Firma care a făcut revizia liftului prăbușit la Ministerul Transporturilor are probleme financiare imense. Ce decizie s-a luat în legătură cu datoriile

Liftul care s-a prăbușit pe 21 mai în Palatul CFR din București, la sediul Ministerului Transporturilor, în care se aflau 7 persoane, iar 3 au fost aduse la spital, fusese supus unei revizii cu doar o zi înainte de incident. Firma care se ocupă de mentenanță se numește Kronlift SRL, care a înlocuit o piesă numită întinzător de greutate pentru limitatorul de viteză. Kronlift SRL a fost înființată în 2011, iar în 2024, ultimul pentru care există date financiare, societatea comercială a avut o cifră de afaceri de 23,2 milioane lei, un profit net de 940.964 lei, dar și datorii de 8.665.345 lei.

Kronlift SRL a solicitat intrarea în concordat preventiv

Din 20 februarie 2026, Kronlift SRL a solicitat intrarea în concordat preventiv, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul București. Concordatul preventiv este o procedură hibridă de restructurare și redresare financiară care permite companiilor în dificultate (dar nu în stare de insolvență) să își salveze afacerea prin negocierea unui acord de plată a datoriilor cu creditorii, evitând astfel falimentul. Kronlift SRL a solicitat deschiderea procedurii, desemnarea unui administrator concordatar și suspendarea oricăror măsuri de executare silită împotriva firmei, pentru o perioadă de 4 luni, aceasta putând fi modificată ulterior, în condițiile legii.

Conform datelor din dosar consultate de FANATIK, Kronlift SRL a arătat că obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie distribuţia, instalarea, mentenanţa şi repararea instalaţiilor de ridicat, respectiv furnizarea şi exploatarea următoarelor categorii de echipamente: lifturi de persoane; lifturi şi platforme pentru materiale şi marfă; – platforme hidraulice de marfă; sisteme de parcare auto; scări rulante şi trotuare rulante; instalaţii de ridicat destinate persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. A menționat că o pondere, deşi mai mică în cifra de afaceri, dar foarte importantă pentru profitul operaţional, , acestea având rol dublu: asigură securitatea în exploatare pentru clienţi şi generează venituri recurente.

S-a menționat că service-ul reprezintă o parte esenţială a business-ului, cu pondere crescândă de la început. Kronlift SRL a explicat care este mecanismul său operaţional începând de la momentul identificării unui client („Beneficiar”), şi anume: Beneficiarul (clientul final) lansează o comandă pentru un echipament/lift, firma percepe o sumă în avans pe care o achită, la rândul său, Furnizorului-producător, căruia îi plasează comanda. Astfel, plata către Furnizorul-producător are loc de îndată, înainte de preluarea efectivă, în schimb Beneficiarul-Clientul final efectuează plata etapizat, ultima tranșă (în cuantum de cca.20%) având loc odată cu montajul final/instalarea finală, moment care poate varia foarte mult față de momentul în care firma plăteşte integral echipamentul lansat în producţie către Furnizorul-producător.

Kronlift SRL a specificat că, în acest mod, se creează o întârziere a plăţilor care generează o presiune mare asupra fluxului de numerar, presiune pe care societatea a încercat să o regleze în doua modalităţi: prin linia de credit încheiată cu ING Bank şi prin eşalonarea obligaţiilor fiscale cu ANAF, în ce priveşte impozitul pe profit şi TVA (contribuţiile sociale fiind achitate în mod curent), situaţie care a existat, cel puţin, în ultimii 6 ani. S-a arătat că existenţa unor factori externi care au impactat factorii interni ai firmei – spre exemplu: majorarea salariului minim pe economie, precum şi majorarea TVA -ului la 21% începând cu septembrie 2026, cât şi întârzierile de plată ale unor clienţi au generat o sincopă în ce priveşte respectarea obligaţiilor stabilite prin Decizia de eşalonare a plăţii creanţelor fiscale, fapt care a condus la emiterea, în data de 26.01.2026, a Deciziei de încetare a valabilității eşalonării.

