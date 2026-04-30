Firma administrată peste 25 de ani de Ilie Bolojan a solicitat finanțare din fonduri externe nerambursabile. Ce răspuns a dat Ministerul Economiei

Moţiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Ilie Bolojan a fost depusă, marţi, în Parlament, şi a fost semnată de 251 de parlamentari. Documentul a fost citit miercuri, în plenul comun al Parlamentului, iar dezbaterea şi votul vor avea loc marţea viitoare, pe 5 mai, a decis conducerea celor două Camere. Votul va fi secret, cu bile.

Firma e administrată în prezent de fosta soție a lui Ilie Bolojan

De asemenea, grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se va aloca timpul maxim corespunzător numărului fiecăruia, luându-se în calcul câte 7 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se vor adăuga, cu acelaşi calcul, deputaţii şi senatorii neafiliaţi. Ilie Bolojan (57 de ani) trece prin cele mai dificile momente din cariera sa politică pe care a început-o în 1996, adică acum 30 de ani, când a fost consilier local al orașului Aleșd, din județul Bihor.

Tot la Aleșd, ce și-au derulat activitatea prin intermediul firmelor Campus Com SRL și Campus SRL, ambele înființate în 1994, specializate în comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Bolojan a fost administrator la Campus SRL până în 2004, în timp ce la Campus Com SRL, la care deținea 100% din părțile sociale, a ocupat această poziție până în 2020.

Ulterior, societatea comercială a fost administrată de fosta sa soție, Florentina Bolojan, situație care se regăsește și în prezent. Numele Campus Com SRL se află, conform datelor consultate de FANATIK pe site-ul Ministerului Economiei, pe lista firmelor și a PFA-urilor care au aplicat pentru Măsura 1 – microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile, în urma unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului din 2020.

Procedura de implementare a Măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” a fost gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Aceasta a fost concepută conform prevederilor legislative în vigoare, respectiv OUG 130/2020 cu completările și modificările ulterior, precum și în baza propunerilor și sugestiilor transmise de mediul de afaceri în perioada în care a fost pusă în dezbatere publică.

Bugetul total al proiectului a fost de 1 miliard de euro

Prin OUG s-a alocat 1 miliard de euro pentru sprijinul IMM-urilor, sub trei forme: microgranturi – ajutor în sumă fixă de 2.000 euro per beneficiar; granturi pentru capitalul de lucru de până la 15% din cifra de afaceri la 2019, maximum 150.000 euro; granturi pentru investiţii, cu sume cuprinse între 50.000 euro şi 200.000 euro. Campus Com SRL a aplicat pentru Măsura 1, ajutor în sumă fixă de 2.000 euro.

Lista din 23 aprilie 2021 cuprinde numele a 29.252 de firme și PFA-uri care urmau să primească această finanțare. În dreptul numelui Campus Com SRL este trecut „respins”, adică dosarul a avut lacune, astfel că societatea comercială nu a intrat în posesia sumei respective. Ulterior, între 12 și 22 octombrie 2021 s-a derulat a doua ediție a Măsurii 1 – „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, dar Campus Com SRL nu s-a mai înscris.

Ministerul a anunțat că plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de , aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 a fost în valoare totală de 100 milioane de euro, din care 85 milioane de euro s-au alocat din bugetul POC 2014-2020 şi 15 milioane de euro din cofinanţarea de la bugetul de stat.

Ce rezultate financiare a avut Campus Com SRL

De la prima ediție rămăsese necheltuită o sumă totală de 65 de milioane de euro. Ministerul Economiei anunțase că microgranturile se acordă o singură dată, deci cei care au obținut acest ajutor la prima ediție nu se vor mai putea înscrie încă o dată pentru Măsura 1. Beneficiarii trebuiau să fi desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020.

O altă condiție era ca firmele să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Excepție făceau întreprinderile care au fost înființate în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calcula prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro.

Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, consulate de FANATIK, Campus Com SRL a avut un profit net de 29.765 lei în 2020, primul an al pandemiei. În 2021, chiar dacă nu a primit ajutorul financiar, societatea administrată de Florentina Bolojan a bifat un profit net de 27.615 lei. În schimb, 2022 a fost un an dificil pentru societatea comercială, care a înregistrat o pierdere de 77.389 lei. Firma și-a revenit în 2023 și 2024, când s-au bifat profituri de 21.634 lei, respectiv de 8.535 lei.