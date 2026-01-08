Sport

Fiorentina, mesaj special pentru Adrian Mutu în ziua în care a împlinit 47 de ani! Cum a răspuns „Briliantul”

Fiorentina i-a oferit un mesaj special lui Adrian Mutu în ziua în care a împlinit vârsta de 47 de ani. Care a fost răspunsul „Briliantului” după urarea făcută de clubul la care a scris istorie.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 18:11
Fiorentina, mesaj special pentru Adrian Mutu în ziua în care „Briliantul” a împlinit 47 de ani. Sursă foto: hepta
Adrian Mutu a împlinit joi, 8 ianuarie, frumoasa vârstă de 47 de ani. „Briliantul” a impresionat la toate formațiile la care a fost legitimat, astfel că urările de bine nu au întârziat să apară. În acest caz se află și Fiorentina, club la care atacantul român a scris istorie.

Fiorentina, mesaj special pentru Adrian Mutu în ziua în care a împlinit 47 de ani

Adrian Mutu este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Fiorentinei. Atacantul român a reușit la formația „Viola” să marcheze nu mai puțin de 69 de goluri și să livreze 29 de pase decisive în cele 143 de meciuri în care s-a aflat pe teren.

Intrat în urmă cu un an și jumătatate în „Hall of Fame-ul” clubului, Adrian Mutu s-a bucurat de un mesaj special din partea Fiorentinei în ziua în care a împlinit 47 de ani. Mai exact, formația „Viola”, prin intermediul rețelelor de socializare, a transmis „La mulți ani pentru Adrian Mutu, Stefan Savic și Gianmatteo Mareggini”.

Răspunsul lui Adrian Mutu nu a întârziat să apară. Mai exact, „Briliantul” a adăugat un comentariu cu „Grazie” (n.r. – Mulțumesc). Fanii nu l-au uitat pe atacantul român, iar aceștia i-au urat toate cele bune fostului fotbalist.

Adrian Mutu, antrenor la Fiorentina? Răspunsul „Briliantului”

Fiorentina nu trece printr-o perioadă bună în Seria A, astfel că Horia Ivanovici, în ultima ediție de FANATIK SUPERLIGA, l-a întrebat pe Adrian Mutu dacă ar spune „da” dacă i s-ar oferi postul de antrenor. „Briliantul” nu a ezitat să răspundă și a transmis că o astfel de solicitare nu se poate refuza.

„E șocant să vezi Fiorentina pe ultimul loc, dar s-a mai întâmplat acum 20 de ani. Dar ultimii 20 de ani au fost buni. Acum se află într-un moment delicat, dar au timp să remedieze. La ei fiind un campionat continuu, fără play-off și play-out, pot recupera.

Și Cristi Chivu a fost anul trecut cu apa aproape deasupra capului (n.r. – cu Parma) și i-a salvat. Acum nu mai are problemele astea, trebuie să stea cât mai sus. Ar fi un duel frumos, nu neg, mi-ar plăcea.

(n.r. – Puneți dorința asta sub brad. Știi că Moș Crăciun îndeplinește dorințe) Am schimbat vreo trei brazi. Sunt din ce în ce mai cuminte și nimic. (n.r. – Dacă ai primi ofertă te-ai băga sau te-ai gândi de 100 de ori?) N-ai cum să refuzi așa ceva, despre ce vorbim, ar fi o șansă… Măcar să vină, dacă ar veni o șansă ca asta… Una e SuperLiga și alta e Serie A”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 143 de meciuri, 69 de goluri și 29 de pase decisive a adunat Adrian Mutu la Fiorentina
  • 77 de partide și 35 de reușite are „Briliantul” la echipa națională a României