Firma care asigură mentenanța liftului prăbușit are datorii doar la ANAF

S-a menționat că acest context, în care datoriile înscrise ca datorii pe termen lung s-au transformat în datorii imediate, curente, a condus în mod inevitabil la starea de dificultate financiară cu care se confruntă Kronlift SRL, care ar putea afecta activitatea societăţii și capacitatea acesteia de îndeplinire a obligaţiilor contractuale şi a obligaţiilor fiscale curente, în absența adoptării unor măsuri concrete de restructurare prin încheierea unei noi eşalonări, de aceasta dată în cadrul unui Plan de restructurare. Aşadar, în urma analizei perspectivelor pe termen scurt și mediu ale activităţii operaţionale, s-a ajuns la concluzia că sunt necesare măsuri imediate de restructurare a business-ului, tocmai pentru a nu afecta interesele creditorilor fiind necesară: încheierea unei cadenţări agreate cu creditorul ANAF în cadrul Planului de restructurare, concomitent cu unele decizii de restructurare – re investi re profit, fără ridicare dividende, precum şi restructurarea schemei de personal – aproximativ 20 de posturi din departamentul Montaj şi instalaţii şi externalizarea acestor servicii, pentru a depăşi acest impas.

Din acest motiv, s-a apreciat necesară apelarea la o procedură care să faciliteze depăşirea impasului în care se află Kronlift SRL, , continuarea activităţii și respectarea obligaţiilor asumate fata de partenerii săi şi față de clienţi. S-a arătat că Kronlift SRL nu înregistrează alte datorii față de alţi parteneri decât ANAF, astfel cum rezultă şi din Raportul privind starea de dificultate întocmit de către administratorul concordatar contractat.

S-a specificat că „nedepășirea acestui impas sau continuarea acestei stări de dificultate ar conduce în mod evident la un blocaj care va genera popriri, incapacitate de plăţi, neplată salarii, blocaj general şi, în final, imposibilitatea societăţii de a-și mai desfăşura activitatea. Aşadar, motivele prezentate reclamă urgenţa deschiderii procedurii de concordat preventiv și accesarea unui cadru pentru restructurare, prevăzut de lege, cu scopul evident al evitării apariţiei unui blocaj în activitatea companiei și ajungerea în stare de incapacitate de plăţi”. În dosar se mai arată că implementarea unui plan de restructurare în cadrul procedurii concordatului preventiv apare mai avantajoasă pentru societatea aflată în dificultate, creându-se contextul depăşirii acestei stări de dificultate prin negocierea în vederea eşalonării cu Creditorul bugetar, cât şi prin identificarea celor mai bune măsuri de restructurare de care să beneficieze atât Kronlift SRL, cât si creditorii şi clienţii.

Problemele Kronlift SRL au început atunci când ANAF nu a mai aprobat eșalonarea obligațiilor fiscale

„Nu intră în discuţie să menţionăm procedura de faliment, întrucât într-un astfel de caz societatea nu mai exista decât în scopul lichidării, situaţie în care patrimoniul se lichidează, salariaţii sunt concediaţi şi orice contracte încetează”, au mai menționat reprezentanții Kronlift SRL. Instanța a constatat că, potrivit celor reţinute în raportul administratorului concordatar, societatea debitoare este solvabilă, înregistrând dificultăţi financiare temporare, dar în lipsa unor măsuri de protecţie şi de redresare există riscul declanşării stării de insolvenţă. Conform analizei realizate de către acesta, starea de dificultate a Kronlift SRL a fost cauzată de încetarea efectelor Deciziei de eşalonare a obligaţiilor fiscale de către ANAF, începând cu data de 26.01.2026.

S-a specificat că esenţial pentru caracterizarea stării de dificultate financiară este faptul că debitorul are obligaţia de a lua măsuri adecvate pentru a nu ajunge în stare de insolvenţă, precum şi faptul că debitorul trebuie să fie capabil să îşi execute obligaţiile pe măsură ce devin scadente. Legiuitorul a avut în vedere doar capacitatea debitorului de a îşi executa obligaţiile pe măsură ce devin scadente, nu şi împrejurarea că debitorul aflat în dificultate financiară îşi execută sau nu de bună-voie obligaţiile scadente la data introducerii cererii de deschidere a procedurii concordatului preventiv, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 27 februarie 2026, Tribunalul București a dispus deschiderea procedurii concordatului preventiv al debitoarei Kronlift SRL și a numit, în calitate de administrator concordatar, consorţiul format din practicienii în insolvenţă Ciurea Insolv Expert IPURL şi CII Nicola Adela. Instanța a constatat că sunt suspendate de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitoarei sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data pronunțării unei hotărâri de omologare a planului de restructurare sau de închidere a procedurii ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de confirmare a acestuia, cu excepţia creanțelor salariale. S-a stabilit termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 10.06.2026, pentru când se vor cita debitorul şi administratorul concordatar.