Inter

În prezent, formația „viola” are un moment de respiro după ce s-a distanțat la patru puncte de Cremonese, prima echipă sub linia roșie. Fiorentina tocmai a câștigat meciul direct cu 4-1, însă mai are de luptat pentru a fi sigură că va rămâne în Serie A și în sezonul următor.

De partea cealaltă, I Formația lui Chivu se află la 8 puncte de locul al doilea și la 9 puncte de locul al treilea, echipele de pe podium fiind singurele formații care mai pot emite pretenții la titlul de campioană.

Istoricul meciurilor Fiorentina – Inter. Statistică oficială

În ultimele cinci partide care au avut loc între cele două formații, Fiorentina a obținut o singură victorie, cu 3-0, în rest a pierdut de fiecare dată. Partida din acest tur de campionat a fost una dificilă, iar tabela a rămas neschimbată până în minutul 66, însă scorul final a fost 3-0 pentru echipa lui Chivu.

Iată scorurile înregistrate la precedentele jocuri directe din campionat:

Inter – Fiorentina 3-0 (29 octombrie 2025)

Inter – Fiorentina 2-1 (10 februarie 2025)

Fiorentina – Inter 3-0 (6 februarie 2025)

Fiorentina – Inter 0-1 (28 ianuarie 2024)

Inter – Fiorentina 4-0 (3 septembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Fiorentina – Inter

Fanii fotbalului italian din România pot urmări partida Fiorentina – Inter pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Cele două posturi vor transmite în direct întâlnirea programată duminică, 22 martie, de la ora 21:45.

Dar, cele două canale tv se văd și online, live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Astfel, telespectatorii care preferă să vadă meciul pe internet au posibilitatea, dar doar cu abonament la una dintre cele trei platforme.

Cote pariuri Fiorentina – Inter în Serie A

Fără doar și poate, Inter e marea favorită în meciul din etapa cu numărul 30. Cota la victorie pentru formația lui Cristi Chivu este de 1.65, în timp ce gazdele au o cotă de 5.00 pentru succes. Rezultatul de egalitate are o cotă de 4.30.

Din ultimele cinci meciuri, putem observa că o singură dată s-a întâmplat ca ambele echipe să marcheze, iar forma Fiorentinei nu promite o forță ofensivă extraordinară. Pentru pariul „Nu marchează ambele”, cota este de 2.00, în timp ce un meci cu peste 3,5 goluri este cotat cu 2,85.

