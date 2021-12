Firea îl atacă pe Nicuşor Dan: „De 7 luni, adulţii cu dizabilităţi nu au mai primit cei 500 lei“

Firea a scris mesajul de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, marcată pe 3 decembrie.

„Este ziua în care fiecare dintre noi poate deveni mai conștient în legătură cu dificultățile acestor persoane, pentru care lucruri simple sunt imposibile. Ziua în care putem realiza că ei, adulți sau copii, au nevoie constantă de sprijinul, respectul și solidaritatea noastră. România suferă la acest capitol. Mai sunt pași de făcut astfel încât accesul la educație, sănătate, integrare profesională sau garantarea egalității de șanse să le fie asigurate. Cu atât mai importantă este apărarea oricărui drept obținut, a oricărui beneficiu ce poate aduce o îmbunătățire în viața lor”, arată ea pe .

„Am sperat că Primarul General se va răzgândi“

Ministrul critică atitudinea „revoltătoare şi de neînţeles“ a Primarului General al Capitalei, Nicuşor Dan, pe care îl acuză că a redus la jumătate stimulentul lunar acordat adulţilor cu dizabilităţi din Bucureşti.

„Am sperat, alături de cei aproape 55.000 bucureşteni aflaţi în această situaţie că, totuşi, Primarul General se va răzgândi. Sau cā va înţelege că decizia să este ILEGALĂ, în condiţiile în care acordarea acestui drept este votată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea mea ca primar. Şi că va respecta măcar legile în vigoare, care îl obligă să asigure plata INTEGRALĂ a stimulentului pentru adulţii cu dizabilităţi“, a scris Firea.

„Dacă nu ştie, îi spun lui Nicuşor Dan că nu toţi oamenii au norocul să trăiască din sponsorizări grase şi din consultanţă dată unor rechini imobiliari. Pentru cei 55.000 de oameni, sprijinul financiar de 500 de lei pe lună însemna medicamente, terapii sau, poate, pâine pe masă… Am sperat degeaba! De 7 luni, adulţii cu dizabilităţi din Bucureşti nu au mai primit cei 500 lei la care au DREPTUL LEGAL! Da, aţi citit bine, DE 7 LUNI!”, continuă Firea.

Firea: Nicușor Dan, un om fără suflet

Ministrul consideră că „este momentul ca Nicuşor Dan să nu-şi mai bată joc de oamenii în nevoie, să renunţe la aroganţa cu care vorbeşte despre persoanele cu dizabilităţi, care, în opinia sa, primesc ‘pomeni’“.

”Şi cei 1.000 de lei pe care, ca primar, i-am propus şi acordat copiilor cu dizabilităţi din Bucureşti sunt în pericol, pentru că, în multe ocazii, noul primar de dreapta spune că sunt cheltuieli exagerate şi nejustificate. Sper să nu îndrăznească să reducă şi această sumă sau să o taie, ca în cazul adulţilor! Trebuie să respecte legea şi să îşi îndeplinească atribuţiile ce îi revin, în calitate de Primar General. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să demonstreze un minim respect faţă de aceste persoane şi să arate că are, poate, puţin suflet… Măcar astăzi…“, a scris Firea.

Nicușor Dan: „Gabriela Firea a oprit plata“

Stimulentele financiare acordate bucureștenilor cu dizabilități au reprezentat și anul trecut un subiect de dispută. Nicușor Dan a acuzat-o în octombrie 2020 pe Gabriela Firea că a oprit plata acestor fonduri.

„Gabriela Firea a oprit plata stimulentului financiar pentru adulţii cu dizabilităţi din Bucureşti. Adică a făcut exact ceea ce ne acuza pe noi, în mod mincinos, în timpul campaniei electorale! Cinism şi bătaie de joc până în ultima zi de mandat – de asta au parte bucureştenii de la primarul general încă în funcţie“, a scris Nicușor Dan pe pagina lui de .

„Imediat ce voi prelua oficial funcţia de primar general, mă voi ocupa de rezolvarea acestei probleme, iar beneficiarii stimulentului financiar îşi vor primi banii la care au dreptul. Niciun beneficiar de plăţi sociale nu va suferi din pricina incompetenţei şi batjocurii actualei conduceri a primăriei. În schimb, clienţii politici ai PSD, oamenii înşurubaţi abuziv în funcţii şi beneficiarii de contracte politice vor da socoteală“, a mai scris Nicușor Dan atunci.

Gabriela Firea a reacționat imediat: „Plățile nu au fost sistate“

În replică, Gabriela Firea, aflată încă în funcția de primar general al Capitalei la acel moment, a declarat că plățile nu au fost sistate și că, dimpotrivă, stimulentul pentru persoanele cu dizabilităţi din Bucureşti se acordă în fiecare lună.

„Acest stimulent se acordă de trei ani de zile pentru că eu l-am propus ca primar general şi a fost votat de consilierii PSD – ALDE. Deci repet, un stimulent financiar de 500 de lei pentru toţi adulţi cu dizabilităţi din Bucureşti şi un stimulent financiar de 1.000 de lei pentru toţi copiii cu dizabilităţi din Bucureşti, proiect propus de mine ca primar general şi votat de majoritatea din Consiliul General PSD – ALDE, să se ştie foarte clar, de trei ani de zile aceste stimulente se acordă în fiecare lună. Şi luna aceasta s-au făcut plăţile pentru copiii cu dizabilităţi, iar pentru adulţi întotdeuna s-a plătit în ultima zi a lunii sau la începutul lunii următoare“, a spus Firea la Antena 3.

„De ce a venit azi domnul Dan cu acest fake news“

„De ce a venit azi domnul Dan cu acest fake news nu îmi dau seama, îl rog să vină să depună jurământul la primărie să îşi preia mandatul. Probabil încă o încercare de a mă demoniza, de a arunca cu pietre în mine. Încă o dată spun, cum să opresc eu plata unor stimulente pe care eu le-am propus?“, a mai spus ea.

Gabriela Firea a precizat atunci că situaţia financiară a Primăriei Capitalei este „dificilă“: „E adevărat, situaţia financiară a primăriei este una dificilă şi o spun de un an, un an şi jumătate pentru că Guvernul, în sa a diminuat lunar cota din impozitul pe venit care ne este nouă alocată, tocmai ca să îmi creeze mie probleme, iar bucureştenii să se supere pe mine, să fiu penalizată politic şi de asemenea nu ni s-a aprobat nicio solicitare pe care am făcut-o către Guvern, de a ne împrumuta din Trezorerie la o dobândă mai mică sau de a ne împrumuta pe piaţa bancară privată. Pur şi simplu s-a strâns şurubul în fiecare lună.“