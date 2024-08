Firea, despre o eventuală candidatură la prezidențiale. „Nu s-a pus niciodată problema, îl susţin Marcel Ciolacu”

Gabriela Firea, președinta PSD București, a vorbit, vineri, despre alegerile prezidențiale spunând că nu dorește să intre în cursa pentru Cotroceni și că această problemă nici nu s-a pus în cadrul partidului. Firea a precizat că-l susține pe președintele PSD, Marcel Ciolacu la alegerile din noiembrie.

„Îl susțin pe președintele Marcel Ciolacu”

Gabriela Firea, președinta PSD București, a precizat, vineri, că nu dorește să intre în cursa pentru alegerile prezidențiale din și că nu s-a pus problema în cadrul partidului, chiar dacă în spațiul public s-au făcut astfel de afirmații. Firea a spus că îl susține pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, în cursa pentru Cotroceni.

„Nu, chiar nu s-a pus problema. S-a tot afirmat în spaţiul public că aş fi dorit, dar de fiecare dată am dezminţit aşa zisa informaţie. Am nişte obiective, dacă aş fi dorit, aş fi spus, aş fi anunţat. Chiar nu s-a pus niciodată problema, îl susţin pe preşedintele Marcel Ciolacu pentru această calitate”, a declarat Gabriela Firea, vineri, după ședința Consiliului Politic Național al partidului.

Președinta PSD București a spus că în cadrul acestei ședințe s-au luat în discuție, printre altele, și atributele pe care trebuie să le aibă cei care doresc să reprezinte PSD în cursa prezidențială, persoane din partid sau din afara lui. Firea a precizat că, din datele de până în prezent, nu există cineva din dornic să candideze la prezidențiale.

„Ne-ar fi informat la CPN preşedintele partidului. Totuşi, un partid nu decide după surse, deciziile în Congres se iau în legătură cu documente depuse statutar, la secretariatul partidului, cu discuţii nu informale, ci formale”, a spus ea.

Nici cu privire la o candidatură a unui independent nu a fost o solicitare, a adăugat Firea. „Nimeni până în acest moment nu a venit la sediul PSD sau nu a solicitat o întâlnire cu conducerea partidului şi este deja un pic târziu”, a precizat ea.

Vrea în noua echipă de conducere a PSD

Președinta PSD București a mai declarat că speră să facă parte și din viitorul for de conducere al partidului. „Eu sper să mă regăsesc. Dacă ne aducem bine aminte, actuala conducere a PSD a fost aleasă tot într-un moment dificil pentru partid. Noi, practic, domnul preşedinte Ciolacu, domnul prim-vicepreşedinte Grindeanu, domnul secretar general, Paul Stănescu, şi cu mine am fost primii semnatari ai scrisorii faţă de activitatea fostului preşedinte, Liviu Dragnea. Noi ne-am asumat, atunci, acel proiect politic. Am fost 38 pe o listă din care mulţi au renunţat să îşi mai menţină semnătura, am rămas vreo şapte, opt, principalii fiind noi, cei pe care i-am enumerat puţin mai sus, şi aşa am devenit conducerea Partidului Social Democrat. Dacă acest lucru îl uită cineva, eu îl reamintesc”, a spus ea.

Ciolacu: „Vom vedea, vom avea o discuție”

La rândul său, Marcel Ciolacu a comentat o eventuală prezență a Gabrielei Firea în viitoarea echipă PSD, spunând că va avea o discuție în acest sens și că Daniel Băluță se va regăsi în echipa sa. „Vom vedea. Vom avea o discuţie. Doamna Gabriela Firea e preşedinta organizaţiei de la Bucureşti”, a spus el, precizând că în echipa alcătuită după congres vor fi și „doamne”.

„Categoric vor fi şi doamne în echipă, ar fi culmea să nu fie, aţi şi văzut la alegeri că totuşi, doamnele, încet, încet prind cât mai mult avânt în politică şi mă bucură aceste lucruri”, a spus liderul PSD.